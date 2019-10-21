《伊斯蘭帝國的吉哈德》：將伊斯蘭擴張解讀成「靠軍事力強迫皈依」，乃是一種謬誤

文：小杉泰

歷史上的吉哈德

關於吉哈德，從古到今有過形形色色的議論。到了現代，吉哈德再次被熱烈討論，其背景在於急進派或激進派主張採取吉哈德，將自己的武裝鬥爭及恐怖行動加以合理化的現況。此外在冷戰結束後，國際社會中針對戰爭的議論開始熱絡起來，也對此造成了影響。

我在這裡想針對與吉哈德有關的看法進行彙整。

首先我們概括歷史來看。在先知的時代中，麥加時期的吉哈德純粹指的是在宗教上的奮鬥努力，絲毫沒有戰鬥的概念在其中。「戰鬥」（qital）是聖遷後，依照古蘭經裡「對戰鬥許可的章節」而被正當化。因為在麥地那成立的最初的伊斯蘭共同體，暴露在軍事危機當中，是故從防衛的必要來看，「持劍的吉哈德」便獲得了正當性。和「持劍的吉哈德」有關的章句也出現在古蘭經裡，在執行吉哈德的同時，自我犧牲的「殉教」被認定為宗教上的美德。話雖如此，就整體來看，建構立足於伊斯蘭的社會才是其首要之義，戰鬥則只被看成是一種手段。

伊斯蘭征服麥加時，收復了卡巴聖壇，成就了阿拉伯半島史上首次統一。在半島上無需再有吉哈德，協商與訴求成了推展伊斯蘭的方法。但這個新興國家的崛起，讓鄰近的兩大帝國感到威脅，因此對（無意臣服）又高傲的伊斯蘭國家而言，除了和帝國一決雌雄之外別無選擇。穆罕默德是在剛著手遠征敘利亞之際，就離開了人世。

接下來的後繼者——正統哈里發，將半島內的叛亂藉「判教戰爭」之名予以壓制，這場戰爭的餘威一直延燒到與薩珊波斯及拜占庭帝國的對決，這就是伊斯蘭征服事業的起始。為了因應征服事業的擴張及行政機構設置的必要性，故設立了軍務廳等官方單位，招募阿拉伯諸部族參與征服，後者有的是因為對信仰的虔誠，有的則是為了得到軍餉、戰利品等實際利益動機，所以樂於參與軍務。

征服事業一直到伍麥亞王朝時期依然持續著，並在西起伊比利半島，東至中亞的空間內畫下了龐大版圖。阿拔斯王朝大致上繼承著這塊版圖，並在印度與中亞持續擴大版圖。征服事業至此，伊斯蘭世界的核心地帶得以確保，而伊斯蘭也得以建立自我。

另一方面，從內亂的痛苦經驗中，伊斯蘭愈來愈傾向將掌控「持劍的吉哈德」視為統治者的專權事務。從重視阿拉伯血脈的伍麥亞王朝，到建立起多民族伊斯蘭帝國的阿拔斯王朝初期，這一伊斯蘭的原則逐漸明確化。阿拔斯王朝的哈里發穆阿台綏姆統治期間，建立了職業軍隊，「信士皆兵」的時代於焉結束，信士們當兵得到薪俸的制度也告終。持劍的吉哈德，自此被視為統治者在軍事與防衛上的事項。

防衛的吉哈德論

由國家所統馭的吉哈德，一直持續到鄂圖曼帝國解體。到了第一次世界大戰時，鄂圖曼帝國君主最後一次，由烏里瑪處獲得了發布吉哈德宣言的許可。另一方面，西方除了展開軍事的攻勢，同時也在思想上批判「伊斯蘭好戰」。為了回應，思想家於是發展出吉哈德原屬「防衛性質」的理論來加以反擊。

從十九世紀到二十世紀間，防衛性的吉哈德雖是思想的主流，但現實中在列強侵略下，發動防衛性吉哈德的機會還是少之又少。隨著鄂圖曼帝國的崩解，傳統的伊斯蘭世界也不復見，也沒有吉哈德的主宰者。

至於衍生出伊斯蘭征服事業的吉哈德，通常也有人將之解釋為是「防衛」。因為伊斯蘭國家面臨存亡之際，必得和薩珊波斯及拜占庭帝國一決勝負，所以也可以視之為「防衛」。就算不是「防衛」，在伊斯蘭世界必須確立自我的這個階段，「戰鬥實屬正當，而征服事業被認為是神給伊斯蘭的恩賜」，這種看法也根深蒂固。

所以就算乍看之下像是侵略攻擊的行為，也可以用「這是為了確保傳教的自由」來加以解釋。征服本身並非目的，至於「以力量迫人皈依」，那就更不是目的了。現在的西方似乎也已經普遍理解到，將伊斯蘭的擴張解讀成「靠軍事力來強迫皈依」，乃是一種謬誤。

不過，無論是否拿出「為了伊斯蘭」這個藉口，王朝為了確保版圖與貿易路線進行征服，之後也屢見不鮮。

就從防衛的策略來進行征服這點，最近有人提出了疑問：伍麥亞王朝時的征服，是否真有必要遠征到伊比利半島？更進一步說，他們的真正動機是不是在獲取戰利品上？然而，從結果論來看，如果沒有伊比利半島，伍麥亞王朝早在七五○年時就氣數已盡了，更不會有延續到一○三一年的後伍麥亞王朝的榮景。

初期伊斯蘭的征服事業，應該是相當質樸的——因為不得不戰，然後取得勝利。穆斯林們也直率地感到欣喜。勝仗打多了，結果成就了大帝國。

之後的時代將吉哈德區分為「攻擊性的」、「防衛性的」，給人的印象像是在辯護。應該說，為了突破眼前面臨的危機而持續戰鬥，不知不覺中就將廣大的土地納入自己旗下，這還更貼近實情。

二十世紀時伊斯蘭國家銳減，原先作為國防戰略的吉哈德也隨之勢微。但是在二十世紀後半，當伊斯蘭復興的同時，吉哈德的精神再次受到鼓舞。

伊朗革命幾乎是由非武裝民眾的示威造就，在革命過程中，反王權鬥爭被看成是以自我犧牲換取的吉哈德，在鎮壓下失去生命則被當作是殉教。此外，弱者將爭取正義的鬥爭稱為吉哈德，還引發弱者將「自殺攻擊」當作武器的伊斯蘭運動。新時代的特徵就是，將現代的鬥爭以伊斯蘭的概念或思想加以正當化。

Photo Credit: 八旗文化出版 塔利班游擊隊：塔利班分子以游擊隊的形式分散在阿富汗，以坎達哈為據點，與新政府及多國部隊對抗。

中庸派的烏里瑪聯盟

當駕馭吉哈德的伊斯蘭統治者消逝後，就進入和外國軍隊、占領軍對戰的反抗組織、或者是游擊隊集團，各自統率起兵的野戰司令官，全都高唱吉哈德的時代。這件事特別是在遜尼派各國當中，形成很大的問題。

什葉派則從十九世紀以降，為了與世俗化對抗而推動烏里瑪的階層化、秩序化，在不存在聖職者的伊斯蘭當中，成功地建立了如同教會般的宗教領導階級。烏里瑪的稱號也明確有了位階：「伊斯蘭的信任」、「真主的象徵」、「真主最偉大的象徵」。之所以會有這樣的分級，是因為什葉派原本就認為世俗權力是不得已的次要選擇，故應該和權力者間保持距離的緣故。

強力的烏里瑪階層在什葉派中成長，結果就是伊朗的伊斯蘭革命還有革命後的體制，都和烏里瑪階層牢固地結合在一起，甚至連衍生出「自殺攻擊」的黎巴嫩真主黨（hizbu'llah），也遵從烏里瑪的領導。真主黨在歷經十五年餘的內戰、終結了暴力時代時，依然維持著反抗組織的形式，同時也參加國會選舉，擁有自己的議員席次，進行草根基層的福利活動，還參與電視、廣播與出版社經營，形成一個總體性的社會運動，在黎巴嫩深深紮根。

相較於此，在伊斯蘭世界占了九成的遜尼派，並未將烏里瑪階級化，而且原本烏里瑪和統治者就是相互依存的關係。但是，由於遜尼派諸國統治者的世俗化、西方化，以致烏里瑪失去了同盟者，於是便出現伊斯蘭反體制派，以伊斯蘭之名對世俗統治者任意扣上罪名的狀況。在沙烏地阿拉伯發生的麥加事件，以及暗殺埃及總統沙達特，都是其中的例子。

在這種情況下，中庸派產生了很大的危機感。二○○一年在美國發生的九一一事件，更加深了中庸派的憂懼。布希政權宣示「反恐戰爭」，把和伊斯蘭急進派對決的態勢推上檯面，中庸派的影響力愈趨低微。中庸派是相信烏瑪共識的一群人，他們以協議與說服為主旨，所以不主張從軍事上加以對決的路線。當全世界對待野戰司令官賓．拉登宛若伊斯蘭世界的代表時，中庸派也就被冷落在一旁了。

受到這種危機感所激發，二○○四年七月成立的「國際穆斯林學者協會」（International Association of Muslim Scholars，IAMS），是將立足於「中庸派」的烏里瑪組織起來，建立一個平台，以形成伊斯蘭世界的公論，遜尼派與什葉派也都派人參加了聯盟組成大會。大會選出的議長卡拉達威（Yousef Al-Qaradawi）在定調演講中，陳述下面的主旨：

（一）全球的穆斯林必須要統一團結。

（二）若想將伊斯蘭整體統一，首先須將烏里瑪統一。

（三）伊斯蘭統一的象徵在過去有哈里發體制，但今日這個角色得由烏里瑪來擔任。

（四）因此當我們呼籲結成烏里瑪協會，也獲得了多數的贊同。

（五）這個協會是為所有的穆斯林而存在。

（六）有知識的女性也是其中的成員，女性的參與相當重要。

（七）協會採開放的立場，推動與西方基督宗教等的對話。

（八）伊斯蘭教義強調神的憐憫，否定暴力。

（九）伊斯蘭的教義是中庸的，協會的立足點在於推行伊斯蘭世界的革新與復興，並保持中庸派的立場。

其中斷言「伊斯蘭統一的象徵在過去有哈里發體制，但今日這個角色得由烏里瑪來擔任」，特別值得注目。一九二四年哈里發體制被廢除時，讓許多穆斯林認為「烏瑪的象徵已然消滅」，大受衝擊且流淚不已。這種衝擊的餘波延續了很長一段時間，但沒有人敢說「再也不需要哈里發」。卡拉達威的一席話，明確地說出如今已然不是哈里發的時代；這一路走到這裡，結結實實花了八十年的歲月。

過去，持劍的吉哈德的宣告權在哈里發，那是因為統治者有責任考量烏瑪的公益與判斷內外的情勢。如果哈里發制的角色能由中庸派的烏里瑪來扮演，那就是隱隱宣誓要從急進派、激進派及野戰司令官手裡取回「吉哈德」。

相關文章

書籍介紹

本文摘錄自《伊斯蘭帝國的吉哈德：一部奮鬥、正義與融合的伊斯蘭發展史》，八旗文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：小杉泰

譯者：薛芸如

為何「伊斯蘭」可以憑著宗教原理開創帝國？

重新質問今日對伊斯蘭「以武力傳教」的印象。

在文明的空白地帶、七世紀的阿拉伯半島誕生的伊斯蘭，

究竟如何做到融合多民族與異教徒的統治政策？

因為「九一一事件」而廣為人知的「吉哈德」（Jihad），長期以來一直被中文世界翻譯為「聖戰」，從而把伊斯蘭和恐怖主義密切聯繫在一起。然而隨著近年來台灣相關伊斯蘭書籍的出版，「吉哈德」的意思並不等於中文的「聖戰」一事，已漸漸為人所認知。不過，真正的「吉哈德」到底是什麼意思？它從七世紀到二十一世紀經歷了怎樣的演變？穆斯林又會在什麼時候拿起「劍」而戰鬥？而我們心中屬於刻板印象的「聖戰」思想又是如何形成的？大部分讀者並不清楚。

為了解決當代對伊斯蘭的普遍誤解，伊斯蘭政治思想史的研究者、本書作者小山泰教授，從七世紀穆罕默德夜半出逃開始寫起，一直寫到二十世紀後半期的伊斯蘭復興運動及二十一世紀的「九一一事件」、伊斯蘭國的出現和崩解，大跨距地引領讀者暢遊於伊斯蘭的歷史和思想史。作者認為，只有深入理解伊斯蘭這種新型態帝國在「空白地帶」發生和演變的獨特歷史，才能夠解讀「吉哈德」一詞原初的意義與至今的流變。

《伊斯蘭帝國的吉哈德》能夠帶給台灣讀者什麼啟示？

本書關於「吉哈德」的見解，有助於讀者思考台灣社會裡日益增多的伊斯蘭人口，和他們的「吉哈德」（奮鬥），該如何與自己的文化相融。關於當代中東地區伊斯蘭世界的紛爭，及關於恐怖主義、自殺襲擊、反恐等國際政治，台灣讀者一定要跳出「現代中東政治」的脈絡來加以理解，而要深入到伊斯蘭從七世紀出現、到二十世紀面臨西方現代性挑戰的歷史去理解。

本書的啟示是：

用方塊漢字所構築的思想體系，充滿了中華式的和西方式的對伊斯蘭的雙重誤解。這不僅僅是因為我們不了解伊斯蘭的歷史，更無法理解伊斯蘭強調奮鬥、正義、融合的政教合一的獨特體制，甚至對這種教義和體制感到沒來由的恐懼。這本以「吉哈德」為關鍵字的伊斯蘭思想史，或許可以讓漢字世界裡一直臣服、信仰、追逐世俗權力的人們，思考另外一種迥異的價值並願意為之而奮鬥、奮戰。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《伊斯蘭帝國的吉哈德：一部奮戰、正義與和平的伊斯蘭發展史》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第7卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰