《赤裸裸的共產黨》（下）：猶太－基督教律法的「十誡」為什麼會嚇壞共產黨？

文：柯立安・斯考森（W. Cleon Skousen）

學生與教授間的談話

下課後我去找教授，說，「老師，你有可能讀過舊約聖經嗎？」

教授咯咯笑說，「只讀了部分。一直沒時間全讀完。只是，我在知名專家的指導下，讀了聖經史及聖經哲學。」

接下來，學生與教授之間展開以下談話。學生對教授講，他讀聖經時並沒有讀到教授所說的那些故事。教授看來很困惑。「你是什麼意思？什麼故事沒有讀到？」

學生說，「哦，就是宗教始於偶像崇拜，演化到崇拜復仇之神，再演進到崇拜愛世人的上帝——一如耶穌所傳授。」

教授說，「那麼講講你在聖經發現什麼？」

學生說，就他至今所知，從一開始有關上帝的本質及本體，就已經傳授予人們。學生認為，聖經教導說自太古以來，上帝教養了先知及特別見證人，他們都被賦予實質的親身體驗，以此讓他們知道上帝的本質，並且能夠傳授給其他民眾。」

接著學生繼續說，「聖經所授而我了解的第二件事便是： 上帝啟示一種快樂的生活形態，而我們稱之為宗教。他教導我們不偷、不撒謊、不欺騙、要服務同胞，並保持純潔。」

他結論，「最後，我認為聖經所講的偶像崇拜及未開化宗教，是設來跟啟示性宗教相競爭的，因為有很大比例的人們拒絕接受上帝的啟示。我認為，人為宗教是上帝向人類啟示其意志後很久才出現的，而偶像崇拜是一種代替品兼墮落的崇拜，由執意違反上帝訓誡的人們所推動。」

教授眼光往下看書桌片刻，然後說，「很抱歉，我想你有點天真。宗教並非啟示而來的，而是演化而成。你必須承認，耶和華是『復仇之神』的其中一種，要人類獻祭來取悅祂。」

學生回答說，「那是另一回事。聖經並沒講舊約裡的獻祭是想討好上帝。它說，獻祭為的是有益人類——一種教誨的機制。或者，誠如保羅所說，獻祭是『塾師』。上帝古今未來始終不變，舊約裡神愛世人跟新約裡是一樣的。」

教授說，「不好意思，我必須挑戰這一點。我想每個專家必得同意，舊約的獻祭純為討好耶和華。」

學生問說，「您願意聽聽耶和華自己怎麼談獻祭，還有獻祭在舊約裡代表什麼嗎？」老師同意從圖書館借了本聖經。翻開到以賽亞書第一章，兩人一起讀以下經文。

聖經裡自有反駁

「你們所獻的許多祭物與我何益呢？公綿羊的燔祭和肥畜的脂油，我已經夠了；公牛的血、羊羔的血、公山羊的血，我都不喜悅。」上帝說：「你們不要再獻虛浮的供物！……（學生評論說，「假如這些獻祭無法讓人類變得更好，顯然就徒勞無用。」）你們舉手禱告，我必遮眼不看，就是你們多多地祈禱我也不聽，你們的手都滿了殺人的血。」

接下來學生問教授，他認為接下來兩、三段所反映出來的，究竟上帝是復仇之神，還是愛人的神；「你們要洗濯，自潔，從我眼前除掉你們的惡行。要止住作惡，學習行善，尋求公平，解救受欺壓的，給孤兒申冤，為寡婦辨屈。耶和華說，你們來，我們彼此辯論。你們的罪雖像朱紅，必變成雪白；雖紅如丹顏，必白如羊毛。你們若甘心聽從，必吃地上的美物。」（以賽亞書第一章十一至十九節）

教授靜默片刻，大二生因此鼓起勇氣問最後一個關鍵問題，「教授，我斷定這些章節都反應與天國八福、山上寶訓及金科玉律相同的精神，有說錯嗎？我認定上帝一直是愛世人的神，有說錯嗎？」

教授拿起聖經，放張紙卡在以賽亞書第一章，並說：「請圖書館員把這本書轉借給我。」

學生感謝教授願意重新評估所傳授的課程內容。他還感謝別的事情——父母、主日學校老師及其他鼓勵他通曉聖經的人。他們沒叫他盡信聖經，只要他通曉。他很高興自己讀得夠多，以至於碰到有人詮釋聖經內容錯誤的時候，他才有辦法做出推論。

有時候學生會讓父母感到困惑

今天學生可能上過一堂如我剛描述的課程回家後，父母反而經常覺得看不透孩子。孩子上完哲學課回家，晚餐時一家坐下來，他問說，「爸，我們信一神教還是二元對立教？」他父親可能會困惑地看著兒子說，「兒子啊，吃飯吧。」

父母經常不了解，自己子女可能是想了解重大哲學問題。當然，某些父母連自己都對生命基本價值感到極其困惑，因此發現子女首度碰到唯物論的挑戰時，自己想幫忙卻覺得很棘手。我想我的教授真誠無欺。他傳授自己所習，會教唯物論是因為最後相信它是真理。我敢打包票，若是有人跟他講，他傳授唯物論過程中為共產主義最重要的其中概念打下基礎，他一定會很吃驚。若是國父華盛頓來聽那堂課，他會說，「教授，我想你搞錯了。」傑佛遜則會說，「你錯啦。」林肯也會說，「你錯了。」

諸賢建立美國的前提是：神明的智慧指引著人類的歸宿，上帝具在，我們可以信仰祂。他們相信聖經以及見證人的誓言； 見證人說，假如我們遵循先知所授原則，我們必可從中找到快樂。建國諸賢對聖經所述的生活方式如此有信心，以至於他們以聖經箴言及教誨為本，建造美國政府的框架，確立美國政府保障的生活快樂原則。

原子彈安全又怎麼說

古琴科披露的加拿大間諜案讓我們學習到，自由不光會因為擁有原子彈就能得到保障。只要我們還教孩子們唯物論，我們就依然在危險當中。他們長大後，會變成東西方意識形態戰爭的脆弱靶子。

我已引述前蘇聯教育高級專員的說法給各位聽，他提到憎恨基督教，是因為「基督教的愛會阻礙革命的開展」。事實上共產黨高層一再提及，他們煞費心思，想用唯物辯證法征服我們的心靈，我們最大的抵禦力，就是我們的信仰，還有了解猶太－基督教律法。

大約三年前，我受邀到西岸某大會演講。會中有人指出，馬克思信徒最恨美國文化的東西之一，便是猶太－基督教律法。於是我問與會成員，「我們擁有可以嚇倒共產黨的東西，有人能告訴我猶太－基督教律法包含什麼嗎？」大家靜默好長一段時間。沒人願意對美國強項的這個部分提出定義。最後，禮堂後方有位年長紳士舉起手。他說，「嗯，我不敢保證我真懂猶太－基督教律法指的是什麼，但我曉得一點——假如共產黨怕它，那我就支持它。」

十誡令共黨害怕嗎？

在這麼簡短的討論裡，沒有足夠的時間可以處理整個猶太－基督教律法的大命題，但我們或許可以稍微提及。舉個例子，猶太律法主要是環繞十誡而建立。我們先分別簡短討論一下它們，再看看我們是否能發現它們有什麼地方會嚇壞共產黨。

第一誡裡，上帝只要求人類承認祂為造物主、宇宙總建築師。祂要我們了解，我們居住的奇妙星球不是因緣和合的產物。我們享受的怡人環境，不是幸運偶然的成品。此外，它也不是自然力之間不斷運動的結果。祂要我們了解，凡此種種，都是設計與精心建造的成果，建造在定律及秩序的系統上，上帝統治諸天，萬事萬物都往有意義的目標移動。

第二誡裡，上帝叫我們不得創造或崇拜假神。祂向人類揭示其身分，其目的是要讓這些教誨不得誤用、扭曲或改變。誠如我們說過，唯物辯證法不僅想摧毀上帝崇拜，還想用假神來取代真神。有個唯物辯證者說，「當人類自我察覺，唯一的上帝就是人類本身的時候，歷史的轉折點也將在這時候出現」。唯物辯證者的歷史可以顯示，他們奉行的是古代異教徒的做法，那就是彼此之間的相互崇拜。誰見過上帝？

共產黨說，「假如有上帝，請指給我看！你見過上帝？你的兄弟姊妹見過？」有件事指出來真有趣，某些早期共產黨高層還四處尋找上帝，但他們的傳記透露，他們這麼做時，一手拿噴槍，另一手拿大鎚。這些人抗拒上帝，而他們的搜尋過程中見不著上帝。等到他們搜尋失敗的時候，暴怒地回家，深信因為他們沒發現上帝，所以可以證明世上根本沒上帝可找。

凡此種種，聖經有給答案。可以在《出埃及記》第十九章找到。上帝向摩西指出，要祂現身在人類之前並不難，但是人類要有能力面對上帝則很難。祂指出只有某些準備充足的人，而祂可以讓他們到祂跟前。他對摩西說，假如沒準備充分，見到上帝的衝擊經驗，會把他們毀掉。摩西想讓以色列人做足準備，以便他們可以享受到如同摩西已經領略到的不尋常的體驗，但以色列人準備不足。上帝說，「你下去囑咐百姓，不可闖過來到我面前觀看，恐怕他們有多人死亡。」

然而，有些人後來真獲准登上西奈山見到上帝。事實上是上帝授權摩西帶亞倫、拿答、亞比戶，和以色列長老中的70人去瞻仰上帝現身的榮耀。那73人不僅獲准享有此一非凡經驗，還紀錄下他們所見。

一個世代又一個世代，類似的見證上帝事件增多了。事實上使徒約翰預言，最後每個世上活過的人，都將見到造物主，站在祂跟前接受審判。

現在你可以見到，十誡的前二誡直接與共產主義的第一主要假定相互矛盾。共產黨說，宇宙是渾沌與機緣的產物。在猶太律法裡，上帝教誨說，宇宙是精心設計的產物，而祂就是設計者，要如此承認祂，吾人不得把這些成就，歸給錯誤的力量或假神。

宣誓有多重要？

第三誡說，「不可妄稱耶和華——你們神的名。」很多人以為第三誡只意味上帝之名不可褻用——但這樣不會嚇倒唯物論者。本誡有更深層的含意。舉個例子，美國法律上所做的宣誓的神聖性，就由猶太律法的這個第三誡所規範。

當一個人站在法庭，或者出現在國會聽證會上說，「我發誓說實話，完整的實話，除真相無其他，請上帝助我」。此時他就置身於上帝的訓諭之下，因上帝之名不可妄稱。美國建國諸賢相信，我們應把這些誓詞及承諾，視為神聖，且是出自良心而履行，而上帝的審判會叫我們負責。履行每個以上帝之名作出的宣誓，正是美國自由政府強大力量的來源，而且共產黨人也學懂，假如他們看待誓言虛與委蛇，那麼將因此受到「偽證」的重罰。然而，我擔心即使在忠誠的美國人當中，上帝之名被妄稱的頻率也太高。我相信——而我敢肯定，各位也同意——假如每個人都遵守以上帝之名所發的神聖保證，我們法院裁定的正義會多上一百倍，我們的商業生活會更為真誠，而且我們的行政官署也會更有效率。

第四誡

第四誡說，我們應在一星期六天進行必要的勞動，但第七天應撥出來上教堂，服務匱乏的同胞，研讀上帝的義理。正因這些事，才叫安息日（Sabbath Day）為神聖的日子。我們或許無法領略，但馬克思信徒曉得，正是因安息日崇拜這種制度，叫希伯來及基督教文化健壯安康。所以，馬克思唯物論派掌權首先要做的事之一，便是廢止、不再執行安息日。

但安息日的力量，當經過把它由神聖的日子改成單純的假日以後，就宣告消失了。

採納古代異教徒的習性，只把安息日用在打獵、捕魚、宴飲及娛樂，我們就完全廢棄安息日的宗旨及目的。

天主可能會說，「我要爾等記得這件事：今天世上有老病孤窮的人。我的整套體制，要看你們幫忙彼此，因為你們為最弱勢的人做事，就是為我做事。這才是我的方法，我要的形態，我的計畫。我本可以派天使，但我沒有。我派爾等。」

這本該永遠是美國生活之道的一部份，但我們經常太忙碌。我們忘了病弱的人，沒去拜訪鄰居。我們只在老闆娘生病時，才去醫院探病。就此而言，美國生活之道已經毀了，因為我們忽略了美國社會秩序最早奠基其上的快樂生活形態。

年輕人的教育出現真空

如果因為我們未能保留任何安息日時間來研讀上帝的義理，我們將很快變成愚昧的基督徒國度。那些世世代代所累積的見證，我們卻知之甚少，以至於很多人的信仰並沒有真實的基礎。這些就會出現A拎起聖經，舉得高高，然後說，「童話故事集！」接下來我們訝異地看到，對聖經沒什麼了解的美國年輕人說，「哦，那樣啊！三隻小熊之流的故事嗎？」接下來A說，「對啊，是人類捏造的東西。」又或者，一個來自基督教家庭的男孩，卻是對聖經裡可見的證據全不知悉，並在某個晚上放學回家時顯得一臉困惑。一家人吃晚餐前，爸爸要他說餐前禱告，他則說，「爸，不要，我不想說。」後來父親跟他講，「孩子，怎麼啦？發生什麼事了？」男孩回答，「爸，我不喜歡向我們創造出來的東西—— 譬如說一首曲子或詩詞——祈禱。今天我才知道，原來上帝是我們編造出來的。」

若是小孩子沒有聖經見證的知識來支撐，而那些見證又是證明基督教信念的效力，那麼要摧毀孩子們的信仰，真是易如反掌。

長者重不重要？

上帝指定的第五誡，是想維繫家庭的完整。天主在第五誡中說，「當尊敬父母。」

生活是種種情況的奇妙組合。孩子還小、無助又依賴的時候，父母身處的地位，可以給孩子關愛或虐待、教養或漠不關心，端賴他們的傾向。在日後的歲月裡，同樣那些父母也可能會受到時間的摧殘，而使得自己變得跟小孩似的。此時輪到他們的後代處於要關愛還是漠不關心的地位，端賴他們的傾向。

所以，上帝很睿智。祂要孩子們尊敬自己的父母，父母也尊敬自己的小孩。任一方的人生都要仰仗對方。

家庭極為和睦，與美國宗教實力及國家力量都不可分割，但唯物論者憎恨它。馬克思及恩格斯在《共產黨宣言》裡便寫道，他們支持「廢除家庭」。列寧在俄國革命之後，馬上想掃除家庭這種生活形態，但出現的社會弊病及社會失序強迫該政權退縮了。

共產黨的整肅是怎樣的？

第六誡說，「不可謀殺。」這則摩西律使得人類生命的神聖性變得極為重要。這也是為什麼信仰、奉行猶太——基督律法的人，無法成為好共產黨人的原因。他不會聽令殺人。他不會相信，仰仗血腥整肅、集中營、為生存等理由而殘忍剝奪人命是公正的。

這足以解釋，何以我們會聽到一些說明，好比來自史達林講的這段話，「我們鎮壓反動教士階級了嗎？沒錯，是有做到。不幸的是它還沒被完全清洗。反宗教宣傳戰是種手段，必須藉此達成完全清洗反動教士階級。在有些案例，某些黨員作梗，阻撓反宗教宣傳戰的全面發展。若是把那些黨員趕走，當然是最好，因為黨內沒有空間容得下這些黨員。」

婚姻完整的重要性

第七誡說，「不可姦淫。」基本上，美國家庭的力量植根於父親和母親、父母與子女相互信賴。上帝會說，「我給你們的，不外乎是無窮無盡的快樂。我的訓誡不在取走快樂，而在保護快樂。我要你們在婚姻誓約裡彼此誠實。假如你要快樂的家庭，假如你想與配偶分享完全的信任，那麼你不可姦淫。」

而且，道德的完整並非自結婚才開始。道德完整在多年來的謹慎自律便已找到力量。兩個年輕人走上禮堂結婚時，出自衷心說，「在我認識你以前，便為你潔身自愛了。」我個人不曉得還有什麼能比這樣更能保障一輩子的快樂及信賴。我身為執法人員，曉得當年輕人帶著這種奉獻、自律的精神走進婚姻，結果通常便是純潔、和平及快樂的家庭。

偷竊與人格謀殺

第八誡說，「不可偷盜。」共產黨的誡律則說，「偷盜不可被抓到。」

第九誡說，「不可做假見證。」古琴科則說，他故國的全國性休閒活動，就是把自己頂頭上司拉下來，然後鬥臭鬥倒之後取而代之。美國有些人也好這一味，但它並非美國之道。共產黨招術最受喜愛之一，便是人格謀殺。美國青少年應該被教導，當他們替人工作時，應該試著效忠對方。當然，僱主也是人類，也有自己的毛病，但他想做好事，每一樣都該獲得支持。人類社群是靠這樣建立起來的，產業、學校、國家，莫不如此。

工作的神聖性

最後，我們來到第十誡，規定我們應透過自己的勤勞來取得財物。假如我們看到一棟房子、一輛車或其他人擁有的東西，照理我們不該坐下來，琢磨怎樣才能欺騙他而取走財物。上帝說，「不可貪戀別人的財產」，正是這個意思。我們該做的是外出工作，取得我們想要的東西。

喜歡好東西，為得到東西而工作絕非罪過。但靠著偷竊或勒索鄰居而取得它們，就是罪過。上帝教導要尊重他人的財產，而唯物論者百多年來則教導說，人類存在的目標，便是取得戰利品及權力。強人絕不應滿足、滿意，別人擁有的好東西，強人應想占為己有，設法取得它。取得掠奪品、斂聚他人財富、集中權力，向來是共產黨的目標。

基督教的律法

到最後，容我談一下基督教的律法。在此有些額外的原則——如果了解及實踐——就可以預防一個人變成共產黨人。我逐一講述以下表列，諸君看看是否能判定為什麼前蘇聯教育高級專員會說，「我們恨基督徒跟基督教。」

以下為一些概念，具現耶穌的教誨：

你們願意以相同的方式來回敬以同等方式善待你的人。 使人和睦的人有福了。 施比受的人更有福。 別恨敵人，而要對他們好。 要謙虛可教，一如小孩。 倡善維和時，要睿智、進取且提高警覺。 克服個人弱點，完善自己。 奉行主的誡律，以增加生命的價值，消掉過往錯誤的傷疤。 最大的幸福，來自全心的服務。 行善不張揚，在暗中觀看的主必公開獎賞你。

基督教另教導，我們要為自己每日的行為甚至思想，向上帝負責。它還教導人類永生及復活的真締。我們得到保羅、彼得、抹大拉的馬利亞、十一使徒及教會500人目睹基督復活的科學說法。得知我們離開今生今世以後，最後會得到完美有形的化身，真是好事。

耶穌在其教誨中證實先知已教導的事——今生今世之後，我們將前往另一種形態的存在。祂教導說，我們下一個人生階段已精心安排好了，容許我們往上走過未來無盡的長廊時，得到種類繁多的新經驗。

這些基督教原則跟猶太律法一樣，讓任何自由人取得強大的力量。不難理解為何共產黨要貶低這些理念。另一方面，假如我們教導孩子，說天下沒有上帝，人類只是進化的動物，而結果將決定了手段，宗教信念不合乎科學規律，那麼我們就能從大海對岸，聽到響亮如雷的陣陣「阿們」呼聲的迴盪。

嶄新而強大的教育趨勢

結束前，請容我談一個令我產生不曾有過的觸動經歷。那是我過去一年半，在楊百翰大學任教時碰到的。我獲准參與新興的教育模式，當中數千名年輕學生既攻讀專業，又學到公民教育。科學、哲學、宗教等領域，都能夠在學生的人格當中，適得其所地找到它們的位置。我非常欣慰地看著這些年輕人背著教科書——化學、物理、美術、地質、歷史、經濟、政治學——穿過校園。而在那些教科書之中，通常還會有一冊聖經。五花八門的宗教課程為學生們而設，他可以選讀最感興趣的課程。

全國很多大學都在建造禮拜堂，強調宗教的參與。它們這麼做是因為大家愈來愈了解，宗教參與是美國理想典範的重要成分，我國力量的龐大泉源。

楊百翰大學校園每星期二有將近五千名學生自願參加每週集會，在那兒他們有機會從那些全國最優秀的宗教領袖身上獲得心靈上的激勵。

如果說，今天我國年輕人遭逢的挑戰，是意識形態戰爭，那麼該是我們反守為攻的時候了。我們不該袖手旁觀，坐看那些境外勢力與恐懼臨門。我國年輕男女被唯物論教條洗腦，當他們被「度化」改信共產主義時，會顯得毫無抵抗之力。長達兩個世代，有個美國生活的重大面向一直在剝離。身為父母師長，我們必須體察到，假如我國文化那根支柱倒了，我們的孩子將承受其害。那種分崩離析必須擋下來。華盛頓曉得是什麼讓我們強大，傑佛遜知道，林肯也知道：「在上帝底下，這個國家不會失敗！」

當然，我們不能只教正確的原則——同時我們還必須實踐。因此，我引用法蘭西斯．培根（Francis Bacon）的名言當結尾，「讓你身體強健的，不在你吃什麼，而在你吸收了什麼。讓你致富的不在你賺多少，而在你儲蓄多少。讓你成為基督徒的，不在你傳什麼教，而在你奉行什麼！」

書籍介紹

本文摘錄自《赤裸裸的共產黨：共產主義如何危害自由世界》，八旗文化出版

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作者：柯立安・斯考森（W. Cleon Skousen）

譯者：潘勛

剝下共產主義「進步理念」的外衣

《赤裸裸的共產黨》會讓你不寒而慄，一部倒著讀的《共產黨宣言》

《赤裸裸的共產黨》是一部保守主義的經典作品，暢銷美國長達半個世紀，銷量累積二百多萬冊。

該書出版於1961年，之前的1958年，是共產主義猖獗、橫行的年代。二戰結束之後，以蘇聯為首的共產陣營，並未如其他自由民主國家那樣，開始休生養息、重建家園，反而在政治上輸出革命、推動共產獨裁，積極攻城掠地、蠶食併吞小國，軍事上研發飛彈、囤積核武。世界頓時被一分為二，人類也被區分成自由人以及奉行共產獨裁的「馬克思人」。

顛覆自由世界的「45個目標」已經快達成？

當年，斯考森羅列出共產運動的「45個顛覆行動目標」，原本只是作者本人的大膽預言。這些目標包括，「巴拿馬運河國際化」、「滲透並控制大企業」、「支持一切社會主義運動，而取得集權式的控制」、「滲透媒體」、「動用學生暴動來煽動民眾抗議」、「控制各級學校」、「承認共產中國。允許共產中國進入聯合國」等等。最後我們發現，斯考森所說的並非預言，而是要世人警惕共產陣營企圖如何影響自由世界的生活方式。因為這45個目標當中，只剩下最後一個還沒有被共產黨給突破！

今日通過了解共產思想的運作，還有它如何侵蝕全球自由的經過，甚至比以往還要來得更重要。這是因為，自由民主社會裡的各種觀念和思想，比如多元化、公平正義等貌似「進步」的價值，背後的哲學和思想基礎實則就是共產主義。作者認為，經由《赤裸裸的共產黨》之分析，建立起個人的思想防線，才能進而把整個社會武裝起來。

本書特色

雖然最初是寫給美國一般大眾的書，但對中文讀者的啟發很大。其內容簡單明瞭，把艱澀的共產主義思想、主義用平鋪直述的方式，以淺白的文字來介紹。可以說，它不是簡單的詮釋理念，而是剖析其錯誤。某種意義上可以說是一部倒著讀的《共產黨宣言》。

本書也是一部赤裸裸的共產黨史。從馬克思及恩格斯的成長背景，說明共產主義在怎樣的狀況下被提倡，並且如何意外地在俄羅斯發展、壯大，進而有意發展成掌控全球的單一思想。

剖析共產主義的核心思想在當代如何以各種進步觀念的名義，侵蝕自由世界。要讀者認清在美好宣言的包裝下，那些害人不淺的糖衣會你付出怎樣的代價。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰