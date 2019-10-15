「文青減塑」五大荒謬怪現象，你中了幾項？

文：黃恩浩（專長為海綿城市、雨水管理、基地保水、都市防洪，是國內新生代的水資源專家，目前也是綠學院的綠色帶路人）

你應該看過一張烏龜鼻子插入吸管的照片吧！這張照片喚起了國人對動物的憐憫心及同理心，要求政府應該認真禁塑，禁止所有人用吸管。因此最近你去麥當勞、Starbucks、翰林茶館、手搖飲料店等，發現飲料旁的塑膠吸管忽然都不見了，取而代之出現一大堆新奇的創意。

其實在所有塑膠的用料中，吸管只是一個微不足道的拋棄式餐具的配角，用料量小到幾乎不值得一提，但因為吸管可是熱門關鍵字，一大堆綠色創業家看到商機，開始賣起了甘蔗吸管、紙吸管、PLA吸管、竹吸管、木吸管、矽膠吸管、玻璃吸管、不鏽鋼吸管、鈦金屬吸管等，甚至還有極致牛逼的純銀吸管，一時間市面上各種吸管材質百家爭鳴。

Photo Credit: jpvargas @Flickr CC BY 2.0

很多綠色工作者看到這種一窩蜂的怪現象直搖頭，我們在產業小聚裡，大家討論到各種「文青思維」造成的想要看起來環保，卻造成越不環保的離奇現象，決定票選出前五大我們覺得特別荒謬的怪現象，一起反思我們到底有沒有參透關鍵問題。

怪現象一：為了救海龜，要用更不環保的不鏽鋼吸管、玻璃吸管、矽膠吸管

為了不使用塑膠吸管，我們「額外」買了不鏽鋼吸管、玻璃吸管、矽膠吸管，這些替代品製造時所產生的碳排放量，後續是否能回收的疑慮，不見得比較環保。

對了！還需額外購買「塑膠製」的清潔刷頭及收納盒等。什麼？你說可以使用甘蔗、稻桿吸管，但每一支吸管又額外用「塑膠套」保護起來，為了不要使用塑膠吸管，卻產生了更多塑膠製品，這是多麼地諷刺。

我們究竟是為了彌補（不是自己）傷害海龜的罪惡感，還是為了滿足感覺環保的文青購物欲望呢？

減塑很好，但我們是不是因此產生更多塑膠呢？

怪現象二：為了禁塑，一窩蜂把各種農業廢棄物添加到塑膠製品裡

文青特別喜歡感覺很天然的東西，因此另一條創業路線，則是把所有原本是塑膠為主的製品，通通添加農業廢棄物進去，例如稻殼餐具、甘蔗吸管、咖啡吸管、葡萄吸管、竹吸管、蒲草吸管等。

之前的專欄文章【面對生質材料的商機，我們的技術壁壘準備好了嗎？】有討論過，很多塑膠製品的設計並不利於回收，例如含有無法分離的多種材料、干擾光學辨識的複合材料等，因此塑膠製品在設計上若無法簡化或規範一致性，面對如此多樣化的塑膠材料及組合，目前的科技也只能束手無策。因此回收塑膠會進焚化爐，這問題其實是反映的是現階段科技的限制。

現在好了，除了原本的難題，現在又多出各種文青商品。作為單純的塑膠製品，丟棄後還有機會回收的，現在混了這些農業廢棄物，全部都只能送進焚化爐。那不過只是把這些農業廢棄物，從原本可以早一點燒掉處理的，現在延後到比較晚再來燒，有差嗎？

要因應消費者使用習慣來設計回收機制並不容易，例如吸管本來就已經是可以回收再利用的PP，但吸管回收真正的問題是它總是跟著其他器具一起出現，而不是單一的回收場景。想要把吸管再分離出來去回收再製，成本耗費太高。在這種狀況下，吸管跟一般垃圾混在一起進焚化爐，也是很自然的選擇。

創業很好，但是盡量先釐清關鍵問題，減少做白工的機率。

Photo Credit : Reuters/達志影像

怪現象三：只要說這個東西不能回收，送「焚化爐」就代表罪惡，不愛地球

我們現在需要更具創意的低成本回收機制，讓我們有能力將部分塑膠回收再利用，而那些不具回收經濟規模、現階段技術上無法以「資源化」回收的塑膠，雖然進了焚化爐，雖不令人滿意，但至少讓塑膠以「能源化」的方式再利用，減少棄置於環境的可能性，就目前科技水準而言，焚化是最可行的做法，即便是環保意識最為先進的歐盟，在塑膠循環利用的近程規劃中，也將焚化處理取代掩埋列為一個重要的過渡選項。

焚化爐的技術日新月異，並沒有你想像中的那麼十惡不赦。

怪現象四：什麼東西都說生物可分解，就站在道德的制高點

「生物可分解」是最近流行在塑膠製品上的新名詞，看似成為一個新選擇，透過有機轉換，它們將成為具經濟價值、可再利用的肥料。生質材料，這幾年因為歐盟宣布將整體塑膠管制時間表提前的緣故，一大堆人都投入在這個產業，但是這個材料仍然有其風險。

第一，是這個商機本質上是政策開出來的，若政策一轉彎，原先的商機恐怕就成了危機，投入的資金有虧損的風險。第二，以常用的生物可分解塑膠PLA（聚乳酸）來說，回收處境並不比塑膠來得好，因為PLA也跟前面談的塑膠製品一樣，常常含有甘蔗渣、咖啡渣、竹屑等多種複合材質，照理來說直接進焚化爐最為理想，但因它看起來跟塑膠長得很像，目前回收時根本難以區分，跟塑膠摻混在一起，反而造成塑膠回收的困難與成本的增加。

一個連鎖飲料店業者告訴我們，他們想要前往加拿大的多倫多開設茶飲分店，竟被告知不得使用PLA吸管，這當然影響他們採購PLA吸管的意願。第三，即使是PLA的吸管也有同樣的風險會出現在海龜的鼻子裡，對於海洋廢棄物的問題，不管是現在的塑膠，或是PLA，其實都不可能是最終極的解法。

我們仍然支持生質材料，畢竟這個世界需要一個除了塑膠之外的替代選項，但也要清楚明白其風險，不是非黑即白。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

怪現象五：時尚環保袋，塑膠袋掰掰

為了不使用塑膠袋，市面上現在衍伸出各種不織布的提袋，看似使用「布料」覺得環保又時尚，殊不知！不織布其實根本不是你想像中的棉花或是天然材料，它只是另一種塑膠，而且由於顏色染料及客製化，也無法回收。運氣好的話，跟傳統塑膠袋一樣進了焚化爐，運氣不好的話，被誤以為是布料埋在土裡，過了千年也不會分解。

別誤會，我們並不是因此就贊成你整天拿塑膠袋，想說反正可以回收，其實再怎麼回收，也跟不上你使用的速度。我們挑戰的，是不要在完全搞不清楚背後的原理之前，就亂貼別人不道德、不環保的標籤。

減塑很好，希望你真的使用時尚環保袋，而且永遠不丟棄。

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航