《走路的科學》：人類呈現了動物雙足步行的獨特形式，也因此殖民整個星球

文：謝恩・歐馬洛（Shane O’mara）

人類對於自己的起源非常著迷。我們想要知道我們的親戚是誰，也想要知道關於我們祖先的事，我們找出我們的表親，特別是黑猩猩、猩猩以及其他非人類的靈長類動物，並將牠們擬人化。我們與黑猩猩的關係相當靠近，這從限制黑猩猩實驗以及禁止捕獵黑猩猩可見一斑。透過解剖學研究可以明顯看出，人類和黑猩猩的身體結構以及功能非常相近，但也存在著變化和差異。從最深層的基因層級來看，人類與黑猩猩的基因組只有不到幾個百分點的差異。

但這兩種物種卻存在著許多明顯的差異。在靈長類家族中，人類是唯一「專攻」雙足步行的物種。我們在生命初期短短幾個月中，就從穩定的爬行階段轉為直立步行，儘管可能會受傷，我們卻在此之後終其一生都維持在這個階段。讓我們癱瘓或是喪失行動控制能力的傷害，會限制我們日常生活的活動——因此大眾需認知輪椅普及性對這個族群的重要性。然而，我們的環境設計對於這些行動受限族群（坐輪椅、持拐杖、使用助行器的人，或是神經相關障礙者）以及沒那麼嚴重障礙的族群並沒有充分的設想。

人類呈現了動物雙足步行的獨特形式。我們直立身軀、空出雙手，我們的移動性很強，相對於腳下地面，我們的脊柱大致呈垂直。以演化用語來說，我們的血統特別複雜也有些模糊，雖然關於人類雙足步行這個重要演化問題的答案，已在過去幾十年間快速出現。步行將我們與我們的演化旅程連結在一起――這是一趟我們空出雙手、頭頂著天、立起脊椎直立行走的旅程。

我們現存的靈長類親戚中，沒有一種是直立行走的。類人猿，也就是黑猩猩、 紅猩猩以及其他物種，牠們雖然能以後肢將自己支撐起來，達到展示、警戒或尋找食物等目的，但卻不能直立行走。此外，牠們一般使用所有四肢來奔跑以及行走，與雙足行走相比，這是一種比較沒有效率的移動方式，消耗了更多能量。在同樣的卡路里消耗下，人類可以走黑猩猩兩倍的距離——換句話說，人類在同樣份量的食物下漫步的範圍大上很多。這表示，人類的雙足行走比起我們最近的靈長類親戚所採用的各種運動形式都有效率得多。我們的靈長類近親在牠們的生態區位適應良好，他們多是爬樹界高手，能夠抓取我們人類無法輕鬆取得的樹梢果實?牠們典型的前傾姿勢也讓牠們成為絕佳的地面覓食者，可以在地面取得落下的果實、堅果，有時還能找到小動物來補充營養。

我們人類占據的是中間的生態區位。我們可以在地面覓食，某些時候我們也能從樹上採集水果。此外，我們非常擅長捕獵其他物種，特別擅長耐力狩獵――我們將動物追趕到地面上，並且偏好捕獵草食性（食用植物）動物。我們另一種雙足行走的適應能力是善於跑步。我們是優秀的中速長距離跑者，在炎熱氣候下更是如此。跑步會產生熱能、消耗能量，因此跑者需要補充水分，也需要透過流汗來冷卻身體。我們的毛髮相對較少（有助於散熱），這個優點結合走路的能力，讓我們得以用相對較低的成本（以熱能產生以及能量使用來看）進行長距離的跋涉。為了冷卻跑步時產生的熱能，其他物種大多必須停下腳步休息，大口吸進空氣再快速吐出，以冷卻身體（馬匹是個例外，牠們能流汗並喘氣），這讓牠們面臨遭到人類捕獵的風險：在躺下試圖冷卻自己時，可能會被殺害，或被帶回營地在營火上燒烤――這是我們的近親絕不會做的事。

我們人類也是優秀的食物採集者。我們可以優雅又輕鬆地撿拾並攜帶塊莖、果實、堅果以及漢堡，持續走上一段距離。我們也可以邊走邊吃，這是因為我們喉嚨的相對位置讓食物能在行走時進入胃中。我們的眼神還可以看向遠方――只有少數幾種動物才做得到。我們在保持活動以及保存能量上達成的平衡，就是某種演化上的「生痕化石」。

跑步以及走路也有密切關連。人類跑得並非特別快，我們在短距離衝刺上會被許多其他物種超越（想一下老虎及羚羊），但我們是傑出的步行者，而且是所有物種中最厲害的。這是我們在地表上分布如此廣泛的秘密。我們人類是所有物種中分布最廣的，居住在我們星球最北以及最南的兩極，還有之間的幾乎每一塊土地。走路讓我們探索並延伸我們世界的邊界，有時更透過船隻進行危險的旅程，旅行到另一座島上，然後接著繼續用腳探索。

我們一開始殖民這個星球，是分成很多小型遷徙步行團體——究其根本，走路具有社交意義。一句非洲諺語反應了這個現實：「如果你想要走快點，自己走。如果你想要走遠點，一起走。」以每日五公里的緩慢速度步行，一個家族團體一天最多只要走幾小時，三百天就能移動一千五百公里。這樣做上好幾年，就能跋涉好幾千公里。地球上最遠的陸地距離，是從靠大西洋非洲海床的賴比瑞亞西岸走到中國的太平洋東岸，約一萬三千五百八十九公里，只要緩步走九年就可完成。若每天二十公里走上三百天，那只要二年多就能完成。歷經數個世代的進程，人類多少可透過陸橋步行抵達任何地方，又或者可以通過小型海路，甚至可能搭乘原始船隻跳躍一個又一個島嶼。

我們智人大約在六萬年前開始進行這趟離開非洲的旅程。以色列以及其他地點都有人類早期擴散以及多次擴散的證據，但由於缺乏完整化石證據，我們仍在積極調查多次非洲擴散說以及我們與存在過的不同人種混血與否。舉例來說，現代人類與尼安德塔人無疑有混過血，因為我們的基因組中留下他們的古老印記。現代基因組技術搭配化石探索以及解剖重建，將在未來幾年內給出更刺激也更準確的答案。

人類化石紀錄各色各樣，非常不完整。雖然在非洲已搜集到許多化石，但目前我們還不知道雙足行走是在漫長演化史的哪段時間完整出現並且發展完成的。在查德、肯亞和其他國家搜集到六七百萬年前的化石標本，似乎呈現人類已用雙足行走。衣索比亞搜集到一個早期原始人類化石，稱為阿爾迪（Ardi，Ardipithecus ramidus），似乎也已雙足行走。這個化石高約一公尺三十公分。至於知名女性化石露西則距今約三百一十萬到三百二十萬年前。露西是南猿類，其解剖構造特別是骨盆形狀，與人類十分類似。智人可能是近至三萬年前才演化成一個特定物種。

人類的雙足行走模式需要身體長軸，從頭部到頸部、脊椎、骨盆、雙腿以及雙足每個部位的改變。這些不同部位必須（大致上）垂直放置，才能進行有效率的雙足行走。當我們考慮大腦與腦殼的位置時，應同時將骨盆位置與方向納入考慮，這樣才有用處。大腦、腦殼以及骨盆透過脊髓連接，脊髓則被脊柱的椎骨保護。脊髓的相對位置改變、變得更直立，勢必也涉及腦殼以及骨盆位置的協調改變。腦殼底部有個大致呈圓形的巨大開口，即枕骨大孔，脊髓便是通過枕骨大孔後通向全身的神經，再進入位於盆骨基底的最終位置。其大致垂直的方向讓我們直立起來――在其他物種身上，枕骨大孔位於較後方或是較尾部的位置。在脊髓平行於地面的四足動物身上，枕骨大孔幾乎位在腦殼的正後方。

靈長類，特別是人類，枕骨大孔的位置已有明顯轉移。枕骨大孔若沒有調整位置，幾乎不可能出現直立姿勢，或至少很難長時間維持直立，這樣一來人類的雙足步行就不可能發生。因此，以雙腳垂直站立並行走，需要脊髓頂端以及尾端骨頭相對位置的改變――頂端位置的改變，讓脊髓能從大腦底部出現?而底端位置的改變，讓脊髓處於合適的垂直方位，以連接到盆骨基底。當然這暗示了兩件事：第一，隨著時間推移，特定身體計畫的發展與天擇是一致的；第二，更深入來看，同源異型基因組出現了變化，讓這個調整可能同步出現在脊髓長軸中。天擇壓力是否造成人類雙足行走？目前仍在進行辯論與調查――這些壓力包括環境中可獲得的資源、某種環境下的生理要求（如水路、林木線、大片草地、山地、谷地），以及其他因素（如出現的掠食者種類或獵物的相對豐富程度）。因為雙足行走種種不同面向，這些壓力驅使天擇對某些必要基因進行了編碼。

人類的雙足行走與其他幾種偶爾以雙足行走的物種（老鼠、大鼠以及有袋動物等等）不同，由於人類很快並很早就從爬行階段發展出雙足行走，因此人類的腳以及腳踝，演化成足以支持我們雙足行走的形式。我們並非樹棲動物，因此不需要長在旁側的大腳趾來支持爬樹活動。當然，許多物種也能瞬時以雙足行走，熊以及大猩猩就經常後腿直立進行某種展示，或為攻擊、防禦做準備。有些動物會站立起來拿取食物，或像狐獴以及其他物種一樣，採後足站立姿勢來防備掠食者。這些姿勢並非慣常發生，亦非必要動作，而是為了應付當下面臨的挑戰。走路也讓我們能夠捕捉其他動物，並對其他物種進行改造，以符合我們的需求。這些動物包括牛、狗、羊、馬、駱駝等等——特別是牛，隨著時間推進，顯現出共同適應的模式，明顯反應出人類所需（而我們則對應演化出乳糖耐受能力）――現在牛隻製造出的牛奶以及肉，比牠們的祖先要多。

雙足行走讓我們的身體軸線出現變化，從頭部形狀和位置到腳趾的相對長度和位置，全都有所改變。我們的腳必須改變形狀，而我們的腳踝必須承受更重的重量。

近來的科學研究顯示，好幾千年來人類的腳從擅於抓取（擁有手部一樣的特徵，大腳趾側向生長，與大姆指的位置相似），演變成偏好長距離行走以及奔跑（大腳趾生長在前端，而足弓適於前行和靈活運動）。與現代人的腳印相比，在蘭格班潟湖發現的「走路的夏娃」，腳印似乎已擁有與現代人類似的雙足行走模式。演化生物學家暨人類學家赫曼．龐澤爾（Herman Pontzer）提出，最早期的人族是使用雙足行走的，但從他們的相貌（臉部外觀）到後肢的組成，都仍保留部分類猿特徵。這一觀點與目前獲得的化石紀錄高度一致，但要準確訂出第一批現代人類雙足外觀出現的時間，仍需要更多的化石發現。

人類和黑猩猩的一個關鍵差異在於，人類雙腳走路時的步幅比黑猩猩要大，也比我們其他原始親戚都來得大。步幅較寬這個事實，顯示我們在步行時處理能量的能力以及我們在休息時保存能量的能力，都有所改變。問題是，這項演化適應是如何出現的？而我們在逐漸演化出這個步幅時，又是如何利用它的呢？若認為步幅與雙足行走兩不相干，那就大錯特錯了。當我們朝向雙足行走演化時，我們的步幅也同時增加，接著這讓天擇更加偏好雙足行走。較寬步幅擴大了我們找尋食物和庇護所的範圍，也為我們省下能量可以去做其他事情——在這些其他事情當中，最明顯的就是童年時期的延長、出生後大腦急速發育，以及生殖力。

因為基因表現上的改變，我們成為雙足行走物種的，而這種改變在這千萬年間已讓我們從我們起源的東非大裂谷，發展出一種獨特的擴散模式。我們打一開始就朝四面八方擴散出去，直到布滿整個非洲大陸；接著跨越歐亞板塊，最終擴散到美洲以及亞太地區，再從那裡抵達大洋洲。

相關書摘 ►《走路的科學》：「宜行城市」帶有通透、流動的品質，行走其間乃一大樂事

書籍介紹

本文摘錄自《走路的科學：走路背後不可不知的大腦機制，讓都會人更有創意、更會社交》，八旗文化出版

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作者：謝恩・歐馬洛（Shane O’mara）

譯者：謝雯伃

久坐不動不只對你的身體有害，更對你的大腦有害

神經科學家告訴你走路背後的祕密

站起來，一起走路吧！

在這本讚歎走路帶給我們身體和精神上的好處的書中，愛爾蘭神經科學家謝恩・歐馬洛（Shane O'Mara）說，直立走路，釋放了我們的雙手，然後以細微但重要的方式，改變了我們的大腦活動，於是也釋放了我們的思想。

書中先從演化角度，談到走路的古老起源，接著從結構型態學角度，講到我們的大腦、神經及身體為了操作走路的步驟，有了飛躍性發展。最新研究揭示，為了要好好走路，我們的大腦和神經系統要取得平衡。再者，為了在擁擠的城市不至於迷路，還啟動我們內部的GPS系統。

此外，走路帶來其他移動方式無法給予的體驗。在走路的過程中，我們的思緒也不斷運作，我們能更創意地思考，情緒壓力也得到抒解。更有甚者，走出戶外是一種社會粘合劑，具有社交功能。很多內心話在一起散步時袒露，很多會議在走路中完成，很多共識在遊行中凝聚。一個宜行走的都市，也會是一個有助於社交的宜居城市。換言之，走路帶來的美好經驗，有助於城市的重塑和改造。

作者一句非洲諺語說：「如果你想要走快點，自己走。如果你想要走遠點，一起走。」走路的社交意義不言而喻，為了共同的理念和目標，人們會一起走路。走路帶來的一體感，是一種特別的經驗。

走路是簡單就可以做到的。然而作者提醒我們，目前我們所處的環境，都是為了久坐不動的生活型態而設計，我們正為了缺乏移動的生活付出代價。因此，我們要重新開始走路，無論是上山，或是去到公園，或只是上學和工作，也不管是漫步、閒蕩、遊晃、溜躂、遊行、健行、大步走、踏步走，走路對於個人和社會的諸多好處，開始走的人就會知道！

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰