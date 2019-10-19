從古希臘到當代台灣，金枝演社《祭特洛伊》的跨文化創傷

文：劉雅詩（國立台灣大學外國語文學系助理教授）

《祭特洛伊》的跨文化創傷

特洛伊，一座位於小亞細亞半島達達尼爾海峽南邊的城市，因著往來海陸貿易而繁榮興盛，也因為一場驚天動地的十年之戰而灰飛煙滅。特洛伊，藉由古希臘詩人的吟唱，在古往今來的文學、史學、與藝術領域裡，從此留下不朽的永恆身影。

金枝演社於一九九七、二○○五、及二○一五年以古希臘特洛伊戰爭為主題分別演出了《古國之神——祭特洛伊》、《祭特洛伊》完整版，以及《祭特洛伊》，這三次的演出雖然都以特洛伊戰爭為演出主題，但三次演出呈現與製作理念卻並不完全相同，彷彿各自獨立，卻又有著共同關切的議題。本文希望藉由討論這三場不同時空中的演出，來探索這齣戲裡饒富興味的跨文化創傷意涵。

談到特洛伊戰爭，許多人第一時間想到的是美女海倫（Helen of Troy），十六世紀英國劇作家馬羅（Christopher Marlowe）在其名劇《浮士德博士悲劇》（The Tragical History of Doctor Faustus）裡便曾描述海倫的美貌足以讓千艘戰船為她出航，由於海倫與特洛伊王子帕里斯（Paris）的私奔出逃，離開她原本的夫君，也就是斯巴達國王梅涅勞斯（Menelaus），因而促成了希臘城邦團結出兵、齊發戰船攻打特洛伊，最終導致特洛伊城破滅亡的命運。

不過，特洛伊城在被希臘聯軍攻破後，卻弔詭地成為古典及中世紀時期部分歐陸宮廷在歷史及文學上建立國族光榮傳統的來源。這樣的傳統起源於羅馬詩人維吉爾（Publius Vergilius Maro），他為奧古斯都（Augustus）的羅馬帝國寫下建國史詩《伊尼亞斯逃亡記》（The Aeneid），敘述身為特洛伊公主駙馬爺的伊尼亞斯（Aeneas）如何在特洛伊城破之後，肩背老父，手牽幼子，出逃至義大利，最終成為羅馬人的祖先。

維吉爾將羅馬民族的起源與特洛伊相連，他在詩中描述伊尼亞斯到冥府探尋亡父，在冥河旁看見排列成隊準備要投胎轉世的未來偉大人物們，藉此讓伊尼亞斯預見羅馬未來的輝煌成就與其帝國盛世。維吉爾此詩從此奠下特洛伊起源裡的光榮意涵，自此之後，中世紀的歐陸各王朝便出現類似敘事，在英國、法國、以及威尼斯等地都有文學或歷史敘述，將自身的國族起源歷史脈絡與特洛伊相連，為自己王朝的國族起源添加輝煌傳奇的由來。

李銘訓攝｜Photo Credit: 有鹿文化出版 第一版在當時廢棄的華山酒廠裡演出，曾引起軒然大波。

以中世紀的英國文學傳統為例，在十二世紀蒙茅斯的傑佛瑞（Geoffrey of Monmouth）筆下，英國「不列顛」（Britain）之名的起源就是來自於伊尼亞斯的曾孫布魯特斯（Brutus），他出生於義大利，出生前就有預言家說他日後會害死雙親，被流放海外，但最終會建立起一個強盛的帝國，成為世界強權。在布魯特斯出生時，他的母親便因難產而死，其父則於他十五歲帶他去打獵時，被他不小心一箭射死，布魯特斯因弒父而被祖父母懲罰流放，離開義大利半島後來到希臘，與特洛伊滅亡後被帶回希臘成為奴隸的特洛伊族人們相遇，之後他率領特洛伊族人戰勝希臘國王，為族人們爭取到自由，大夥得以離開希臘，乘船航行去建立屬於自己新的國家。

在旅途中，女神黛安娜（Diana）告訴他要往西航行，尋找在高盧（今日法國）西邊的一座無人島嶼，他與同伴們經過旅途波折後最終來到這座他命定要統治的島嶼，並以自己的名字將此島命名為不列顛。在這個敘述英國王朝起源的故事裡，很清楚地可以看到特洛伊做為一個跨文化符碼後所承載的光榮意涵。

然而，在特洛伊符碼意涵裡輝煌的背後卻不全是光榮。特洛伊城陷，是一個繁榮文明的殞落，也是一個族群的滅絕，隨之而來的是殘酷戰爭廝殺後的無盡哀痛與創傷。光榮與創傷，輝煌與暗黑，不可切割的一體兩面也出現在英國中世紀文學與歷史論述裡：布魯特斯弒父的原罪、特洛伊傳下的王室血脈裡永無止盡的鬥爭與紛擾、不列顛人遭致盎格魯．薩克遜人驅逐、最後被迫離開家園，這些創傷底蘊始終存在於中世紀英國文學詩作與歷史記敘裡。

Photo Credit: 有鹿文化出版 二○○五年的《祭特洛伊》，以台灣多元文化底蘊的元素來演出古希臘特洛伊戰爭。

有趣的是，跨過了千年與千里來到台灣而被展演的特洛伊戰爭故事，在金枝演社的三個版本演出中，也開展出不同層次的創傷意涵：既是在地的、也是普世的，既是戲裡的、也是戲外的跨文化創傷意涵。導演王榮裕和編劇游蕙芬曾說，當初觸動他們製作這齣戲的緣由，是因為美國學者漢米爾頓在《希臘羅馬神話故事》一書裡描述特洛伊的口吻讓他們想起了台灣：特洛伊城由於物產豐饒而時常遭受戰火的襲擊，正如台灣在歷史上亦曾多次面臨外來勢力入侵，在他們心中，特洛伊城所面臨的危難與台灣過往所面臨的侵略極為相似，引起了創作者內心裡的共鳴，故而此劇的英文名稱是Troy, Troy...Taiwan，這名稱強烈地將特洛伊與台灣相連，彷彿是在說，經由演繹特洛伊的故事，劇團最終的關切是轉向台灣。

而金枝演社在十八年間頻頻回顧特洛伊這個主題，製作出三個版本的戲，也許就是因為特洛伊戰爭裡創傷意涵中所呈現的人性太吸引人，也正如王導在受訪談特洛伊時曾云：「是這部戲在召喚我。」以特洛伊戰爭為主題的這三個版本的演出背後，展現的其實是金枝演社對台灣這塊土地的濃濃關懷。

在金枝演社三個版本的演出中，特洛伊戰爭的內在創傷意涵以各自不同的形式呈現。第一版《古國之神——祭特洛伊》於一九九七年演出時，正發生亞洲金融危機，前一年也因為總統大選而帶來了台海危機，是台灣社會在解嚴十年後第一次面臨被攻打的威脅。金枝演社做為所謂的第二代小劇場，在這樣的氛圍裡於當時廢棄的華山酒廠裡演出，製作出五十三分鐘長的演出，以一個流浪戲班的演出開場，特洛伊戰爭的主要情節做主軸，敘說亞格曼儂以女獻祭、阿基里斯之母告知其兩種命運的抉擇、赫克特與安度美姬深情訣別的主要故事，並以說書人串場，於劇中穿插台灣社會的現代與祭儀元素，譬如以高跟鞋象徵情慾橫流、直排輪與摩托車營造緊張氣氛、牽亡陣頭和白幡帶來死亡意象等等。

整齣戲反映出當時社會的混亂不安與焦躁，彷彿是末世警語，也意外地碰觸了關於國家與土地的議題。華山酒廠當時儘管廢棄，仍是國有財產，王導在此劇首演後隔天早上被以「竊佔國土」的罪名帶進警局，引起藝文界軒然大波，經由各方人士奔走，當天下午由林懷民打電話給時任省長宋楚瑜，才讓整件事圓滿落幕，劇團得以於第二天晚上在原地續演，也才有了後來的華山藝文特區。

Photo Credit: 有鹿文化出版 第二版增加了一位象徵戰火暴力的「惡靈」角色。

關於土地的議題，在金枝演社的第二版演出裡有了更深層的演繹。二○○五年的《祭特洛伊》完整版在劇情架構上比第一版來得更完整，以史詩《伊里亞德》為本，增添取自希臘悲劇《亞格曼儂》及《特洛伊女人》的片段，在一百分鐘裡呈現出完整的特洛伊故事。在表演方式上，劇團以台灣多元文化底蘊的元素來演出古希臘特洛伊戰爭，全程以台語呈現，搭配歌仔曲調及台灣民謠，演員角色造型取材自布袋戲與電玩人物的靈感，特別的是還增加了一位象徵戰火暴力的「惡靈」角色，由印度演員江譚佳彥（Chongtham Jayanta Meetei）扮演，讓人聯想到原住民信仰裡的惡靈，整體展現了以台灣本土多元文化詮釋西洋經典的高度與企圖。

但是，這齣戲也隱含了台灣這塊土地所承受的創傷，在節目冊中王導稱此劇為「虛擬的古台灣王國神話」，並在序幕和劇末加上了特洛伊國王和小孫子的對話，對話內容則聚焦於台灣這塊土地上所開的菅芒花、祖先、及家園和故鄉的概念。菅芒花擁有強韌生命力，秋冬季節常在山林溪澗間見其整片隨風搖曳，也象徵著這塊土地上的人民，擁有著堅忍的生命力，歷經了許多艱難與滄桑，仍堅持在自己的家園奮鬥，保留先祖們留下來的一方天地，這樣的象徵意象也跟此劇裡所運用的空間手法呈現呼應，王導充分運用淡水滬尾砲台的空間，讓演員出現在古蹟的各個角落，顯現了演員們就是正站在這塊土地上搬演著特洛伊故事的企圖，將特洛伊故事與台灣這座島嶼做了更緊密的結合。

Photo Credit: 有鹿文化出版 第三版《祭特洛伊》的演出，關懷超越台灣，而是對於大地的一種崇敬。

在第三版《祭特洛伊》的演出裡，土地的議題已經不再侷限於台灣這塊土地，而是對於大地的一種崇敬，演出的場地也不再是古蹟，而是專為藝術表演之用的雲門戶外劇場。此戲裡安排了一位巫女與少年，兩人穿插劇中，從〈招魂曲〉起始，終結於〈安魂曲〉，兩人彷彿穿梭於過往與未來之間，在悠悠人世裡看著戰爭起落，巫女從過往預知未來，而少年便是普世裡的人子，也彷彿是未能長大的安度美姬之子。二○一五年再現的特洛伊戰爭已經不再拘泥於劇情細節是否交代完整，取而代之的是主題式的呈現。

在八十分鐘的演出裡，由〈花嫁〉之歌起始，歌者為特洛伊的公主、也是女先知卡珊卓拉，她所唱出的〈花嫁〉之曲，描述的卻是她將成為死神新娘的悲哀，預知特洛伊城破的她，也預知了自己將被亞格曼儂俘虜、帶回希臘做妾、最終將死於亞格曼儂妻子之手的命運。卡珊卓拉並不是此劇裡唯一的死神新娘，緊接著上場的是將被亞格曼儂獻上祭壇的伊弗吉尼亞，亞格曼儂為了要讓船隊順利出征，假借要將女兒嫁給阿基里斯之名，將其騙來，之後再手刃親女。

整齣戲對於劇情細節並沒有太多交代，而是直截地將最衝突的部分濃縮精煉後以戲劇手法呈現，因此在前兩版中關於亞格曼儂做為父親及大軍統帥兩種責任之間的掙扎，在這個版本中被刪去了；同時關於阿基里斯為何與亞格曼儂出現糾紛與爭執、以及阿基里斯在其兩種命運之間的掙扎，這個版本並沒有著墨太多。

在整齣戲裡，男人們在戰爭裡所呈現的兇殘暴力與死亡以〈修羅殤〉之曲這個主題展開，但男人們的掙扎與猶疑卻消失了，他們成了殘暴的推手與戰爭機器，唯一留有內心空間的男人是特洛伊的主帥赫克特，因為他是安度美姬的丈夫，戲裡強調了兩人的堅貞愛情，甚至在赫克特被阿基里斯殺死之後，還安排了一場讓赫克特與安度美姬兩人猶如夢裡相會的場景。戲的最後重點在城破之後，焦點置於安度美姬失去手中愛子的悲痛與絕望，呈現出女性在此劇中的悲傷。戰爭與權力，是男人們的遊戲，而所有的與創傷，是由女人們來承擔。

Photo Credit: 有鹿文化出版 戰爭與權力，是男人們的遊戲，而所有的苦痛與創傷，由女人們來承擔。

綜觀這三版的演出，可以看出金枝演社這一路的成長。第一版的《祭特洛伊》結束於卑南歌謠聲中從演員們手上被拉起至半空中懸吊的殘缺娃娃，在打著金黃色燈光的廢棄酒廠空間裡，被懸吊著的娃娃彷彿是種無聲的控訴。

第二版的《祭特洛伊》試著在台灣土地上的古蹟裡給予人世一個圓滿的想望，在劇末描繪眾特洛伊人於天堂相會，眾人永不再分離之處即是家園，彷彿試著以戲劇的手法來補償城破的憾恨。

第三版的演出則於安度美姬手中之子被搶走丟下城牆、但安度美姬仍維持環抱幼子之姿時，由巫女出現於其身旁唱起安魂曲，曲調悠揚而舒緩，並將安度美姬所唱搖籃曲中的歌詞「搖啊搖」結合至安魂曲的歌詞中，最後由少年端著火盆出現，燒起金紙，彷彿是藉著祭儀的形式，在浩瀚的時空宇宙中給予人心最終的撫慰。

從這三版不同的結尾，也可看出劇團從年輕到如今圓熟的成長歷程，從最初的體制衝撞到現今的包容寬慰，《祭特洛伊》這齣戲陪著金枝演社一路成長，在台灣的劇團發展史上寫下屬於自己獨特的一章。

書籍介紹

本文摘錄自《祭特洛伊：當代環境劇場美學全紀錄》，有鹿文化出版

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作者：金枝演社

彼岸的故事，曾經的存在

亦毋過，從來毋曾行遠

他們在此，共同歌詠千年祭歌

一起向前！踏向前！

台客戲劇第一天團金枝演社，環境劇場美學追尋

百張精采照片，《祭特洛伊》跨世紀製作全紀錄

1997……2005……2015……

土地的史詩，空間的神話，跨世紀的追尋

他們搬演史詩的同時

也成了一部台灣劇場界的史詩

創立於1993年春天的金枝演社，秉持「從土地長出來的文化最感人」創作理念，長年汲取民間戲曲「胡撇仔戲」（Taiwan Opera）的養分，融合對現代劇場表現形式的探索，開啟台灣經典「史詩環境劇場」。

1997年，《古國之神————祭特洛伊》創下於華山廢墟首演的創舉，2005年、2015年，金枝演社二度、三度於淡水搬演經典戲碼。二十餘年的追尋，不同的風格，相同的是對「美」與「藝術」的執著。

一部戲，幾代人，《祭特洛伊》串連他們的生命記憶，一如史詩的延續，也將不斷流傳繼承。

Photo Credit: 有鹿文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰