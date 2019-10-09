要回到「正常生活」，抑或面對真實？

四個月了，很多人都在說，累了，很多人在想，我們甚麼時候，能回到正常生活去？

正常生活，是甚麼？

是閒日下班，和家人家常便飯；是週末想著到那裡去消磨時間，吃喝玩樂或是看齣戲，或是留在家中看著無營養的節目；是港鐵延誤巴士脫班是大新聞；是學生在課室、球場虛度青春；是大學生在深宵的街頭浪蕩；是社會看似正常運作，是活著不必太清醒，清醒不必恐懼；是我們以為我們是自由而有尊嚴的。

曾經我們以為的這樣，叫作正常，但其實這些正常，只是泡沫，一戮便破。

或許我們應該恨林鄭月娥，也或許應該要感謝她，也感謝自己，一手將以往曾經擋在眼前的、一個叫作正常生活的倒影，撕成碎片。

Photo Credit: Susana Vera / Reuters / 達志影像

這城市曾經有過的繁華，原來不過是醉生夢死；曾經讓人自豪的公共運輸，原來可以在一聲令下，變成壓迫的功具；曾經讓人深宵走在街頭，都不必擔心的安全和秩序，原來會輕易變成恐怖和驚嚇的象徵；我們曾經以為過的自由，隨時可以被奪走，一絲不留。

所有的所有，不過是一張花紙、一個空殼，一個像電影中讓人麻痺地無視著他人不幸、繼續存在的謊言。

在電影《The Matrix》中，來歷不明的人張開雙手，讓你選擇紅色的、苦澀的真實，又或是藍色的、美麗的虛構。

四個月了，有否敲問自己，一路走來，你還能回到那所謂的正常的生活、美麗的虛構當中嗎？

《The Matrix》劇照

電影中，有一個看到過真實的歹角，回到他渴求的正常生活，在高級餐廳啃咬著牛扒，即便他心知肚明，看到的、吃著的，都不過是數據、訊號。

不聽、不看，將尊嚴、思考放下，可能沒有想像般艱難，很多很多人，也不過是如此這般活著，甚至活得比你輕鬆快活，還叫嚷著揮著雙手指控你破壞了他的美好。

是要去回復正常，抑或繼續面對真實，讓那些曾經美麗的正常離你愈來愈遠，失常地向前走下去？在瘋狂的世界裡，清醒本身就是瘋狂。

怎樣選？

"You take the blue pill—the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill—you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes."

《The Matrix》劇照

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰黎家樂