美、日、英3國的「鋰離子電池之父」共享2019諾貝爾化學獎

（中央社）高齡97歲的鋰電池之父、德裔美籍固態物理學家古德諾、英國學者惠廷安和日本學者吉野彰，今（9）日共同榮獲2019年諾貝爾化學獎，以表彰他們對鋰離子電池的發展貢獻。

瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）聲明表示：「這種輕量、可充電且強大的電池，現在用於行動電話、筆電和電動車等任何東西中…也可以儲存太陽能和風電的大量能量，讓無化石燃料社會變得可能。」

古德諾（John Goodenough）、惠廷安（Stanley Whittingham）和吉野彰（Akira Yoshino ）將平分900萬瑞典克朗（約新台幣2807萬元、約港幣719萬元）的獎金。

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2019年10月9日

《風傳媒》報導，高齡97歲的「鋰電池之父」、美國德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）機械工程系教授古德諾（John B. Goodenough）為現代鋰離子電池做出了先驅性和領先性的貢獻，在1980年，古德諾與日本學者水島公一等人，突破性發明了鋰離子電池的陰極材質鈷酸鋰（LiCoO2），開啟往後30年改變人類生活的重要研究。

鋰離子電池是可攜式電子設備中可充電電池最普遍的類型之一，Sony在1991年採用古德諾理論，製作出了世界上第一款商用鋰電池，從此手機、照相機、手持攝影機乃至電動汽車等領域陸續步入可攜式新能源的時代。2017年，古德諾以94歲高齡打造出「全固態」（all-solid-state）鋰電池。

《自由時報》報導，惠廷安1941年出生於英國，畢業於牛津大學，在史丹佛大學獲得博士學位，目前是美國賓漢頓大學（Binghamton University）的名譽教授，去年成為美國國家工程學院院士。

吉野彰1948年出生於日本，畢業於京都大學，在大阪大學獲得工學博士學位，目前是旭化成化學公司研究員、名城大學教授，曾獲得日本紫綬褒章、歐洲發明家大獎。吉野也是日本第8名化學獎得主。

《中國時報》報導，現年78歲的惠廷安，也可說是鋰電池之父，他早在1970年代初期，就開發出世上第一個功能性鋰電池。古德諾則將鋰電池的儲電潛力提高了一倍，使它的性能更強大，他的設計仍然是現在鋰電池的主要型式。吉野彰（Akira Yoshino）則成功地以鋰離子代表純鋰，這使得電池變得更為安全，因此，這3人都是鋰電池技術的關鍵角色。

In the early 1970s, Stanley Whittingham, awarded this year’s Chemistry Prize, used lithium’s enormous drive to release its outer electron when he developed the first functional lithium battery.#NobelPrize pic.twitter.com/lRD2zBNm4T — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2019年10月9日

《自由時報》報導，從1901年起，諾貝爾化學獎共頒發110次，共有180人獲得桂冠，其中63個由單一得獎者或蔣、23個有2名獲獎人、24個由3人共同獲得。

而諾貝爾化學獎最年輕得主是1935年獲獎的Frédéric Joliot，當年他年僅35歲，更是與他的太太Irène Joliot-Curie共同獲獎；而原本年紀最長的獲獎者是2002年得獎的John B. Fenn，當年他高齡85歲。

2019諾貝爾獎公布時間：

10日：2018和2019年諾貝爾文學獎

11日：2019年諾貝爾和平獎

14日：2019年諾貝爾經濟學獎

由於「#我也是」（#MeToo）運動揭發的性醜聞影響，去年是70年來文學獎首度缺席諾貝爾獎頒獎季，2018年諾貝爾文學獎延後，將與2019年的文學獎一同頒發。

相關報導：

新聞來源：

核稿編輯：楊士範