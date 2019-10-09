從菲律賓到香港，既是移工也是母親的她，在空間與責任間不忘攝影夢

那一天和一般日子並無差別。

當時仍是外傭的 Joan Pabona 如往常般在清理雇主家的窗戶。三年來，從八樓的高度往對面望去，她都會看到樓盤工人在烈日下辛勤工作。她感同身受，因為這些工人某種程度上跟自己一樣，為家庭生計付出。那個當下，吸引她目光的還有一位被安全網包圍的樓盤女工人。看著女工人正在整理安全網，又看到她周圍強烈的光線和對比度，她按下快門，趕緊記錄眼前的這幅畫面，並取名為 Sacrifice。

Photo Credit：Joan Pabona 得獎作品 Sacrifice

後來，這張照片在 2018 年贏得《國家地理會德豐青年攝影大賽》中「香港人和事」組別第二名。如今，Joan 在香港的外傭工作合約已結束，目前是一名全職攝影師。

原鄉啟程：「起起伏伏的十年。」

「我的興趣是攝影。」Joan Pabona 自我介紹的第一句就這麼說。在成為攝影師之前，她過去分別在新加坡和香港擔任外傭近四年和六年的時間。從外傭到攝影師，她以「起起伏伏」來形容這十年，開始娓娓道來這一段生活歷程。

來自菲律賓的一個小鎮，Joan 是家中老么，有三位哥哥和一位姐姐。年輕時的她雖然喜歡攝影，但她選擇聽從媽媽的話，在大學選讀「中學教學」學士學位（Bachelor of Secondary School），未來畢業後就可以當老師。回想起來，她說「我那時候只會聽媽媽的話，已經忘記了自己的攝影夢。」

升大二那一年，她不忍心看到媽媽負擔自己昂貴的學費，於是停學到工廠打工。儘管哥哥畢業後想讓她完成學業，但她已無心再回到校園。而當生活支出變大，且廠工的薪水在當地也不高的情況下，她決定到新加坡擔任外傭，賺取比菲律賓高兩倍的薪水。

Joan 仍記得第一天到新加坡的不適感。那份不適感是在還未來得及熟悉一切，就必須與雇主住在同一屋簷下的心情，「你睡在陌生人的家，同時你也很想家，想念家人和菲律賓的一切。」想家之外，還必須打破原有的生活習慣，重新適應新環境，不管是瞭解雇主的做事方式、當地的語言和文化等。

「在新加坡晚上十一點才睡覺，但我原本在菲律賓是八、九點就睡覺了！」她笑說自己的家鄉是一個非常寧靜的小鎮，如果關掉所有的燈，就是睡覺的時候到了。在新加坡工作四年的生涯裡，她有長達兩年的時間是沒有放假的，即便後來成功向雇主爭取到放假，但她已經思考要離開當地，到薪水更高的香港工作了。

初到香港，Joan 原以為和新加坡並無差別，但讓她驚訝的是移工在當地原來是有固定休假日的，所以她能利用假期和同鄉聚會，同時也有多餘的時間發掘其他景點。而另一點和新加坡不同的是，香港顯得更擁擠，「我一開始不太習慣住在太擠的地方。就像你起床的時候，廚房就在你附近，廁所也是。但我必須再更理解（這個環境），因為這就是我雇主的家。」

Photo Credit：Joan Pabona 在香港移工們的Off Day

擁擠之外，她也有感這座城市快速的步伐，無論是行色匆匆的路人，還是速度極快的手扶梯和電梯，這種「速度感」也延伸到她的工作裡。她笑言「聽到早上的鬧鐘響就要馬上起床，不然所有的事情都會被拖延。如果你誤點一分鐘，一切可就麻煩了！」每一天早上六點，她就起床準備早餐給雇主的小孩，並在七點零五分前帶著小孩到公車站，等待七點十分準時抵達的公車。接著，她就開始打掃家裡、去市場，並要求自己在一點十五分前完成所有的工作，再去接小孩。最後，她會在七點半前完成晚餐，九點半上床睡覺。

日復一日，Joan 很快就適應了這樣的生活。除了有較高的薪水和固定假期，她也漸漸聽得懂一些粵語和中文。儘管如此， Joan 卻覺得自己就像機器般，生活少了些什麼。

「有一天休假，我就坐在中環，那一刻我問自己『我的人生目標是什麼』？」Joan 每兩年才會回菲律賓一次，每次的分離都提醒著她不能一輩子都在海外工作，尤其媽媽更不斷叮嚀她「你應該要完成你的學業，教書比較好⋯⋯ 」這也讓她開始問自己，「我要怎麼成為更好的人？」

回想起大學時光，Joan 有感從沒認真思考過人生目標，也從未幫自己做過決定，很多事情都按照媽媽的意願執行。那一刻起，她意識到是時候認真看待深埋心裡已久的夢想，「我要成為一名攝影師！」

異鄉日常：「不要受限於身份」

Joan 開始上網搜尋所有相關資料，並在 2015 年加入一間名為 Lensational 的非政府組織。該組織成立於 2013 年，致力透過攝影讓女性充權，主要學生是來自菲律賓和印尼的家庭移工。當她掌握基本的攝影技巧和構圖後，便決定送自己一台相機當作那年的生日禮物。那台相機要價五千塊港幣（約新台幣兩萬塊），考慮到自己有限的經濟能力，她於是向姐姐借錢，並以分期付款的方式在一年內還清。

拿到新相機的她非常興奮，不論放假或是平日的休息時間，她都會帶著相機，擔心錯過任何一個瞬間。她最喜歡到香港的熱門景點拍攝，例如人潮洶湧的尖沙咀和銅鑼灣。儘管如此，她的作品卻讓人難以聯想到是繁華的香港。在她的鏡頭下，香港是孤寂的、是安靜的，也是寂寞的，「或許我成長的地方是很寧靜的小鎮，每天都可以聽到公雞啼叫和小鳥聲，所以我都在尋找香港『寧靜』的一面。」

Photo Credit ：Joan Pabona Solitude

Photo Credit：Joan Pabona Out of the Box

對她而言，攝影更像是紀錄和對自我的挑戰，無關得獎和名利，就像她在僱主家拍攝樓盤女工整理安全網的照片—— Sacrifice 一樣，這是她在香港生活的其中一部分。所以回想起當初以 Sacrifice 得獎時，她仍覺得不可思議。「在頒獎典禮上，我其實也聽不懂主持人說什麼，最後只聽得懂他唸了我的名字『Joan Pabona』。後來在電視機裡看到自己，其實蠻有趣的！」她得獎的消息很快也就傳開來了。

「我隔天醒來，（手機）收到很多祝福的訊息。回到菲律賓之後，也很多記者來採訪。」Joan 表示家人也為她感到驕傲，例如她的哥哥在臉書上傳了得獎的消息，媽媽也在菜市場上收到來自朋友的祝福。

她坦言得獎讓自己變得更有信心，也提供外傭們發聲的管道，「我希望可以做培力女性的事，我們都有夢想和熱情，不要受限於身份。」在她心裡，得獎同時也是對媽媽的鼓勵。她不止一次在訪談裡模仿媽媽對自己「嘮叨」的口氣，所以這也像是對媽媽宣告，「嘿，媽媽，我已經三十六歲了，我知道自己在做什麼事！」她說，在媽媽眼裡，自己就像個永遠長不大的女孩。

但這個長不大的女孩在提到自己十二歲的兒子時，瞬間便長大成一位成熟溫柔的母親。她記得自己第一次離家出國前夕是雨天，她撐著傘去接當時只有兩歲的兒子，從此每兩年才能見一次面。

「你有看過 Quarter of love 嗎？這張照片裡的空白處是我在國外擔任外傭的時間，而那四分之一的角落，就是我和他相處的時間。」

Photo Credit：Joan Pabona Quarter of Love

她接著翻開手機裡的照片，點開一張兒子雙手敞開的照片，「那時我隔天就要回香港了，臨走前，我帶他到沙灘散步，叫他比一個姿勢讓我拍照。後來我問他說為什麼要擺出這個姿勢，他說因為我要等你回來，直到你不會再離開。」

Photo Credit：Joan Pabona The Waiting Arms

兒子的願望馬上就要實現了。結束外傭的工作合約後，Joan 即將回到菲律賓與家人相聚。

返鄉之後：「但至少，我嘗試過了！」

問她回家後第一件要做的事，Joan 毫不猶豫地回答「休息」，她希望趁著休息，爭取更多時間跟家人相處。她也計畫在家鄉開班教攝影，但這無關錢，而是想要與他人分享的心情。話鋒一轉，她還是有現實的考量，「我希望我的儲蓄可以足夠支撐我，不然我就要回來香港了。但至少，我嘗試過了！」

「如果不成功也沒關係，我只是害怕我媽。」說到這，她又再一次模仿起媽媽，「我都告訴你了，你要回去唸書⋯⋯」這時的她已笑出淚來，就像個淘氣的小女孩。

儘管她非常期待與家人團聚，但對於要離開香港和雇主一家人，她還是有些不捨。「他們（雇主）雖然捨不得我，但也希望我可以專心做自己喜歡的事。我的老闆說如果失敗了沒關係，就儘管回來吧！」她也說人生很短，一定要做自己喜歡的事，因為我們都不知道什麼時候會離開這世界。

這十年走來，問她有任何話想要勉勵自己嗎？她先是有些害羞地說沒有，但過了一陣，她開始緩緩地吐出這些字。

「我想要恭喜我自己。走過這些年，我開始為自己的人生做決定。當我還在讀大學時，我不會為自己拿主意，只想要問媽媽，所以每當想起這件事，我就想要恭喜自己。我也要謝謝自己，至少我完成了自己的夢想，希望我是走在一個好的方向上。但不管我現在處於任何階段，我相信這都是完成夢想前的準備過程，而我也相信我很快就會抵達的。」

繞了一圈，她已不再是媽媽眼裡那個還未完成學業、長不大的小女孩，而是清楚知道自己要什麼，並且努力完成夢想的攝影師。

Photo Cresdit：Joan Pabona Thinking for Future

One-Forty【轉機：台灣】攝影展資訊

【Joan Pabona 首次來台】不只是外傭，我是一名街頭攝影師

時間：10/26（六）13:30 – 15:00

地點：松菸文創園區一號倉庫 活動詳情：https://www.facebook.com/events/2415904745358347/

【Photo Walk Workshop 】：跟著攝影師 Joan Pabona 上路街頭攝影

時間：10/27（日）16:00 – 18:00 (15:30 開始報到)

地點：松菸文創園區一號倉庫

活動詳情：https://www.facebook.com/events/393108538302875/

https://www.facebook.com/events/393108538302875/

網站：https://one-forty.org/exhibition-2019/

本文獲One-Forty授權刊登，原文在此。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜