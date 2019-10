為了戒菸而發明的「電子煙」，為何卻讓某些人戒了命？

文:林慶順教授(加州大學舊金山分校醫學院教授,目前已退休。於世界知名醫學期刊發表過近200篇研究論文,著有《餐桌上的偽科學》、《餐桌上的偽科學2》)

第一個與電子煙相關的死亡案例,是在今(2019)年8月23日首度被報導(紐約時報),而截至10月4日為止,相關的死亡案例已增至21起。同時,相關的疾病案例也已破千(21st vaping death reported in U.S.)。

電子煙的發明是為了戒菸,而上市之後的行銷也是以戒菸為訴求。那,為什麼原本要幫助戒菸的產品,現在卻變成會戒命呢?

電子煙是中國人發明的

電子煙的雛形最早是出現在1963年美國賓州人赫伯特.吉爾伯特(Herbert A. Gilbert)所提交的美國專利申請,該申請在1965年8月獲得批准。但是由於此一專利設計並沒有電子裝置,而只是將含有尼古丁的煙液加溫,所以還不能算是電子煙。現年88歲的吉爾伯特目前住在佛羅里達。他沒有從這個專利賺到一毛錢。

真正的電子煙是瀋陽人韓力在2003年研發出來的,他的名字在英文文獻裡是以Hon Lik記載。韓力因為看到父親常年吸菸而死於肺癌,所以決心自己要戒菸。他最初是嘗試尼古丁貼片,但有時因為忘記取下貼片而會做一整晚的噩夢。他在接採訪時說,曾夢見自己淹死在海水中,然後變成一團蒸汽,而這個「蒸汽」的夢就成為他發明電子煙的靈感。

韓力在2002年開始,著手研發他認為可以幫助戒菸的電子煙。他當時的想法是,吸菸對人體的傷害,主要是來自煙草燃燒之後而形成的焦油,所以如果不燃燒煙草,就可大大降低吸菸的危害。由於他本人是藥劑師,又在遼寧中藥研究所工作了十多年,所以具有相當不錯的研發能力。他在經過無數次的失敗後,終於在2003年3月宣告成功。

他的發明取得中國、美國和歐盟的專利,並在隔年5月開始量產。 他的公司《如烟》在2007-2008年的高峰期銷售額高達近10億人民幣,並且在2008年聲稱售出超過30萬隻電子煙。可是,在2009年美國FDA對電子煙下達全面進口禁令,而中國國內的山寨版電子煙又四處猖獗,再加上其他種種內憂外患,以至於《如烟》的業績一蹶不振,全年虧損高達4.44億人民幣。

最後,在2013年《如烟》被全球第四大煙草公司《帝國煙草》收購。從此,《如烟》如煙般消失於無形。

電子煙的化學成分

電子煙液通常是含有丙二醇、植物甘油、蒸餾水、人工調味劑和尼古丁。在食品業,丙二醇和植物甘油是常用來作為色素和調味劑的載體。在電子煙,這些成分可以讓尼古丁和風味劑保持懸浮狀態。但是,接觸丙二醇會引起眼睛和呼吸道刺激;在工業環境中長時間或反復吸入,可能會影響中樞神經系統。加熱和蒸發後,丙二醇會形成致癌物環氧丙烷,而甘油則會形成會刺激呼吸道的丙烯醛。

電子煙的口味有數十種可以選擇,例如煙草、巧克力、以及多種水果(櫻桃、草莓……),等等。這些口味只有一個目的,那就是要吸引年輕人嘗試,而一旦嘗試就會上癮。電子煙液通常含有24毫克、18毫克、12毫克、6毫克或0毫克的尼古丁,但是由於電子煙和電子煙液目前不受管制,所以電子煙液中的實際尼古丁含量和濃度,通常與標籤上註明的有所出入。

電子煙相關病情與死亡案例

與電子煙相關的病例,是在今年4月首度出現在伊利諾州和威斯康辛州,而截至10月1日,共有1080相關病例在全美48州及維京群島出現。唯一倖免的兩個州是新罕布什爾和阿拉斯加。截至10月4日,共有21個死亡案例出現在18個州,而其中的加州、奧勒岡州及堪薩斯州是各有2個案例。

大多數病患的症狀是胸痛、呼吸困難以及咳嗽,但也有病患說會噁心,嘔吐或腹瀉。甚至有人說有發燒的現象,但是直到目前為止,還沒有發生細菌或病毒感染的跡象。這些症狀通常在使用電子煙後幾天出現,但也有人說在幾個星期之後才出現。治療主要是用氧氣及類固醇。

在今年9月6日,《新英格蘭醫學期刊》發表3篇與電子煙相關病例的研究報告,它們分別是:

在10月2日《新英格蘭醫學期刊》發表Pathology of Vaping-Associated Lung Injury,報導取自17名病患肺組織的病理檢查結果。這17名病患是4位女性和13位男性,年齡從19歲至67歲,而其中的12人曾吸含有大麻或大麻油的電子煙。

病理檢查的結果是,所有病患的肺臟都出現類似化學物質傷害的跡象,但是卻沒有任何類脂性肺炎的跡象。研究人員之一的布蘭登.拉森博士對紐約時報說:「所有17個病例,均顯示看起來像是化學物引起的肺損傷。此種損傷類似芥子氣等化學武器所引起的損傷」。

追查罪魁禍首

儘管大多數專家及美國官方一再強調,目前還不知道是什麼物質引發電子煙相關疾病,但是最常被媒體提起的罪魁禍首,非四氫大麻酚莫屬,而排第二位的候選罪魁禍首則是維他命E。

儘管如此,華盛頓時報卻在今年10月2日發表Researchers Say Vitamin E Likely Isn’t the Culprit in Vaping-Related Ailments。它是引用上面提到的那篇論文(Pathology of Vaping-Associated Lung Injury),來表示維他命E不太可能會是罪魁禍首。它之所以會這麼說,是因為維他命E是脂溶性,而該論文的研究並沒有發現患者的肺部含有脂質。

在10月7日一家名為Willamette Week的報社發表Colorado Lab Results Point to New Culprit in Vaping Cases: A Specific Chemical Used in Cheap Vape Pens(科羅拉多州實驗室的結果表明,電子煙案件中的新罪魁禍首:便宜的電子煙筆中使用的一種特殊化學品)。這篇文章說,一家叫做Colorado Green Lab的實驗室,發現一些便宜的電子煙筆含有氧化鎘,而吸入氧化鎘會造成鎘性肺炎(Cadmium Pneumonitis)。它進一步說,氧化鎘是存在於一些較便宜的電焊材料,而此類電焊材料是被用於焊接一些較便宜的電子煙筆。

美國官方聲明

美國的疾病控制中心(CDC)在2019年10月3日發布《與使用電子煙或霧化煙有關的肺損傷暴發》(Outbreak of Lung Injury Associated with E-Cigarette Use, or Vaping),其中有提到:

沒有單一產品或物質與所有肺損傷病例有關。 這些電子煙產品可能包含多種成分,複雜的包裝和供應鏈,並且可能包含非法物質。 吸食者可能不知道他們的電子煙或電子煙液裡含有什麼。 供應商及吸食者可能從網上或其他非正規來源取得產品,也可能自行改裝產品。

結論

總之,電子煙的相關產品是非常複雜多變,而很多使用者又喜歡冒險嘗新,或為了省錢而購買劣質產品。所以,所謂的罪魁禍首,極有可能不會是單一物質。

