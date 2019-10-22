《赤裸裸的共產黨》（上）：用好戰無神論有條不紊地取代宗教，是極其重要的事

文：柯立安・斯考森（W. Cleon Skousen）

（本章節內容，是作者於1953年5月6日，在華盛頓州家長教師聯誼會年度宴會上，對著1150名來賓發表演講的講稿。作者當時任職於楊百翰大學。）

一百年前，歐洲有一小派哲學家，自稱「唯物論者」。他們的總部設在普魯士。那群唯物論者，有兩人名留歷史。他倆透過演說及著述而點燃火焰，在一個世紀間創造的猜忌、不安全、流血、鼓吹戰爭、破壞繁榮，要勝過世上一切罪犯、黑幫之總和。

這些人當中有一個叫尼采（Frederick Wilhelm Nietzche）。自唯物論學派崛起，而提倡「超人」觀念的人正是尼采。尼采的思想可以綜合如下，「因為上帝已死，人類不過是進階版的動物，沒有靈魂及情操，故此人類不該遵循倫理道德系統。力的自然律應瀰漫於宇宙。弱者理當服從，強者理當統治。地球上必然會出現一個天生優越的國家，理當要征服其他人類。該國當中應有一個人崛起，成為渾然天成的領袖、獨裁者來統治人類，原因在於他乃超人。」造出超人的並非漫畫，而是尼采。

誰鼓舞了希特勒？

正是尼采的思維鼓舞了希特勒，以及他那發動全面戰爭的末日夢魘。希特勒自視為命定之人——超人——有朝一日要統治全世界。希特勒寫的《我的奮鬥》（Mein Kampf），彷彿是尼采從幽冥間發出的聲音。希特勒說，「瞧瞧現在的年輕人跟孩子們！什麼東西！我將消滅人類這數千年的馴化。野性的年輕人——那才是我追求的——我想再度讓他們見到……猛獸捕捉獵物時，眼中的寒光。有了這些人，我可以創造出新世界……創出新的世界秩序！」

二戰期間，希特勒強迫數百萬人加入他帝國征服軍的行列，旨在讓他成為世界的獨裁者，人類感受到希特勒龐大戰爭機器野蠻、強大的衝擊。我們在美國驚異地看著希特勒崛起掌權。我們看見納粹主義的鐵蹄所到之處，踩熄文明之光之後，才終於義憤填膺，起而與其他國家結合，粉碎因尼采而啟發的納粹主義。

然而，唯物論孵化的全面戰爭精神，並不侷限在德國的納粹主義，還投射在其他幾個國家領袖的野心及哲理當中。唯物論編寫成日本及義大利軍方領袖的政治目標；在吾人強力出擊打垮納粹主義的同時，那兩個國家也崩潰了。

然而，隨著二戰結束，很多人覺得與唯物論的戰爭已告結束。犧牲奉獻的精神幾乎馬上在美國人之間凋萎。我方的軍隊在一夜間復員，世界兵力最大的空軍被拆成廢鐵，而全球規模最大的海軍則投閒置散，任其腐蝕。這麼做都基於跟唯物論的戰爭已經結束這個假設。當然，時間證明這個假設錯了。

撲滅納粹及軸心國，我們只征服其中一種唯物論。但一個強勁的唯物論立刻崛起並取而代之。這種新型唯物論源自尼采的戰友馬克思。此人與尼采系出同源，動機也一樣。馬克思自認是唯物辯證法之父，那種哲學較為人知的名稱是共產主義。今天，馬克思預見的共產帝國征服大軍排好陣勢，在鐮刀與鐵鎚的大旗下，正想進攻自由世界的人民。馬克思的使命是什麼？

有些人誤以為馬克思及其信徒的使命純粹是停留在經濟領域，只是跟其他唯物論者一樣，他們的任務是透過意識形態戰爭而掌權。請注意，他們譴責任何相互競爭的意識形態，甚至宗教，「我們必須與宗教戰鬥——這是唯物論，也是馬克思主義的基本常識。」另一個馬氏信徒宣稱，當他們接管時，「會把上帝由實驗室以及學校趕出去。」

現在，因為我們處理的是意識形態戰的問題，有人或許會問，這些好戰無神論者的目標是什麼？他們想替人類之間的關係，設定怎樣的新典範？請聽列寧怎麼說： 「我們必須仇恨——仇恨是共產主義的基礎。父母若不是共產黨員，必須教導他們的子女恨他們。」聽聽前蘇俄教育專員盧那察爾斯基驚人的評論吧，「吾人仇視基督徒及基督教。即便他們當中最好的，都必須被視為我等最恨的敵人。愛你鄰居的說法去死吧！我們要的是恨……只有那樣，我們才能征服宇宙。」

我可以確定你們都會同意，那樣的人在世上崛起掌權時，自由世界的年輕人就要面對挑戰了。有人問馬克思，他活著的目標是什麼，那時他說，「推翻上帝，摧毀資本主義！」

馬克思及其同夥向人間倫理、道德、宗教價值宣戰，決心完全鏟除人間的上帝崇拜。海湼（Heinrich Heine）宣稱，「我們心中為此充滿悲憫，耶和華本身準備要死了，」而在無神論攻勢如此成功的尼采說，「讓『上帝已死』的消息大肆宣揚。」費爾巴哈宣稱，「歷史的轉折點，就是讓人類意識到你們的唯一上帝，就是人類自己。」剽竊科學及宗教唯物論者的策略，是挪用「科學」的外袍替自己壯膽，而且搶占一切科學成就的功勞。接下來他們決定，把他們反對的一切事物，用揶揄、算計打發掉，並宣稱為「不科學」。故此，他們攻擊聖經，自稱為更高階的批判者，想用這種方式消弭掉聖經。他們聲稱，崇拜上帝不過是人類花費心機，想把自己本性更好的素質，投射到某個虛構的、更高的存在。他們稱耶穌基督為流浪的傳教士，生命及著述都柔弱且沒男子氣慨。他們嘲笑耶穌不可能復活。他們否認人類生命的永生觀念，也否認精神或靈魂的存在。

他們說，人類不過是進階版的動物，人類的生命——尤其是別人的生命——並不比蜈蚣、毛蟲或豬隻來得神聖。換句話說，唯物論者蔑視人類6000年歷史及成就。誠如馬克思及恩格斯在他們《共產黨宣言》裡誇耀的，「我們的綱領取消永恆真理；廢除一切宗教及道德……所以跟所有人類過往經驗相牴觸。」

崇拜自己的人

既已棄絕上帝、聖經、道德、永生、最後審判、聖靈的存在、個人生命的神聖，唯物論者轉而崇拜自己。總體而言，他們認定人類具有大自然成就的完美，因此是宇宙的中心。這一點讓尼采取得絕佳機會，傳授他的「超人」觀念。

尼采讚譽自己及一切他人，是現存萬有的至高存在，此時他衝出口說了像這樣的話，「鑒於（聖經的）這個上帝已死！高等人類的各位，這個上帝就是你們最大的危險……你們能體會『哦，我的手足們呀』這句話嗎？害怕嗎？心裡不敢置信嗎？地獄在你們腳邊裂開嗎？那又怎樣？勇往直前，高等人類們！終於在此刻，人類未來的山嶺正要隆起。上帝已死；現在，根據我們的意志，超人正要降生！」

這些人試著推翻上帝，從他們自戀的井蛙之見看來，幽靈般的願望燃燒著，他們認為能設法發現自古以來的大事。尼采深入研究，試著承擔起高尚的謙遜，而他覺得它正降臨到天才如他的人身上。他說，「偉大的上天啊！有誰能了解壓在我身上的重擔，而我自己要花多大力氣來承受它？人海茫茫，我不曉得為何它落在我頭上——或許是因為我乃第一個點亮這個思想的人，而把人類史切分為二……想面對這個念頭，真要有些勇氣。」

唯物論的果實

只是，要耗費的勇氣，是遠大於尼采所能理解的。他的著作為這種負擔而呻吟著，「因為不再有上帝，寂寞感變得難以忍受。」接下來他克服自己的膽怯，方法是提醒自己，他畢竟是超人，故此下定決心，自己「既是人上人，就得著手幹活」。

但假如沒有上帝、沒有造物設計、沒有未來虛無，只剩誤打誤撞的命運，那還幹活做什麼？尼采在他反神論述的低潮時刻，也就他發瘋前不久，不禁自問說，「我們為何要到此地步？ 我們該怎麼才能抽乾大海？誰能給我們一塊擦掉整個地平線的海綿？我們把地球與太陽間的連結拆掉時，準備做什麼？我們難道不是流浪於無垠虛空？我們沒感受到虛無之氣息噴到我們臉上？難道不是變得更冷？豈不是黑夜一直來，長夜復長夜，黑夜永不止？」

那批人開啟唯物論的連鎖反應，最後的恐懼悲嘆便是如此。現在，我們來到美國史上有趣的時間點。此時，「共產主義」這個詞已變得全面性的惹人討厭。假如共產主義這標籤貼上某個人或某個機構，對方可能一夜之間就毀了。共產黨高層的可恥行為，讓他們的名字在美國染上漆黑的烙印。

沒被貼標籤的共產黨人

但是，有多少美國人能察覺出一個沒被貼標籤的共產黨人？一個共產黨人真正相信的是什麼？大多數人把共產主義認定為「財產國有」或社會主義。然而有趣的是共產主義的經濟理論，主要是作為宣傳戰來使用。想到財富分享，大眾會心動。然而，當共產黨在俄國掌權時，大家都記得他們加諸俄國人民頭上的第一件事，便是一種倒退回封建時代、我們已揚棄的經濟理論。那套體制，便是有特權的少數人分配生活必需品給農奴，而農奴替他們工作、仰仗他們保護及領導。

假如共產經濟學主要供宣傳戰之用，那麼共產黨真正信仰的是什麼？

為了節省時間，我很努力地把這些人的基本信仰，同時也是他們的哲學基礎分成四個基本概念來說明。這些信仰便是唯物辯證法的心臟及靈魂。它們佯裝提供一個完整的解釋，一個放諸四海皆準的說法。它們的論證，也讓共產黨人為自己的革命暴力及反道德行為取得藉口。正因這些東西，美國有些知識分子才會改信這種來自外國的意識形態。正因這些東西，叫一些富人認為，共產主義才是現代世界最後的希望。了解這些概念，有助於我們與共產黨人坐下來討論世界問題時，作為評估他們行動的基準。

共產主義的第一主要假定——沒有神

他們第一個重要假定是這樣，「存在的一切會發生，都是自然力不停運動的結果。」萬事萬物都是因緣和合的產物。世上並沒造物設計，沒有定律，沒有神，只有力，自然的力。力便是真與善，力便是大自然。

按共產知識分子所講，「辯證法」這個理念指的是：「自然內的衝突」是萬物的子宮。我們今天取得的一切，都源自自然元素猛烈、翻騰的力量——恆星、太陽系、植物、動物以及人類的智力。

這些唯物辯證論者第一次試著跟我講說，宇宙一切都是力量與機緣的產物，我不禁回想到我中學化學老師講的，科學的主要假定在體認這個事實：宇宙的秩序，係源自有智慧的設計。他指出科學家的任務，在探索及發現造物主遵循的工程原則，以便可以用來造福人類。換句話說，科學的真正根基，在察覺睿智的設計者的確實存在，而祂使用的原則，我們可以自行發掘、運用。

馬克思的追隨者如此急著推翻上帝認同，以至於他們已否認宇宙中有任何造物者。他們拒絕承認自然現象背後有秩序、法則，或有智慧的造物主。他們說，凡此種種都是因緣和合的產物。我很好奇，我的化學老師對此會怎麼講？這些唯物論者宣稱想榮耀科學之名，在科學大旗下進軍，但他們焦急想貶抑、批駁上帝之際，反而公開否認科學展示出來的真相。

第二個主要假定——進階版動物

現在談到第二個主要假定，「人類只是進階的動物」，因此人命並不比蜈蚣、毛蟲或者豬來得神聖。這樣完全鹵莽地藐視人類生命，是「唯物論作用中」一個最驚人的特色。對很多美國人來說，韓戰時經歷的很多事，讓人猛然驚醒。它意味著我們與那些把全人類看待成只是「進階動物」的人打交道之際，兩者有著很大的差異。

第三個主要假定——沒有固定對錯

共產主義的第三個主要假定是：「天下沒有什麼固有的對或錯的事。」誠如一位共產黨高層尖銳指稱，「說謊，錯很大嗎？有好的原因就不會。偷東西，錯很大嗎？有好的原因就不會。殺戮，錯很大嗎？有好的原因就不會。」我們把那種態度稱之為務實——只看結果，不計手段。唯物辯證者把倫理道德，看待成膚淺騙人。列寧宣稱，「教養共產黨青年，絕不能混雜以各式娘娘腔的講詞、訓誡。」他以同等分貝說，「有助於摧毀剝削舊社會的就是道德……共產黨的道德，就是為這項鬥爭服務的道德。」

共產黨紀律裡，叫大家盲目服從是極其重要的事。盲目服從被視為好事，因此合乎道德。然而，以對錯來管理行為的道德體制，會叫每個人都變成道德的自由原動力。這是共產主義擋不住的。

第四個主要假定——沒有宗教

共產主義第四個主要假定是：「所有宗教必得推翻，因為宗教抑制世界革命精神。」馬克思、恩格斯及他倆的同夥都覺得，人類厚實的宗教信念，會妨礙他們接受共產哲學及共黨統治。宗教會讓人們無法領會革命精神，而共產黨領袖命令大家去撒謊、殺戮及偷竊時，信教的人不會照做。誠如一位共產作家所說，「宗教無法嵌入唯物辯證思想系統，而且是它的敵人。人們還殘留宗教信仰，就無法成為完全的唯物論者，也就是不信唯物辯證法。」馬克思說，「宗教是人民的鴉片」，誠如我們前文指出，《共產黨宣言》的主要目標在推翻「所有宗教」。

共產主義的發起人並不滿足於指使信徒無視宗教。他們覺得，用好戰無神論有條不紊地取代宗教，是極其重要的。

有位他們的作家寫道，「無神論是馬克思主義自然且無法分割的部分……結果便是，有階級意識的馬派政黨必須進行宣傳戰，支持無神論。」有份共產青年雜誌寫了以下的訓示，「假如一名共產黨青年信神、去教會，他就無法履行職責。這代表他沒能把自己從宗教迷信抽離出來，沒能變成意識完整的人。」

共產黨寫的反宗教書籍汗牛充棟，這適足以顯示無神論及拒絕所有宗教，乃是共黨綱領極重要的部分。共產信仰傷得了我們嗎？

如此，大家已了解共產主義的四大假定了。有些人會說，「哦，假如那樣就可以造就一個共產黨人——那又怎樣？他們信什麼又傷不了我。」如此的態度事實上會讓我們放下心防。共產黨哪些信念會傷到我們。容我舉個例子，簡要向各位報告一下一個重大事件，這件事發生在二戰快要結束的時候。

這件事始於1943年6月，當時有位蘇俄青年叫古琴科搭機抵達加拿大渥太華。他立即被分派到蘇俄大使館的武官團，擔任電譯員。那是古琴科第一次離開蘇俄國境。他後來寫道，「一開始活在加拿大的日子裡，個人完全自由的情形叫我驚訝，那在俄國是不存在的。」

根據他的觀察，即便在戰時，人民仍享有相對自由，加拿大民眾很快樂，而政府為人民服務，而非顛倒過來。他看著加拿大人間接享受著他們的自由：「我目睹一個自由人民能做什麼。加拿大人在完全自由條件下，已經完成、正要完成的一切，換作俄國人民在蘇維埃暴力壓制所有自由的條件下，即使付出龐大犧牲、鮮血及眼淚，都成就不了。」

他對商店裡銷售數量眾多的商品印象深刻，而且驚訝地發現任何人都可以購買。令他難忘的還有加拿大沒什麼恐懼，秩序井然，跟蘇俄宣傳機器講的全然不同。他印象最深刻的是民主政體運作的方式。他說，「最近在加拿大舉行的選舉，叫我格外驚訝。相形之下，蘇俄的選舉體制，簡直像在揶揄自由選舉這個概念。」最令古琴科迷惘的是什麼？

古琴科替蘇聯大使館武官團工作的同時，他注意到別的事情。他觀察到蘇聯與某些加拿大頂級科學家，有時還包括加拿大重要官員聯絡。他們經常合作，提供高度機密的官方情報給共產黨的軍事情報人員。更令古琴科迷惘的是：他曉得這些重要官員及科學家也心知肚明，共產黨的終極目標是發動世界革命，這包含摧毀加拿大及其他各國政府。

經過兩年時間的觀察，古琴科決定該警告一下加拿大人民事實的真相。他已下定決心，不再回去蘇俄，並不再以過去那種方式撫養自己的孩子。他跟妻子講，打算離開蘇俄使館向加拿大政府警告，說它內部有間諜網。

為證明自己所言為真，古琴科把很多機密文件塞進衣服裡，再去找加拿大官員。他想，自己當然會受到大家張臂歡迎——加拿大人會很高興得悉內部實情。但隨著他看見自己接洽的第一個人木然的臉孔，古琴科曉得自己碰到重大危險了。那人並不相信他！直到最後一刻，古琴科甚至有被蘇俄內務人民委員部（NKVD）抓回去的危險。至此，加拿大官員才恍然大悟，認為這位蘇聯電譯員講的可能是真的。所以他立即被保護安置，如此他才能向全世界講述他的故事。

上位者的叛國行為

加拿大人很好奇，古琴科提出的那些人，真的有在跟潛在的敵人勾結嗎？他們分別是：

波伊爾（Raymond Boyer），富裕的麥基爾大學（McGill University）教職員工，加拿大國家研究委員會高階管理人，二戰期間與其他人共同研發出環三亞甲基三硝胺（RDX）炸藥。

亞當斯（Eric Adams），畢業自麥基爾及哈佛大學，任職於工業開發銀行高層。

霍爾珀森（Israel Halperin），安大略皇后大學（Queen’s University） 數學教授，為砲兵署（Directorate of Artillery）進行提高砲兵技術的研究。

盧寧（David Gordon Lunin），《加拿大事務》（Canadian Affairs）總編輯。舒格博士（David Shugar），受聘於研究企業有限公司（Research Enterprises Limited），研究先進雷達。

葛森（Harold Gerson），在聯合戰爭供應公司（Allied War Supplies） 擔任高階行政職。

波蘭德（F. W. Poland），加拿大皇家空軍情報處軍官。

威爾謝爾（Kathleen Mary Willsher），在英國駐加拿大最高專員署擔任職務屬於機密等級的工作。

這些人，還有名單上其他人很快就遭「皇家加拿大委員會」（Royal Canadian Commission）逮捕、偵訊。委員會後來報告說，「整個第五縱隊網絡中最令人吃驚的部分，就是蘇聯特工能夠找到願意背叛自己國家的加拿大人，並向這些特工提供他們能夠取得的機密情報——儘管他們已經做了宣誓效忠、就職宣誓，並且承諾會信守誓言。」

皇家委員會最想知道的是：為什麼這些加拿大高級官員會蓄意損害祖國的利益。他們詢問這些人是否有收受賄賂，而其中一人回答，「假如俄國人給我錢，我倒覺得被羞辱了。」

當皇家委員會調查這些人的背景時發現，這些人都可以說是唯物論者與自由世界打意識形態戰爭下的被害人。這些人在自由環境中成長，就讀加拿大及美國學校。當被問道為什麼要跟蘇聯特工合作時，其中一人說了具有代表性的答案，「我認為我在幫助人類。」

這些成長於自由世界的人們，怎麼會被共黨特工策反，相信他們的合作，就是在幫助人類？假設你是科學家，而有個共產黨特工來找你，你會有何反應？假如他說，「朋友，你曉得世上並沒有神明用智能來引導人類；你知道並沒有上帝給人類的歸宿；你曉得若是智力較高如你的人，不幫忙我們控制人類，人類將會自毀。」你能想像你會這麼回答嗎？「我必須出自衷心承認，我真的相信沒有上帝，沒有神的智能在引導人類。所以，我覺得身為我們這世代智能較高的一員，為了全人類，我有責任跟你們的運動合作，而共產運動注定要接管並拯救人類免於自毀。」

這不僅是很多被蘇聯策反的加拿大人承認自己說過的標準說詞，他們還證實自己透過蓄意從事顛覆自己國家的活動，以完全奉獻於那種思想。

共產主義的秘密武器

藉由這件事我們可以知道些什麼？就是這些人乃是土生土長的唯物論者。誠如古琴科指出，那些在國內環境成長，但從沒領略過自由與奴役、唯心論與無神論、信仰與懷疑、秩序與混亂等等之間差異的國人，碰到這種時候是會背叛自己的文化的。

不知怎地，我們未能提供這些人足夠的武器，供他們在關鍵時刻——外國意識形態特工接洽他們的時候可以自保。我們應該很快體認到：假如我們的文化及教育系統是在創造唯物論者，那麼這些知識將會是被共產黨利用的最強大的秘密武器。

這意味著我們可以花20億美元開發出原子彈，而共產黨就可以坐享其成。他們有辦法從我們某些最高層級的安全人員那裡，汲取研發原子彈的相關情報。事實上他們做的正是如此。

自由世界今天犯的最大錯誤，就是想讓水與火交融。我們為自由而戰，卻容許我們的小孩成長時相信一些其實源自共產主義的基本觀念。唯物論不屬於美國價值，而是共產主義。每一次，我們容許一個學生在受教過程中相信，宇宙是因緣和合，人類只是進階動物，天下沒有本質對錯的事情，深厚的宗教信念是老氣、不必要的話，那麼在意識形態戰場上，我們的隊伍就多折損了一名士兵。

一名美國青年求學時可能在不知情下，變成共產黨的可能盟友。這正是共產主義最大的秘密武器。

本土自產的唯物論者

那麼，美國青少年是哪兒接觸到唯物論的教誨？我可以由個人在一家美國教育機構的經驗，稍事答覆這個問題。

當時我就讀大二，正修習我的第一門哲學課。一天早上，教授說，「現在你們年輕人應該夠成熟了，以至於你們的心靈應該可以清洗掉可能從小就累積的迷信積習。當你們還是孩子的時候，人家跟你們講聖誕老人的故事。現在你們知道有關聖誕老人的事實了。你們還是孩子的時候，聽說過送子鳥的事。現在你們都知道事實是怎麼回事了。」然後，教授準備在另一個切入點淨化我們的思維，就是那些被兒時童話故事灌輸的思維。他說，「今天，我要跟你們講，上帝的思想源自何處，同時還有有關宗教的事情。」我們都坐下來，準備吸收即將聽到的知識。

教授說，「一開始，人類崇拜他們用自己雙手創造出來的東西。那叫偶像崇拜。後來，人們想像有很多肉眼看不到的神——有戰神、愛神、雨神等等，而這些神都要獻祭以便討祂們歡喜。不然祂們就降殃。所以，祂們經常被稱為報復的神明。」

教授接著宣稱，聖經是傑出的宗教演化史。他說，由聖經研究看得很清楚，上古民族普遍奉行偶像崇拜，而最後希伯來人跳脫出來，崇拜耶和華為復仇之神。他說，以色列人向耶和華獻祭，討祂歡喜。

「接下來，耶穌出現，宣稱上帝是愛的上帝，擁有一切柏拉圖式的無上優點。耶穌教誨說，上帝仁慈、公正、寬恕。他教導更高的理念如「天國八福」（Beatitudes）、「山上寶訓」（Sermon on the Mount）、「金科玉律」（Golden Rule）。

他繼續說，「這就是人類今天崇拜的上帝，如耶穌所教的，愛世人的上帝。而且，上教堂、崇拜這種概念的上帝是好事，以提升心智，促進更高一層的領悟。」

他用強調的口吻繼續說，「我希望你們年輕人記住：這種上帝的理念，講起來跟其他人類創造品一樣——比如某人寫的偉大交響曲或偉大詩歌。你們不必畏懼上帝，因為祂是我們創造出來的。」

教授的結論說，「天上並沒有神明在眷顧你——回應你的祈禱或引領人類走向神聖的歸宿。你們要靠自己。」

講課結束，我環顧四周同學們。有些人臉上似乎流露出極其釋然的表情。他們彷彿在說，「嗯，原來如此啊！根本沒人在監視我。上帝是我們創造的，好比偉大交響曲，就是如此……」

書籍介紹

本文摘錄自《赤裸裸的共產黨：共產主義如何危害自由世界》，八旗文化出版

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作者：柯立安・斯考森（W. Cleon Skousen）

譯者：潘勛

剝下共產主義「進步理念」的外衣

《赤裸裸的共產黨》會讓你不寒而慄，一部倒著讀的《共產黨宣言》

《赤裸裸的共產黨》是一部保守主義的經典作品，暢銷美國長達半個世紀，銷量累積二百多萬冊。

該書出版於1961年，之前的1958年，是共產主義猖獗、橫行的年代。二戰結束之後，以蘇聯為首的共產陣營，並未如其他自由民主國家那樣，開始休生養息、重建家園，反而在政治上輸出革命、推動共產獨裁，積極攻城掠地、蠶食併吞小國，軍事上研發飛彈、囤積核武。世界頓時被一分為二，人類也被區分成自由人以及奉行共產獨裁的「馬克思人」。

顛覆自由世界的「45個目標」已經快達成？

當年，斯考森羅列出共產運動的「45個顛覆行動目標」，原本只是作者本人的大膽預言。這些目標包括，「巴拿馬運河國際化」、「滲透並控制大企業」、「支持一切社會主義運動，而取得集權式的控制」、「滲透媒體」、「動用學生暴動來煽動民眾抗議」、「控制各級學校」、「承認共產中國。允許共產中國進入聯合國」等等。最後我們發現，斯考森所說的並非預言，而是要世人警惕共產陣營企圖如何影響自由世界的生活方式。因為這45個目標當中，只剩下最後一個還沒有被共產黨給突破！

今日通過了解共產思想的運作，還有它如何侵蝕全球自由的經過，甚至比以往還要來得更重要。這是因為，自由民主社會裡的各種觀念和思想，比如多元化、公平正義等貌似「進步」的價值，背後的哲學和思想基礎實則就是共產主義。作者認為，經由《赤裸裸的共產黨》之分析，建立起個人的思想防線，才能進而把整個社會武裝起來。

本書特色

雖然最初是寫給美國一般大眾的書，但對中文讀者的啟發很大。其內容簡單明瞭，把艱澀的共產主義思想、主義用平鋪直述的方式，以淺白的文字來介紹。可以說，它不是簡單的詮釋理念，而是剖析其錯誤。某種意義上可以說是一部倒著讀的《共產黨宣言》。

本書也是一部赤裸裸的共產黨史。從馬克思及恩格斯的成長背景，說明共產主義在怎樣的狀況下被提倡，並且如何意外地在俄羅斯發展、壯大，進而有意發展成掌控全球的單一思想。

剖析共產主義的核心思想在當代如何以各種進步觀念的名義，侵蝕自由世界。要讀者認清在美好宣言的包裝下，那些害人不淺的糖衣會你付出怎樣的代價。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰