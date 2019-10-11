《人體症狀自我診斷手冊》：破解關於流感的七個迷思

每年總會有流感流行高峰期，關於該不該打疫苗、哪些人不能打疫苗，總是眾說紛紜。美國醫師克里斯多福・凱利和馬克・愛森柏格合著的《人體症狀自我診斷手冊》中就列舉了關於流感的七個迷思，來看看你是否對流感有所誤解呢？

1. 流感疫苗會讓人得到流感（X）

流感疫苗所含的流感病毒不具活性，所以「無法」令人得到流感。然而，還是有人會對疫苗產生小小的生理反應。比方說，施打疫苗的位置可能會發紅和痠痛一到兩天。少數人在這一到兩天還會出現頭痛、發燒和身體痠痛的症狀，但它們並不是得到流感的徵兆，而是代表免疫系統對疫苗做出了反應。每一個年滿六個月的人都應該接種流感疫苗，以預防感染流感（如果你的年紀還不到六個月，卻正在看本書，請立刻與我們聯絡。）

2. 去年打過流感疫苗了，所以今年不用再去接種流感疫苗（X）

我們會隨著年齡增長而改變，流感病毒也是。在每一個流感季節之間，流感病毒都會不斷變異和演化。因此，每年定期接種最新的流感疫苗是很重要的（疫苗接種期通常是在10到11月）。流感疫苗的成分會依據當季流感季節可能爆發的病毒類型調整，美國的流感季節為11月到翌年4月。

3. 就算打了流感疫苗，還是有可能會得到流感（O）

沒錯，就算打了流感疫苗，還是有可能會得到流感。但是，得到流感的風險會因為施打疫苗大幅降低，得病後的症狀也可能比較不會那麼嚴重。

4. 懷孕了，就不該接種流感疫苗（X）

流感對孕婦的威脅性特別大，甚至可能奪去孕婦的性命。因此，對所有孕婦來說，不論是處於哪個孕期，都應該在當季流感疫苗一推出，就盡快接種疫苗。再者，疫苗的功效可同時保護腹中胎兒，甚至在寶寶出生後，疫苗的效力仍可持續提供寶寶保護力，降低嬰兒在不滿六個月大、無法接種疫苗時的罹病風險。

5. 對雞蛋過敏的人，就不該接種流感疫苗（X）

雖然某些流感疫苗含有少量的雞蛋成分，但因為含量非常微量所以一般不會引起過敏反應。假如曾對雞蛋有嚴重到危及生命的過敏反應，依舊還是可以接種疫苗，但要特別注意的是，必須到醫院（而非藥局）由醫師施打疫苗。只有一種過敏不該接種流感疫苗，那就是曾對流感疫苗本身產生嚴重的過敏性反應（anaphylaxis）。

6. 一旦得到流感，就沒有什麼辦法可以治得了它（X）

如果你覺得自己得到流感了，醫師大概會開立一款抗病毒藥物，主成分為奧司他韋的克流感。在出現症狀的前48小時內服用這類藥物，可讓該藥物發揮最佳療效。

7. 在流感季節，請使用肥皂或含酒精的消毒劑勤洗手，以降低得到流感的機率（O）

流感病毒會透過說話、交談或打噴嚏時溢散到空氣的飛沫傳播，這些飛沫一旦降落到手指會接觸的物體表面，就有可能沾上指尖，並在觸摸眼睛或口鼻時感染病毒。所以，請確保自己不會染上流感，請與有疑似流感症狀（發燒、頭痛、身體痠痛、疲倦、喉嚨痛和咳嗽等）的人保持距離，同時每天都要勤洗手，並避免在公共場所碰觸自己的面部。

延伸閱讀

書籍介紹

本文摘錄自《人體症狀自我診斷手冊：頭痛、嘔吐、便祕、抽筋……別驚慌？該掛號？去急診？》，日出出版

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作者：克里斯多福．凱利, 馬克．艾森柏格（Christopher Kelly M.D., Marc Eisenberg M.D.）

譯者：王念慈

以下這些症狀你我可能都不太陌生：

每天戴隱形眼鏡，晚上眼睛總是又乾又紅，點藥水也無法改善。

頭痛吃了止痛藥怎麼都沒效果？是藥的問題還是我的問題？

身上有一顆變得越來越大或越來越黑的痣。

為何同事每天睡6小時精神就很好，我卻做不到？

轉頭時整個房子天旋地轉，是頭的問題還是……？

尿液混濁、有味道，而且排尿頻率比以前高。

48小時之內經歷了腹瀉和反胃。

全身多處肌肉和關節發疼，而且還出現發燒、畏寒、頭痛、咳嗽等症狀。

你知道嗎？其實90％的症狀都沒有立即危險，不會致命。

大部分出現在身上的新症狀都不是什麼大問題。以鼻塞為例，絕大多數它都不會是得癌症的徵兆。不過，有時候頭痛卻不一定是個暫時的惱人問題，而可能是身體出現大狀況的預兆。沒有人可以忽略身上出現的任何問題，因為這些問題說不定就是侵吞健康的推手。

當身體出現病痛，首先，關掉你的谷歌搜尋網頁！雖然網路搜尋可以提供一大堆判讀症狀的資料，但這當中可能暗藏會誤導你判讀的錯誤訊息，甚至讓你更恐慌！因此，萬一發現身上出現了新症狀，請務必翻開本書，兩位執業醫師作者將以最專業、最全面且淺顯易懂的方式，陪你檢視讓你憂心的症狀。

Photo Credit: 日出出版社

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航