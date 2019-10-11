【圖輯】結合AI、5G的自駕車，30年前的幻想即將成真？

企劃：成祥、amanda、effie｜設計：nico｜插畫：zuzu、莉蓉｜資料提供：行政院科技會報辦公室

自駕車──30年前的幻想即將成真？

在電腦還沒普及時，能對話的車子就像夢一樣，但這並不能阻止編劇們大開的腦洞！

早在80年代，美國影集就出現會和主人聊天的電腦車。日本動畫中擁有AI人工智慧的賽車，也風靡了當時台灣的少年們。

那你知道，會幫你自動開車的車子，在30年後終於要從幻想成真了嗎？台灣最快明年（2020）就將試驗上路囉！

這次我們和行政院科技會報辦公室合作，帶大家一起來了解──國際潮流自駕車！

1991年首播的日本動畫《閃電霹靂車》。除了接收指令，還能變化車體模式、開啟加速器，達到人車合一的狀態。那些招式與台詞，一定很多人還記得！

自駕車必備：感測裝置、能控制與決定車輛反應的AI深度學習系統。

AI系統能快速處理各種感測裝置蒐集到的資訊，幫助駕駛做出最好的判斷！

開車開到一半，讀取不到資料可不得了啊！比4G快十倍的5G網路，才能讓車輛在高速行駛中，及時反應不卡卡。

車與車之間的AI連線，形成「車聯網」。不但能避免發生碰撞、改善塞車的情況，行人的交通安全也可以大大提升！

目前，政府推動「自駕車產業」的四大方向，包括：

推動產業成形：串聯上中下游供應商，打造自駕車產業鍊。

發展核心技術：國家實驗研究院與業者合作，研發更多在軟體、系統與車體的技術。

建構試驗場地：建置封閉式的場地，讓自駕車試驗上路。

制定相關法規：讓自動駕駛車輛能申請道路測試。

【小知識】自駕車也有分等級（共6級） Lv0 無自動化：由駕駛人全面進行駕駛操作。

Lv1～2 輔助駕駛：手不能離開方向盤，只是車子能協助加減速等1～2項功能。

Lv3～4 部分自動駕駛：雖然不用全程握方向盤，但在特定情境下，人還是得做決策。

Lv5 全自動駕駛：人只需要坐上去，完全不用操控。

80年代的美國影集《霹靂遊俠》中，也有位帥氣大哥擁有可以用手錶呼喚的AI智慧車。當年也是紅極一時呢！

台灣的自駕車，已經準備試驗上路

目前，政府已經在推動自駕車產業鍊，法規、技術、試驗場地，正一一完備中。最快2020年，自駕巴士就要試驗上路，也許你會在一些地方搭到自動接駁的巴士喔！

其它國家也正在為完全不用駕駛的自駕車上路而努力，未來，不會開車的人就不必擔心了！

從電腦網路到行動裝置，我們又要迎來革命性的科技。但在時代變遷的過程中，一定也會有許多新的議題產生，包括相關產業的衝擊、環境的建置⋯⋯需要我們持續關心！不過，每次的創新，都會帶來很不一樣的改變。

如果你是閃電霹靂車的鐵粉，或者覺得學到了自駕車的新知識，就趕緊把懶人包分享給還不知道的朋友吧！

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本文由圖文不符授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航