《人體經絡自癒手冊》：疏通十二經絡前必須注意的八件事

人體總共有十二條經絡，若經絡堵塞的話，就容易造成身體不適，進而引發各式疾病。因此假如我們可以藉由按壓的方式，及時疏通十二條經絡上的易堵穴位，就能強健體質，改善小病痛。

然而，中醫師路新宇提醒，疏通經絡有幾件事情需要特別注意，晚上九點過後就不宜再疏通經絡，而且更無需按摩整條經絡，只要針對幾個易堵穴位進行疏導即可。許多人按摩完經常感到疲倦想睡，以為促進放鬆睡眠，殊不知是氣血耗盡的反應。

1. 十二經絡是左右對稱的，探查經絡不要只查一條

初次探查時，有人痛點會比較多，但不要沮喪。我們一直在使用身體，卻從來沒有認真關照過它，經絡出現堵塞是很正常的。

十二經絡是左右對稱的，但敲擊探查易堵塞穴位時，兩側的感覺可能不是對稱的，在痛處按揉即可，如穴位不疼痛，無需按揉刺激。

2. 晚上九點後不宜探查、疏通經絡

經絡體檢要順應自然。夜間，人體的狀態是陰氣上升、陽氣下降，以靜為主。晚上過多地探查經絡，氣血會過於活躍，以致有的人精神振奮，無法入眠。

3. 除了膀胱經和三焦經之外，皆須沿經絡自上而下的走向依次探查

根據長期的實踐經驗，除了膀胱經和三焦經，其他十條經絡，都是先探查、疏理人體上半身的穴位，下半身的穴位才能得氣。

4. 無需按摩整條經絡

我不贊同按摩、疏理整條經絡，這樣會白白消耗氣血，讓身體易於疲勞。就像一條道路有十個路口，如果只有一個路口堵車，我們只需要派一個交通警察去那裡疏導就可以了，沒有必要消耗過多的人力、物力和財力。

曾有一位阿姨找我調理身體，我檢查後，讓她回去自己疏理經絡。在教她找穴位的時候，這位阿姨都會。我很驚訝。她說她平時喜歡研究穴位，而且每天早晨都會在公園用一個小時的時間拍打經絡。

我問她上午9 ∼ 11點會不會覺得困倦？她說會，因為起得太早了。我便告訴她：「身體的本能是要利用睡覺來養氣血，困倦是身體氣血不足時的提醒，而你每天都把經絡拍打一遍，不僅效果不好，還導致氣血被白白消耗了很多。」

阿姨一直以為持續每天拍打十二條經絡對身體特別好，殊不知這樣無的放矢的做法是在浪費氣血。

於是我建議她早晨去公園運動時不要拍打所有的經絡了，先找到一條經絡的易堵點，疏通之後再去找別的經絡的堵塞點，一條經絡一條經絡地依次疏通。

一週後，阿姨告訴我，運動時沒有疲倦的感覺了，覺得每天身體都有一些好的變化。經常去美容院、養生館保養身體的人可能有同感，接受經絡按摩、精油開背後，很容易在床上睡著。很多人只是簡單地理解為按摩經絡促進了睡眠，殊不知，這是氣血被消耗後的身體本能反應。

所以，建議大家在疏理經絡時，把重點放在經絡上的易堵塞穴位就好了，不需要在整條經絡上平均分配身體有限的寶貴氣血。

5. 每天探查、疏理的經絡不要超過三條

根據我的經驗，每日探查、疏理的經絡不要超過三條。因為，如果你的身體虛弱，經絡可能堵塞比較嚴重，氣血運行相對就會緩慢。而這時疏理的經絡過多，身體在氣血不足的情況下，就會表現為倦怠乏力。

每週探查、疏理三條經絡，持續一個月，多數朋友的十二條經絡就會暢通。

請大家注意，如第一週你疏理的穴位依然疼痛，第二週可以繼續一併疏理。另外，有的朋友在疏理經絡之後會口渴，這是氣血活躍後的正常反應，補充溫水即可。

6. 按揉易堵塞穴位，出痧、紅腫是好事

第一次探查、疏理經絡時要有心理準備，有的堵塞點用掌指關節輕敲幾下就會有刺痛感（肝經、心包經等），按揉後局部皮膚還可能紅腫、青紫、出痧，這些都是氣血衝撞易堵塞穴位後，將體內廢物清出體外的表現，是正常反應，不用擔心。

有人問，如果探查每一處易堵塞穴位都會疼，是不是表示身體糟透了？其實，我們應該這樣想，身體被我們有意無意地不當使用了很多年，臟腑功能不在最佳狀態是很正常的。經絡上有很多堵塞點，並不表示臟腑的功能很差，只是在提醒你的身體已經存在較多隱患，你不能忽視這些身體發出來的求救信號，必須持續疏理經絡。

一段時間後，這些隱患就會慢慢消失，至少不會再往深處發展。

7. 女性特殊時期不建議疏理

女性朋友在生理期的時候（痛經除外）要暫停經絡疏理，而正在痛經的女性朋友要馬上按揉及疏通肝經、脾經、腎經的易堵塞穴位，也許會有意外改善。

為了慎重起見，女性在孕期和產後月子期間，也不要疏理經絡，除非是身體不適，需要對症處理。比如，妊娠期抽筋、血壓高，產後母乳缺乏等症狀，而且這些情況需要在專業的中醫師指導下進行。

8. 八歲以下的孩子不必疏通經絡

經絡是氣血運行的通道，只要身體在使用，就會出現經絡堵塞的情況，所以小朋友也會出現這種問題。但是，由於在探查堵塞穴位時會產生痛感，幼兒會反抗，我們可以採用小兒推拿的保健方法，而且此方法安全、易學。個人認為，兒科推拿時力度要輕，對幼兒的身體微微地撫觸，即可有明顯的效果。

書籍介紹

本文摘錄自《人體經絡自癒手冊：徒手疏通易堵穴位，輕鬆調理百病》，橡實文化出版

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作者：路新宇

疾病的形成是一個長期的過程，在其發展之初，經絡穴位就會發出許多信號，如果能用心體會，就能發現身體的異常，進而採取有效的措施，把疾病消除在萌芽狀態。

如果人體內的經絡不通，就會造成氣血運行出現阻礙，養分不能布達全身，廢物無法及時清除，五臟六腑的功能就會受到很大的影響。時間長了，疾病紮根在人體內了。在人體內，與五臟六腑相通的十二經絡有固定的堵塞點。因為一旦臟腑的功能不在最佳狀態，經氣的運行就會異常，經絡就會在固定區域出現堵塞，這時，敲擊或者揉堵塞部位，就會有痠、麻、脹、痛等感覺。而經過按揉、針刺、艾灸、刮痧、拔罐等中醫外治的方法，疏通這些堵塞點後，痛點就會消失，相關臟腑的功能就會恢復正常。所以，身體不舒服時，首先要檢查相關經絡的堵塞點──痛點，然後進行自我疏通。這樣一來，即使是非專業人士也能將疾病消滅在萌芽狀態，同時也增強了相關臟腑的自癒能力。

本書將教你利用人體十二條經絡上的易堵塞穴位進行自我體檢，並透過疏通經絡來增強人體自癒力，消除病根，是一本讓人少生病、不生病、有病好得快的非藥物療法家庭實用健康書。

Photo Credit: 橡實文化出版社

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航