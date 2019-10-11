2019/10/11, 科技
【圖輯】結合AI、5G的自駕車，30年前的幻想即將成真？
Photo Credit: 圖文不符
我們想讓你知道的是
台灣第一台自駕巴士，最快將於2020年正式上路。透過AI、5G等最新技術，童年動畫中的科幻場景，很快就不再只是幻想。
唸給你聽
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企劃：成祥、amanda、effie｜設計：nico｜插畫：zuzu、莉蓉｜資料提供：行政院科技會報辦公室
自駕車──30年前的幻想即將成真？
在電腦還沒普及時，能對話的車子就像夢一樣，但這並不能阻止編劇們大開的腦洞！
早在80年代，美國影集就出現會和主人聊天的電腦車。日本動畫中擁有AI人工智慧的賽車，也風靡了當時台灣的少年們。
那你知道，會幫你自動開車的車子，在30年後終於要從幻想成真了嗎？台灣最快明年（2020）就將試驗上路囉！
這次我們和行政院科技會報辦公室合作，帶大家一起來了解──國際潮流自駕車！
目前，政府推動「自駕車產業」的四大方向，包括：
- 推動產業成形：串聯上中下游供應商，打造自駕車產業鍊。
- 發展核心技術：國家實驗研究院與業者合作，研發更多在軟體、系統與車體的技術。
- 建構試驗場地：建置封閉式的場地，讓自駕車試驗上路。
- 制定相關法規：讓自動駕駛車輛能申請道路測試。
【小知識】自駕車也有分等級（共6級）
- Lv0 無自動化：由駕駛人全面進行駕駛操作。
- Lv1～2 輔助駕駛：手不能離開方向盤，只是車子能協助加減速等1～2項功能。
- Lv3～4 部分自動駕駛：雖然不用全程握方向盤，但在特定情境下，人還是得做決策。
- Lv5 全自動駕駛：人只需要坐上去，完全不用操控。
台灣的自駕車，已經準備試驗上路
目前，政府已經在推動自駕車產業鍊，法規、技術、試驗場地，正一一完備中。最快2020年，自駕巴士就要試驗上路，也許你會在一些地方搭到自動接駁的巴士喔！
其它國家也正在為完全不用駕駛的自駕車上路而努力，未來，不會開車的人就不必擔心了！
從電腦網路到行動裝置，我們又要迎來革命性的科技。但在時代變遷的過程中，一定也會有許多新的議題產生，包括相關產業的衝擊、環境的建置⋯⋯需要我們持續關心！不過，每次的創新，都會帶來很不一樣的改變。
如果你是閃電霹靂車的鐵粉，或者覺得學到了自駕車的新知識，就趕緊把懶人包分享給還不知道的朋友吧！
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責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航
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