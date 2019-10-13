運動教會我的事：唯有找出熱情所在，做的事才會有意義

國中、高中、大學的學生階段我與其他同學的差別，就是除了讀書之外，還需要做好學生運動員的角色。運動除了是興趣外，同時也是升學的管道。每天日復一日接受訓練的生活，陪伴我到大學二年級才結束。

Photo Credit：伊格運動

以前在隊上常會和隊友討論一個問題：

再讓你選一次，你還會這條路嗎？

我們總會回答：「當然不會，這麼累！」

國中教練說：「除了運動你們一定要讀書，和學會做人做事的道理。」當下我們的想法是，教練講他的外星語言，我們做我們的事就對了。

上週五晚上帶完松山高中訓練，和另一位教練在晚餐時聊到，除了運動技能外，還有什麼是選手出社會可以帶走的技能？這問題我們想了好久。運動是死的但人是活的，唯有找出熱情所在，做的事才會有意義。

每天練習真的很無聊，唯有你知道你拚的是什麼，訓練才會有意義和有趣。

社會有太多複雜模糊的事，挫折和失敗的打擊讓你感到焦慮和產生壓力，跨越這些困難最有力的指引就是正確的價值觀，和經過思考後產生的內在動因。

Photo Credit：伊格運動

媽媽從小常問：以後你長大要做什麼，你必須快點思考，很快你就長大了。說真的這答案也是經過了各種嘗試，我才開始有輪廓。

在經過各種嘗試後，心理總有個隱約的聲音：我想要做生意。我也很感謝家人無條件支持，讓我去嘗試。

在2017年4月我開始經營伊格運動，可說是一位懷抱美好的夢想的年輕人，以為前方有路。結果跳進去發現，天啊，前方在打仗，而我手裡只拿一把水槍。

開始後發現營運計畫在實戰中僅供參考，有太多執行的Bug需要去克服，經營應該要具備的產品定位、策略、配合戰術，這些關鍵技術我完全沒概念。第一年我們的策略基本就是打游擊，和見招拆招。

公司營運每個月基本要70萬的現金支出，當時營運的狀況很吃緊，狀況最糟的時候，晚上都很難入睡。

沉浸在負面思維和選擇正面迎擊，只有一線之隔，那時想如果情況最糟就是如此，沒人相信你又怎麼樣？看似很痛苦的路，勇敢起來一定走的過，那時我也沒有退路。

從改變想法的那天，晚上去誠品找書漸漸成為下班後的例行公事，必需在錢燒光前找到方向，商業模式、策略規劃、網路行銷、架設網站、影片製作、寫文章、團隊合作、運動訓練技術......現在所有伊格運動所展現的全部，可說都是從書本中自學而來。

局勢不會等你，落後就自己追，只有你才能救你自己。就這樣2年半買了3個書櫃的書，除了讀完也整理成筆記。媽媽常開玩笑說，從小我們家最討厭讀書的小孩，現在說要考研究所，外面肯定要下雨。確實從小學4年級後我考試都很少考超過60分，是標準吊車尾的學生。

這經歷對我最大的影響，是思維和心態的調整。沒有人樂見失敗和犯錯，持續前進，不畏戰，堅守誠信正直，在經歷各項挑戰後也逐漸成為我做事的信條。

Photo Credit：伊格運動

菁英運動員與一般運動員差別之處，除了在先天體能條件外，還有一項是心理素質的差異，他們會用正向解釋焦慮，讓自己在賽前能一貫維持正向的觀點以及高度的自信心。

就這樣邊做邊學也走到兩年半，合作的教練和物理治療師即將成長至九位，我們一起去了北京China fit和曼谷Asis Fit與其他國家教練一起研習，目前也在《關鍵評論網》、《運動視界》寫運動專欄，同時也負責松山高中游泳隊備戰全運會和全中運的工作。

確實運動是死的人是活的，唯有找出熱情所在，做的事才會有意義。應用在人生不也是如此，這正是運動教會我的事。

本文經伊格運動授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航