要回到「正常生活」，抑或面對真實？

四個月了,很多人都在說,累了,很多人在想,我們甚麼時候,能回到正常生活去?

正常生活,是甚麼?

是閒日下班,和家人家常便飯;是週末想著到那裡去消磨時間,吃喝玩樂或是看齣戲,或是留在家中看著無營養的節目;是港鐵延誤巴士脫班是大新聞;是學生在課室、球場虛度青春;是大學生在深宵的街頭浪蕩;是社會看似正常運作,是活著不必太清醒,清醒不必恐懼;是我們以為我們是自由而有尊嚴的。

曾經我們以為的這樣,叫作正常,但其實這些正常,只是泡沫,一戮便破。

或許我們應該恨林鄭月娥,也或許應該要感謝她,也感謝自己,一手將以往曾經擋在眼前的、一個叫作正常生活的倒影,撕成碎片。

Photo Credit: Susana Vera / Reuters / 達志影像

這城市曾經有過的繁華,原來不過是醉生夢死;曾經讓人自豪的公共運輸,原來可以在一聲令下,變成壓迫的功具;曾經讓人深宵走在街頭,都不必擔心的安全和秩序,原來會輕易變成恐怖和驚嚇的象徵;我們曾經以為過的自由,隨時可以被奪走,一絲不留。

所有的所有,不過是一張花紙、一個空殼,一個像電影中讓人麻痺地無視著他人不幸、繼續存在的謊言。

在電影《The Matrix》中,來歷不明的人張開雙手,讓你選擇紅色的、苦澀的真實,又或是藍色的、美麗的虛構。

四個月了,有否敲問自己,一路走來,你還能回到那所謂的正常的生活、美麗的虛構當中嗎?

《The Matrix》劇照

電影中,有一個看到過真實的歹角,回到他渴求的正常生活,在高級餐廳啃咬著牛扒,即便他心知肚明,看到的、吃著的,都不過是數據、訊號。

不聽、不看,將尊嚴、思考放下,可能沒有想像般艱難,很多很多人,也不過是如此這般活著,甚至活得比你輕鬆快活,還叫嚷著揮著雙手指控你破壞了他的美好。

是要去回復正常,抑或繼續面對真實,讓那些曾經美麗的正常離你愈來愈遠,失常地向前走下去?在瘋狂的世界裡,清醒本身就是瘋狂。

怎樣選?

"You take the blue pill—the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill—you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes."

《The Matrix》劇照

