為了戒菸而發明的「電子煙」，為何卻讓某些人戒了命？

文：林慶順教授（加州大學舊金山分校醫學院教授，目前已退休。於世界知名醫學期刊發表過近200篇研究論文，著有《餐桌上的偽科學》、《餐桌上的偽科學2》）

第一個與電子煙相關的死亡案例，是在今（2019）年8月23日首度被報導（紐約時報），而截至10月4日為止，相關的死亡案例已增至21起。同時，相關的疾病案例也已破千（21st vaping death reported in U.S.）。

電子煙的發明是為了戒菸，而上市之後的行銷也是以戒菸為訴求。那，為什麼原本要幫助戒菸的產品，現在卻變成會戒命呢？

電子煙是中國人發明的

電子煙的雛形最早是出現在1963年美國賓州人赫伯特．吉爾伯特（Herbert A. Gilbert）所提交的美國專利申請，該申請在1965年8月獲得批准。但是由於此一專利設計並沒有電子裝置，而只是將含有尼古丁的煙液加溫，所以還不能算是電子煙。現年88歲的吉爾伯特目前住在佛羅里達。他沒有從這個專利賺到一毛錢。

真正的電子煙是瀋陽人韓力在2003年研發出來的，他的名字在英文文獻裡是以Hon Lik記載。韓力因為看到父親常年吸菸而死於肺癌，所以決心自己要戒菸。他最初是嘗試尼古丁貼片，但有時因為忘記取下貼片而會做一整晚的噩夢。他在接採訪時說，曾夢見自己淹死在海水中，然後變成一團蒸汽，而這個「蒸汽」的夢就成為他發明電子煙的靈感。

韓力在2002年開始，著手研發他認為可以幫助戒菸的電子煙。他當時的想法是，吸菸對人體的傷害，主要是來自煙草燃燒之後而形成的焦油，所以如果不燃燒煙草，就可大大降低吸菸的危害。由於他本人是藥劑師，又在遼寧中藥研究所工作了十多年，所以具有相當不錯的研發能力。他在經過無數次的失敗後，終於在2003年3月宣告成功。

他的發明取得中國、美國和歐盟的專利，並在隔年5月開始量產。 他的公司《如烟》在2007－2008年的高峰期銷售額高達近10億人民幣，並且在2008年聲稱售出超過30萬隻電子煙。可是，在2009年美國FDA對電子煙下達全面進口禁令，而中國國內的山寨版電子煙又四處猖獗，再加上其他種種內憂外患，以至於《如烟》的業績一蹶不振，全年虧損高達4.44億人民幣。

最後，在2013年《如烟》被全球第四大煙草公司《帝國煙草》收購。從此，《如烟》如煙般消失於無形。

電子煙的化學成分

電子煙液通常是含有丙二醇、植物甘油、蒸餾水、人工調味劑和尼古丁。在食品業，丙二醇和植物甘油是常用來作為色素和調味劑的載體。在電子煙，這些成分可以讓尼古丁和風味劑保持懸浮狀態。但是，接觸丙二醇會引起眼睛和呼吸道刺激；在工業環境中長時間或反復吸入，可能會影響中樞神經系統。加熱和蒸發後，丙二醇會形成致癌物環氧丙烷，而甘油則會形成會刺激呼吸道的丙烯醛。

電子煙的口味有數十種可以選擇，例如煙草、巧克力、以及多種水果（櫻桃、草莓……），等等。這些口味只有一個目的，那就是要吸引年輕人嘗試，而一旦嘗試就會上癮。電子煙液通常含有24毫克、18毫克、12毫克、6毫克或0毫克的尼古丁，但是由於電子煙和電子煙液目前不受管制，所以電子煙液中的實際尼古丁含量和濃度，通常與標籤上註明的有所出入。

電子煙相關病情與死亡案例

與電子煙相關的病例，是在今年4月首度出現在伊利諾州和威斯康辛州，而截至10月1日，共有1080相關病例在全美48州及維京群島出現。唯一倖免的兩個州是新罕布什爾和阿拉斯加。截至10月4日，共有21個死亡案例出現在18個州，而其中的加州、奧勒岡州及堪薩斯州是各有2個案例。

大多數病患的症狀是胸痛、呼吸困難以及咳嗽，但也有病患說會噁心，嘔吐或腹瀉。甚至有人說有發燒的現象，但是直到目前為止，還沒有發生細菌或病毒感染的跡象。這些症狀通常在使用電子煙後幾天出現，但也有人說在幾個星期之後才出現。治療主要是用氧氣及類固醇。

Photo Credit: AP/達志影像

在今年9月6日，《新英格蘭醫學期刊》發表3篇與電子煙相關病例的研究報告，它們分別是：

在10月2日《新英格蘭醫學期刊》發表Pathology of Vaping-Associated Lung Injury，報導取自17名病患肺組織的病理檢查結果。這17名病患是4位女性和13位男性，年齡從19歲至67歲，而其中的12人曾吸含有大麻或大麻油的電子煙。

病理檢查的結果是，所有病患的肺臟都出現類似化學物質傷害的跡象，但是卻沒有任何類脂性肺炎的跡象。研究人員之一的布蘭登．拉森博士對紐約時報說：「所有17個病例，均顯示看起來像是化學物引起的肺損傷。此種損傷類似芥子氣等化學武器所引起的損傷」。

追查罪魁禍首

儘管大多數專家及美國官方一再強調，目前還不知道是什麼物質引發電子煙相關疾病，但是最常被媒體提起的罪魁禍首，非四氫大麻酚莫屬，而排第二位的候選罪魁禍首則是維他命E。

儘管如此，華盛頓時報卻在今年10月2日發表Researchers Say Vitamin E Likely Isn’t the Culprit in Vaping-Related Ailments。它是引用上面提到的那篇論文（Pathology of Vaping-Associated Lung Injury），來表示維他命E不太可能會是罪魁禍首。它之所以會這麼說，是因為維他命E是脂溶性，而該論文的研究並沒有發現患者的肺部含有脂質。

在10月7日一家名為Willamette Week的報社發表Colorado Lab Results Point to New Culprit in Vaping Cases: A Specific Chemical Used in Cheap Vape Pens（科羅拉多州實驗室的結果表明，電子煙案件中的新罪魁禍首：便宜的電子煙筆中使用的一種特殊化學品）。這篇文章說，一家叫做Colorado Green Lab的實驗室，發現一些便宜的電子煙筆含有氧化鎘，而吸入氧化鎘會造成鎘性肺炎（Cadmium Pneumonitis）。它進一步說，氧化鎘是存在於一些較便宜的電焊材料，而此類電焊材料是被用於焊接一些較便宜的電子煙筆。

美國官方聲明

美國的疾病控制中心（CDC）在2019年10月3日發布《與使用電子煙或霧化煙有關的肺損傷暴發》（Outbreak of Lung Injury Associated with E-Cigarette Use, or Vaping），其中有提到：

沒有單一產品或物質與所有肺損傷病例有關。 這些電子煙產品可能包含多種成分，複雜的包裝和供應鏈，並且可能包含非法物質。 吸食者可能不知道他們的電子煙或電子煙液裡含有什麼。 供應商及吸食者可能從網上或其他非正規來源取得產品，也可能自行改裝產品。

結論

總之，電子煙的相關產品是非常複雜多變，而很多使用者又喜歡冒險嘗新，或為了省錢而購買劣質產品。所以，所謂的罪魁禍首，極有可能不會是單一物質。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航