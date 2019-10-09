費城76人主場球迷喊「FREE HK」被逐，網民眾籌NBA揭幕戰「全場黑衣」撐香港

NBA休士頓火箭總經理Daryl Morey在twitter發表撐香港帖文的風波未息。一名NBA球隊費城76人的球迷，在球場主場對CBA廣州龍獅的季前熱身賽中，舉起寫上「FREE HONG KONG」的紙牌，並起立高叫口號，被保安驅逐出場。

Daryl Morey在twitter支持香港反送中運動，加上NBA總裁Adam Silver力挺他享有言論自由，引發中方強烈批評，央視體育頻道更決定暫時停播NBA賽事。

不過，費城76人今天照常在主場與廣州龍獅進行熱身賽。開賽後不久，與妻子坐在廣州龍獅後備席後面觀眾席的33歲球迷Sam Wachs舉起「Free Hong Kong」、「Free HK」的標語。當時，兩人戴著口罩，Wachs並穿上寫有「Free Hong Kong」的黑色T恤。Wachs稱有保安見到標語後對他說「不談政治」（no politics），當他反問保安時，保安稱不想難做，然後拿走他們的標語。然而，比賽進入第二節時，Wachs又站起來大喊「Free Hong Kong」，他與妻子隨後被保安請離場。

Wachs接受傳媒訪問時表示，自己是土生土長的費城人，但曾在香港居住兩年，並支持香港現時的示威活動。他又指，自己當時沒有說粗言穢語，也沒有提及政治議題，當他問為什麼自己不能這麼做時，相關人員只回答他：「別給我找麻煩！」他形容場館保安的反應為「可恥、過份」。

The moment Sam Wachs and his wife are escorted out of the @sixers preseason game against a Chinese basketball team for yelling “Free Hong Kong.” @6abc pic.twitter.com/3HlZxKXDzs — Christie Ileto (@Christie_Ileto) 2019年10月9日

根據NBA的政策，禁止在標語或衣服上呈現淫穢或不雅信息，但並未提及政治言論。

針對事件，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）與費城76人隊聯繫，但未獲回覆；而根據費城76人隊球場網站的說法，標語必須得體，且適合該活動，但也指政策可能根據管理階層的判斷而隨時改變，而不另行通知。

開賽前，76人隊公關部副主席Dave Sholler表示球隊去年去了中國，有難忘的經歷，又指很喜愛中國的球迷，以及球迷的激情。他又認為，最重要是球賽將大家都凝聚在一起。

有外媒分析認為，76人在主場這麼做，可能是因為出於對客隊龍獅隊的尊重；不過也有人質疑這是踐踏自由的精神，「這是在費城耶，太可悲了，真的太可悲了」、「這證實了NBA球隊有多麼虛偽」，更有球迷氣得怒罵「自由之城淪陷」、「在有自由之城費城做出這樣的舉動，根本是在踐踏自由」。

不少人則認為NBA是受制於經濟因素，畢竟單單是轉播費，NBA每年從中國收取15億美元。

Photo credit: AP/ 達志影像 反送中延燒NBA的「導火線」休士頓火箭總經理Daryl Morey（左）。

NBA揭幕戰「全場黑衣」捍言論自由

而為了聲援休士頓火箭總經理Daryl Morey，有網民兩日前在「gofundme」網站發起眾籌，並計劃在NBA揭幕戰、洛杉磯湖人隊主場對洛杉磯快艇一戰中，在場館外派發「STAND WITH HONG KONG」黑色T恤，抗議莫利言論自由遭打壓。場館有二萬個座位，他目標是眾籌以製作約1至1.5萬件黑 Tee，於22日晚賽前在場館外免費派發。眾籌已成功眾籌了4.3萬美元，成功達標。

眾籌發起人斥中國以市場力量迫使美國企業自我審查，指是打擊渴望自由的聲音。眾籌計劃詳盡解釋「反送中」運動的來龍去脈和「五大訴求」、 NBA 風波源由、中國市場對 NBA 的重要性。發起人指美國球迷對 NBA 表態十分重要，要求他們持守這些對美國市場來說十分重要的原則，「如果我們不重視的話，NBA 也不會重視」。

「美國仍是 NBA 利潤最高的市場，如果整個 NBA 聯盟為言論自由、反抗的權利和香港站起來發聲？中國能夠對一切審查嗎？如果中方這樣做的話，不就是能夠反映了，他們對自己公民過於敏感的荒謬嗎？」發起人在網站上說。「底線是，美國人和其他支持言論自由的人將會更加壯大，如果我們為香港站在一起（Stand together）」。