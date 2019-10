喝湯不是「drink soup」，常講錯的八個飲食相關英文

文:Nina Fu

民以食為天,「吃」絕對是我們生活中最常談到的話題之一。但是在用英文聊到飲食時,你用的詞語夠準確嗎?一起來學習正確的說法,不要再說出中式英文囉!

紅茶

red tea(X)

black tea(O)

雖然「綠茶」的英文是green tea,但是「紅茶」的英文卻不是red tea!正確的說法應該是black tea。中文和英文因為文化背景不同,會有一些顏色上的使用差異,大家要特別小心喔!

My sister enjoys having a cup of black tea in the morning.

我姊姊喜歡在早晨來杯紅茶。

濃茶

thick tea(X)

strong tea(O)

當我們感到疲憊的時候,需要一杯濃茶來提振精神,變得強壯!所以我們需要的是strong tea,而不是thick tea。這樣是不是很好記呢?strong這個形容詞除了可以指身體強壯之外,也可以用來形容氣味濃烈或口感濃郁的。那麼與之相對的「淡茶」當然就是weak tea囉!

When I’m trying to stay up late, I always need coffee and some strong tea to help me get through the night.

我想熬夜時總會需要咖啡和濃茶來幫我度過難熬的夜晚。

半熟水煮蛋

a half-boiled egg(X)

a soft-boiled egg(O)

「半熟水煮蛋」雖然從中文翻譯會認為是「煮了一半的蛋」,但它正確的說法應該是a soft-boiled egg。如果想要表達「全熟的水煮蛋」,它的英文則是 a hard-boiled egg。另外補充,如果你喜歡吃「單煎一面的荷包蛋」,也就是我們常說的「太陽蛋」,想像一下它就像太陽一樣,所以英文就是a sunny-side-up egg。

A: What kind of eggs would you like?

B: I’d like some soft-boiled eggs, please. A: 你想要什麼樣的蛋呢?

B: 請給我一些半熟水煮蛋,謝謝。

一球冰淇淋

a ball of ice cream(X)

a scoop of ice cream(O)

天氣熱的時候總是想來一球冰淇淋,但是你以為單位「一球」的英文是a ball嗎?冰淇淋的正確英文單位是a scoop。scoop本身的意思就是「勺子;冰淇淋勺」,而冰淇淋通常是用勺子挖起來的,因此「一球冰淇淋」的說法應該是a scoop of ice cream,兩球冰淇淋就是two scoops of ice cream,以此類推。

A: It’s so hot today. I’m covered in sweat!

B: There’s an ice cream shop over there. Let’s go get a scoop of ice cream. A: 今天好熱。 我全身都是汗!

B: 那裡有間冰淇淋店。 我們去買球冰淇淋吧。

小吃

snack(X)

street food(O)

台灣有許多具有特色的「小吃」,它的英文說法是street food,特別指那些不是在大餐廳裡且買了可以馬上吃的食物。 一般我們常說的snack的意思則是「點心;零食」,像是糖果、餅乾或是一些在正餐之間吃的小零嘴。不要把這兩個字搞錯囉!許多小吃都是在路邊攤販賣的,另外補充這些「路邊攤;小攤販」的英文就是street vendor。

We like to try different kinds of street food every time we travel to another country.

每當到不同國家旅行,我們總是喜歡去試試不同的小吃。

He bought a sandwich from a street vendor on his way to work.

他在去上班路上跟一個攤販買了三明治。

喝湯

drink soup(X)

eat soup(O)

雖然我們都知道「喝」的英文是drink,但是「喝湯」在英文的動詞應該要用eat而不是drink喔!因為西方的湯品主要以濃湯居多,而不像我們是清湯居多,而且通常喝湯時我們是用湯匙,所以才要用eat這個動詞。另外補充,當我們要形容湯很濃稠,可以使用thick這個形容詞。

A: The weather is unbearable; it’s really cold outside.

B: Go eat some hot soup to warm up your body. A: 這天氣實在難以忍受,外面真的好冷啊。

B: 喝點熱湯暖暖身子吧。

這食物好吃

It tastes delicious.(X)

It’s good. / I like it.(O)

當被問到某樣東西好不好吃的時候,我們可能會下意識地回答It tastes delicious. ,這句話雖然在文法上並沒有錯誤,但是對母語使用者來說這種說法比較不自然。當你想要表達「這食物很好吃」的時候,可以說It’s good. 或是I like it.。同理,若是想回答「還好」可以說It’s okay. ,或者是直接說I don’t like it.「這個不好吃」。

A: How’s the new pudding-flavored soft serve?

B: It’s good. You should try it! A: 新布丁口味的霜淇淋怎麼樣?

B: 很好吃啊。你應該吃看看!

廚師

cooker(X)

cook / chef (O)

大家都知道字尾-er通常指做某種動作的「人」,像是「老師」的英文是teacher,「記者」的英文是reporter,但是「廚師」的英文卻不是cooker啊!「廚師」的正確說法是cook,沒錯,跟動詞的「煮」是同一個字。或者也可以說chef,意思是「廚師;大廚」。名詞cooker通常是指「爐具」,而我們常用的「電鍋」則是rice cooker。

A: Why is that French restaurant so popular?

B: I heard all of their cooks studied culinary arts in France. A: 那間餐廳為什麼這麼受歡迎啊?

B: 我聽說他們所有的廚師都在法國學過烹飪藝術。

I’ve been using this rice cooker for over ten years.

這個電鍋我已經用了超過十年了。

以上這些中式英文你也曾經錯用過嗎?小V以前就很喜歡說drink soup啊!趕緊做好筆記,下次你就知道該如何說出正確的用法囉!我們即將推出更多【中式英文特輯】請大家敬請期待!

