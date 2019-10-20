《空中帝國．美國的二十世紀》：原子彈堪稱是「戰略轟炸」思想的「集負面之大成」

文：生井英考

【「戰略轟炸」與原子彈】

使用原子彈的官方說法

有句老話說：歷史沒有「假如」這回事；然而，總會有某些歷史時刻讓人莫名想用「假如」來猜想另一種可能。比如以下這些狀況：假如甘迺迪總統沒有被暗殺，美國擴大參與越戰的角色嗎？假如小羅斯福總統沒有在戰爭期間病逝，美國最後會對日投下原子彈嗎？

就實際面而言，二戰末期的美國沒有必要為了結束對日戰爭而使用原子彈，此事在今日幾乎已成定論。畢竟，原子彈技術發展到能夠投入實戰使用，是在德國投降之後，此時美國已能從容地將所有戰力挪向太平洋戰區，也作好迎向「戰後」的準備。再者，自擔任陸海軍聯合委員會參謀長會議主席（即現在的參謀長聯席會議主席）的海軍艦隊司令官威廉．李海（William D. Leahy）以降，到陸軍參謀長喬治．馬歇爾、海軍參謀長恩斯特．J．金恩（Ernest J. King）、陸軍航空軍司令官亨利．「哈普」．哈雷．阿諾德、盟軍歐洲戰區司令官德懷特．艾森豪（Dwight D. Eisenhower），乃至於與眾將領格格不入的太平洋戰區司令官麥克阿瑟，都持反對立場，認為沒有必要在實戰中使用破壞力超乎想像的原子彈。

總而言之，當杜魯門（Harry S. Truman）在小羅斯福過世後接任美國總統，此時在他身邊的重要軍方幹部，就算有程度上的差別，但普遍都對使用原子彈採取保留的態度。

是原子彈導致日本敗北嗎？

因此，比起結束大戰，投下原子彈一事更像是為戰後劃下了起點。決意投下原子彈的人，是政治手段還不為人知的杜魯門。據說杜魯門在波茨坦會議中的態度會在一夜之間轉為強硬，正是因為得知原子彈的完成；因為他意識到，擁有原子彈的武力，將對戰後的國際關係帶來重大影響，特別是在與蘇聯的交涉上將可獲得巨大利益。

杜魯門曾在日後表示，如果直接對日本本土展開登陸作戰，恐怕會造成五十萬名美國士兵犧牲，並以「為了盡早結束大戰，除了使用原子彈，別無其他手段」的說法來開脫。但對於懂得判讀戰局的軍人來說，很清楚知道，所謂「五十萬美國士兵犧牲」這個數字根本就不可信。

戰後的美國各軍戰史雖未直截了當批評投擲原子彈一事，卻各自以婉轉的措辭和邏輯，對此表明難以接受。特別是空軍——正確說法是陸軍航空軍，在這方面的傾向更是強烈。

在門羅．麥克洛斯基（Monro MacCloskey）於一九六七年所著、被空軍軍官學校當成教科書的《美利堅合眾國空軍》（The United States Air Force）中，也敘述到：「在廣島和長崎投下具有重大威力的核子武器，以及蘇聯的參戰，使得持續的空中攻擊到底對贏得勝利帶來多少貢獻，變得難以分明。」雖然投擲原子彈的任務確實是由航空軍的轟炸機來擔任，但工作內容本身其實不過就是負責運輸核子武器，而非基於航空軍獨有戰略來展開的「持續性軍事行動」（campaign）。換句話說，投下原子彈一事，反倒讓人對航空軍在歐洲和日本所累積的「戰略轟炸」成果，產生了保留態度。

因此，根據麥克洛斯基的記載，航空軍總司令官阿諾德中將認為，投下原子彈就像是為日本政府提供了「脫困之道」（way out）。這個說法在一般人聽來很奇妙，但卻清楚呈現了軍人的想法。根據阿諾德的說法，「就現實問題而言，日本甚至連自己國內的制空權都已保不住，根本不可能與我們相互較量，對我們的轟炸也不能有效反擊，更無法阻止自己國家的都市和產業遭到破壞。」阿諾德會這麼說，正是因為美國航空軍早已徹底剝奪日本的抵抗能力。儘管如此，卻僅因為丟下一顆原子彈，反而無法清楚證明美國在一般兵力上的優勢，並且招來誤解，彷彿決定雙方戰力優劣的關鍵，就是在於核子武器的擁有與否。結果，這無異給了日軍和日本政府推託之詞，辯稱他們並非敗於美軍，而是敗在原子彈之下，也就是給了他們所謂的「脫困之道」。

轟炸的思想、使用原子彈的想法

軍人的思考邏輯，往往有別於一般平民；對於日本人來說，這種扞格不入的感覺應該會更強烈。因為在一般理解中，總會從平民被大量殺害的觀點，將發生在東京、名古屋、大阪、神戶、福岡、北九州、岡山等地波及日本全土的空襲（「戰略轟炸」），和投下原子彈一事相提並論，認為二者都是「美軍對日本進行焦土戰」的一環。

日本最早有系統探討「戰略轟炸」理論的著作，是前田哲男於一九八八年出版的《戰略轟炸的思想》。書中雖認為「戰略轟炸」的原點，是日本陸海軍在日中戰爭中對重慶的轟炸，但也提到即便是破壞規模不同，美軍在長崎和廣島投下原子彈的思想本質，「與格爾尼卡轟炸和重慶轟炸並沒有任何改變」。根據前田的看法，原子彈的投擲，是「與航空器的登場同時誕生，並在兩次世界大戰期間淬煉而成，自空中展開大規模殺戮思想的實踐」，是將多數平民捲入無差別戰爭的「頂點」，但「並非單一現象」——換句話說，投擲原子彈堪稱是「『戰略轟炸』思想的『集負面之大成』」。

確實，對於被轟炸的一方來說，無論是「戰略轟炸」或遭遇原子彈空襲，在平民大量死亡這一點，二者並無區別。東京大轟炸一夜造成八萬人死亡，而原子彈爆炸後在四個月內的死者人數，廣島合計達十四萬人，長崎八萬人；在數量上對二者進行比較，其實也沒有任何意義。對於轟炸方而言也是如此，如果考慮到兩項作戰行動都是由比利．米契爾的愛徒——卡爾．斯帕茨（Carl Spaatz）中將指揮，由麾下的陸軍駐太平洋戰略空軍執行的話，將二者分開思考更不具意義。

說到底，軍隊終究是個專職管理國家武力的政府機構，軍人同樣也會有公職在身的自保本能。特別是航空軍，雖說在事實上已成為獨立組織，但在指揮命令系統上仍隸屬陸軍部長；因此，為了要在大戰結束後迅速達成正式獨立的目的，有必要完美展現出身為美國正規軍一員的價值。正因如此，航空軍才會在歐洲戰線以取得零瑕疵的勝利為目標，不顧英軍強烈反對而展開日間定點轟炸；在對日戰爭中，他們也是為了導出「是空軍力量逼使日本全面投降」的終戰結論，才會傾全力轟炸日本本土。換句話說，就美國航空軍的整體立場來看，「戰略轟炸」和投下原子彈，儘管同樣都使用了航空器，但在空軍力量的運用上，行為本質完全不同，是截然不同的兩件事。

Photo Credit: 八旗文化出版 長崎原子彈爆炸所造成的蘑菇雲：1945年8月9日11點02分，美軍在日本長崎市投下第二枚原子彈「胖子」（Fat Man）。

B-29超級堡壘轟炸機

即便如此，還是有一個問題啟人疑竇：以一九四五年三月十日黎明的東京大轟炸為代表，美國陸軍航空軍對日本各大城市進行的轟炸行動，和他們向來重視的規範與信條，有太多互不相容之處。

關於這個問題，E．巴勒特．克爾（E. Bartlett Kerr）在其出色的報導文學作品《火燒東京》（Flames over Tokyo, 1991）中，針對原本以日間定點轟炸為宗旨的美國航空軍，如何轉變到思路完全相反的夜間地毯式轟炸，做了相當有意思的說明。根據他的說法，在航空部隊轉換戰略的背後，有三項緊緊相扣的要素：新兵器的開發、前線戰術的變更，以及指揮官的個人特質。其中最重要的兩項新兵器——B-29超級堡壘轟炸機和M69燒夷彈，堪稱是二次大戰歷史形象的代表。首先便從轟炸機的部分開始談起。

今日我們已習慣了巨大的B-52同溫層堡壘轟炸機（B-52 Stratofortress）和波音七四七巨無霸客機；但在此之前，是由B-29超級堡壘轟炸機征服世人目光，它的規格就連前任霸主B-17空中堡壘轟炸機（B-17 flying fortress）都望塵莫及。

B-29的兩翼長超過一百四十一英尺（約四十四公尺）、全長九十九英尺（約三十點二公尺），光是外形規格便是B-17的一點四倍，特別是整體寬度遠超過波音七三七或空中巴士A320型客機。B-29共有十一名機組員，除了正駕駛、副駕駛，還有領航員、轟炸員、無線電操作員、雷達操縱員等，它同時也是最早配有隨機專業航空工程師的航空器；機組員分坐不同位置，包括軍官在內的半數人員坐在前方，中間搭載大約五千磅（二點二六噸）炸彈，剩餘的士官則坐在後方和機尾。單看機組員的組成結構，也能明白這種新型轟炸機必須仰仗受過嚴密分工訓練的團隊力量，而非像從前一樣仰仗飛行員的個人本領，已是不同層次的航空戰領域。

為了飛上三萬英尺（九千公尺）高空，B-29還配備了增壓系統，讓內部維持在一定的氣壓。機身裝備有共計十三挺20毫米機關砲和12.7毫米機槍，由射手透過電子瞄準器的輔助加以控制，無須再忍受從前操作機槍時的猛烈衝擊和火藥爆炸聲。

不只如此，機組員在機上的任務體驗也有了改變。以往即使搭乘的是B-17，機組員都在同一空間裡，但是到了B-29時，變成所有的對話都必須透過機內通話系統，全員各自在巨大機體的不同角落待命；結果變成機組員在戰鬥結束後，都只能各自談及自己所見與所為的畫面——特別是航空工程師、無線電操作員、領航員和雷達操縱員，他們的座位都沒有窗戶，清一色的儀表板使得他們彷彿也變成了飛機零件的一部分。戰爭的機械化與無人化——也就是自動化裝置，是現代戰爭科技最驚人之處；而B-29的開發，堪稱是最初的具體成果。

美國空軍草創期的世代

B-29的開發費用，也明顯超過以往規模。總體來說，自軍方與波音公司簽訂契約，歷經三年的開發期，到一號機服役為止，投注的費用大約是三十億美元。據說研發原子彈的「曼哈頓計劃」費用是二十億美元，光憑這點便可明白軍方為開發B-29所耗費的資金有多麼龐大；也因此，這種新兵器在就役後就被期待能交出顯著戰果。此外，若是航空軍無法拿出具體成績，不只獨立條件會受到威脅，甚至有可能被剝奪B-29的獨占權；依照當時的狀態，海軍的尼米茲（Chester W. Nimitz）或陸軍的麥克阿瑟等幾位具有影響力的將軍都有可能組織規模更龐大的B-29機隊。

然而，直到一九四四年夏天為止，以印度為據點的第二十轟炸司令部，利用B-29轟炸日本位於北九州、中國和東南亞一帶的軍事設施，卻遲遲未能交出戰果；另外，以海軍陸戰隊從日本手中奪得的塞班島為據點，海伍德．韓塞爾准將（Haywood S. Hansell）麾下的第二十一轟炸司令部也因過於遵守日間定點轟炸的理念，而沒有顯著戰果。

順道一提，堅持日間定點轟炸這個傳統的空軍指揮官，包括阿諾德、斯帕茨，和指揮歐洲第八轟炸司令部的艾拉．伊克（Ira Clarence Eaker），都是比利．米契爾一手培育出來的子弟兵，他們被稱為「米契爾男孩」（Mitchell Boys），正是美國空軍橫跨兩次大戰草創時期的世代。

「米契爾男孩」堅持的日間定點轟炸，原本就得面對善變的天候和風向所帶來的挑戰，再加上地面高射砲的性能提升、攔截機的出現等因素，要堅守此「傳統」變得更加困難。特別令韓塞爾准將苦惱的是，當出擊行動因為天候不良或其他條件而屢屢延期時，轟炸隊員的士氣便會明顯低落；性格剽悍的韓塞爾縱使關心夥伴，對此自然因素的挑戰卻也束手無策。最後，是身在華盛頓的阿諾德改變了這個僵局：阿諾德在面對航空軍必須獨自取得戰果的政治壓力下，把韓塞爾撤換下來，拔擢年僅三十八歲的柯蒂斯．李梅上校（Curtis Emerson LeMay）為第二十一轟炸司令部的司令官。李梅曾在對德夜間轟炸中交出豐碩戰果，早已超越前輩，成為派駐印度的第二十轟炸司令部司令官，現在更上層樓，成為最直接對日轟炸據點——第二十一轟炸司令部的指揮官。

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書籍介紹

本文摘錄自《空中帝國．美國的二十世紀：庶民文化的精神與戰爭世紀的轉變》，八旗文化出版

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作者：生井英考

譯者：黃鈺晴

從海洋帝國到空中帝國，世界史的巨大轉變——

二十世紀不只是「戰爭世紀」，也是「美國的世紀」！

從兩次世界大戰、越戰、冷戰，到中東的反恐戰爭……

庶民培育的航空文化，最終如何形成「空中霸權」？

人類在漫長歷史中，經歷了「陸上帝國」――羅馬、蒙古、「海洋帝國」――大英帝國，接著在進入現代後，最終到了競相爭奪「空中帝國」寶座的階段，而現今被視為最強的「帝國」，就是美國。美利堅合眾國自建國以來，原本只擁有輕裝常備兵力，但進入二十世紀後，便開始踏上軍事化之途；到了二十世紀中葉，終於成為擁有世界頭號軍事力量的國家，其中尤以空軍力量為最。

美國的航空產業史，嚴格說來是在萊特兄弟成功試飛多年後才正式展開。弔詭的是，從政府到軍方，一開始並未全力支持這樣的庶民行動，這是因為美國向來以「神選之國」自傲，在一戰時期仍舊持有厭戰心態，相信憑藉東西兩面巨大海洋便能置身事外，軍力自然無法與歐陸各強國相比；直到發生珍珠港攻擊事件，美國才被迫改變參戰態度，而總動員體制的全面展開、「大型化、高速化、遠距離化」發展的航空兵力，以及制空論等學說的支持，都是美國走向空中霸權的原因。

本書正是從軍事社會史的角度來描述這段過程，為了不讓二十一世紀成為新的「戰爭世紀」，我們有必要重新審視這段尚未遠離的歷史。

《空中帝國．美國的二十世紀》能夠帶給台灣讀者什麼啟示？

作者生井英考在書中說道：「對日本人來說，好像很瞭解、實際上卻意外地並不瞭解的，就是美國這個國家。」事實上，這點對於台灣來說也一樣。我們對真正的美國了解太少（可參考八旗的「美國觀察」書系）。本書並非從一般常見的政治史、國際關係史的角度，而是從文化史的面向，描繪誕生此一戰爭惡夢的「美國世紀」。其中美國的庶民文化精神和空中帝國的關係，非常值得台灣人省思。

本書的啟示是：

美利堅合眾國這個「非正式帝國」和歷史上的大多數「帝國」不一樣：它在十九世紀末被評為「天真的年輕國家」，其深厚的庶民社會裡保有對空中文化的巨大熱情。然而對空中文化的熱愛和成為空中帝國是二回事。

它被動參與的「戰爭的二十世紀」幾乎都和保護這個庶民文化精神有關。吊詭的是，美國本土二次被外來的空中力量所攻擊，一次是珍珠港事件，一次是九一一事件。所以，理解美國的回應方式，也應回顧型塑其帝國樣貌的空中力量，才能深入理解：美國為何可以成為牽動世界局勢的空中帝國，為何在今天可以發展出SpaceX這種私人航太公司。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《空中帝國．美國的二十世紀：庶民文化的精神與戰爭世紀的轉變》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第20卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰