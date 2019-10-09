韓國法院曾就「反蒙面法」作解說：「集會自由包括服裝自由」

（編按：原文作者8月1日刊於Facebook）

近日，有建制派人士指出，為了針對抗爭者經常戴口罩示威，提出政府應考慮訂立「反蒙面法」，禁止所有示威者在集會場合上戴口罩。

當中，不少言及支持的，都會援引西方不少國家，都已訂立了相關法律，香港亦應隨之實行。但其實，觀乎那些已通過「反蒙面法」的國家，當中它們實施禁止民眾，在人群聚集的地方戴上口罩，多不是以公眾集會為立例前題。就算是如德國、英國與奧地利的立例情況，當地也是為了防範過激集會（必須達「暴動」程度）和恐怖襲擊等嚴重危機，才能實施「反蒙面法」，如果不是危害公共安全的集會，蒙面的權利，仍會受法律保護。

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這種應否實施「反蒙面法」的爭議，早前也曾韓國社會出現。2015年11月當在首爾光化門發生了大規模的「反朴」集會後，時任總統朴槿惠便曾向公眾表示：「這些集會人士，戴上口罩，根本無法認清他們的身份。他們猶如伊斯蘭國的恐怖份子一樣，為社會帶來極大的潛在風險。」自此，當時的執政黨便連同其他國內的保守團體，呼籲國會必須盡快訂立「反蒙面法」，禁制所有集會者再戴上口罩，參與示威活動。

當然，此事一出，在向來著重人權自由等價值的韓國社會，便引起巨大的爭議。有作家便嘲笑，保守派主導的政府其實是想透過訂立法取締音樂綜藝節目《蒙面歌王》。後來，一周後舉行的另一場大型反朴示威上，大量集會人士便因為早前朴槿惠的一番挑釁言論，大多戴上不同形式的口罩與電影《復仇者聯盟》與及《V煞》的面具，以作抗爭，反對政府限制民眾示威的自由。

而且，不少韓國人權組織亦認為，訂立「反蒙面法」，一來根本難以執行（有網民便諷刺指出政府是否在禁止民眾在霧霾的日子下戴口罩保障健康），二來此舉將會嚴重打擊民眾集會的自由，都是讓自由倒退的惡法。

尤其是，就此問題，韓國憲法法院早於2003年時，便曾落下一個清晰的解說：「集會自由中包括服裝自由」

所以，當下政府滿以為單單以禁止民眾在集會場合上戴口罩，便能減少暴力抗爭發生的機會，其實只是本末倒置的錯誤計算。從來解決民怨來源，疏導民情，才是杜絕暴力抗爭的王道。

參考資料：[팩트체크] 선진국, 집회 시 복면 금지?…해외 사례 살펴보니

文章獲作者授權轉載，作者Facebook。

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：鄭家榆