108年國慶日：蔡英文、韓國瑜和35年首次出席的美參議員說了什麼？

中華民國108年的國慶大會今日在總統府前展開，今年國慶以「攜手世界．台灣耀飛」為主題，曾經參與共和黨總統初選的美國國會議員克魯茲（Ted Cruz）也在這次國慶造訪台灣，成為近35年來，首位來台出席國慶活動的美國聯邦參議員。

今年的國慶大會活動中，也邀請到歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父和鋼琴家藤田梓，與30位東南亞新住民共同唱國歌，此外，陸軍航特部運輸直升機將吊掛巨型國旗飛越觀禮台，空軍雷虎小組也駕駛國造AT-3教練機施放彩煙飛越總統府。

蔡總統：中華民國不是誰的專利

《中央社》報導，本次國慶致詞中，蔡總統以「堅韌之國，前進世界」為主題發表國慶談話。在全篇講稿中，蔡總統共講了8次「中華民國」，提到「台灣」的次數則達24次。總統蔡英文提出3項目標：（文末有談話全文）

讓全體國民團結在自由民主旗幟下，捍衛主權 持續壯大台灣，強化經濟實力，讓人民富足國家強盛 走向世界，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。

同時，蔡英文也表示中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨占。「中華民國台灣」6個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。

蔡總統表示，中華民國已經在台灣屹立超過70年，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。身為總統，站出來守護國家主權「不是挑釁，而是我最基本的責任」。

面對中國的步步進逼，蔡總統表示「必須要團結」。儘管台灣社會曾經因為族群、世代、信仰、黨派的差異，而出現爭執，但透過對話，一定可以找到彼此可以接受的最大公約數。因為「經驗證明，衝突、對話、團結進步，會引導國家往正確的方向前進。」

Photo Credit：中央社

美國聯邦參議員參加國慶：與台灣人民站在一起，美國感到驕傲

本次國慶大會的一大亮點，就是美國聯邦參議員克魯茲首次訪台，並成為35年來首位出席國慶活動的美國參議員。

《中央社》報導，共和黨籍的克魯茲9日剛從日本轉抵台灣，預計在台訪問2天，除了參加國慶活動外也將會晤政府高層，針對台美關係及區域情勢現況等議題交換意見。

9日晚間，克魯茲也與外交部長吳釗燮舉行聯合記者會，會中吳釗燮表示，每當台灣需要美國支持的時候，克魯茲都會挺身而出，而克魯茲也表示，民主、人權都很重要，他來台訪問，因為台灣重視人民的權利；美台之間的友誼很重要，從中國企圖傷害台灣的作為就可以看出來。

此外，克魯茲也指出從2016年至今，中國透過經濟利誘、脅迫的方式奪走台灣7個邦交國，包括近期的吉里巴斯、索羅門群島等，中國願意花費鉅額來達到這樣的目的，就表示他們認為這是很重要的事情，因為「中國害怕台灣的民主與自由，這也是北京持續企圖孤立台灣的原因。」

同時，他也強調美國對台灣的支持「和台灣人民站在一起，美國感到驕傲」，美國將會持續對抗中國企圖傷害台灣的作為。台美的友誼很重要，包括軍事與經濟層面，並表示很希望看到台美簽署自由貿易協定、加強軍事合作，更直言不難想像台灣與美國盟友合作捍衛共同利益的情景，很希望看到台灣能參與環太平洋軍演。

當媒體問及是否支持總統蔡英文連任時，克魯茲表示，這個問題應交由台灣人民決定，對他來說，不管台灣選出哪位領導人，都會樂意持續與台灣合作。媒體追問，台灣出現親中的總統參選人，是否對此感到擔憂，他重申美國對台灣的承諾是持久的，並獲得跨黨派支持，他也有信心未來也會持續下去。

Photo Credit: 中央社

韓國瑜：台灣人民需要的不是亡國感，而是安全感

在台灣的另一端，國民黨總統參選人暨高雄市長韓國瑜10日一早也參加由高雄市政府舉辦的升旗典禮並發表國慶演說，只是活動開始後，現場上萬名民眾多在台下搖旗吶喊，「凍蒜」、「韓總統加油」的聲音此起彼落，現場彷彿成了韓國瑜競選總統的造勢大會。

《中央廣播電台》報導，韓國瑜指出台灣人民需要的不是亡國感，而是安全感；台灣年輕人需要的是進入職場、而不是走上戰場，若他有機會擔任中華民國總統，他將堅守中華民國憲法，以台灣優先、堅持自由、守護民主，絕不置人民於戰爭危機，並呼籲大家明年1月11日升起心中的國旗，再創新台灣奇蹟。

國慶演說中，韓國瑜也不斷大打「中華民國牌」，批評民進黨執政以來，肆無忌憚的貪污、腐敗、濫權，變成「東廠仍舊在、肥貓處處生」的高傲政府，沒有將台灣帶往更美好，而是將台灣推向一個比中美斷交時還要可怕的絕境邊緣。他也指出，民進黨大砍軍公教退休金，不斷拿台灣和香港特區政府相提並論，邦交國一直掉，甚至總統在就職演說上對國號「中華民國」也避而不提，讓他也有很深的亡國感，因為他愛他的國家、國旗、他的國家是中華民國。

韓國瑜也指出，任何政黨輪替與競爭都不應該跨越國家認同的底線，台灣的顏色從來不是藍綠橘白，而是這片青天白日滿地紅的國旗，乘載著不只是中華民國的苦難與榮耀，更是2300萬人民的現在與未來。

除了演說與旗海飄揚之外，韓國瑜在高雄的國慶升旗典禮也發生了小插曲。《自由時報》報導，當韓國瑜抵達升旗典禮現場時，首先在舞台後方巨幅國旗拼圖上拼上第100塊的圖案，不料致詞過程中，這張大幅國旗拼圖突然掉落，險些打到韓國瑜本人，一旁工作人員也立即上前將國旗拼圖扶正掛回去。

隨後，韓國瑜和國政務問團開直播談「兩岸政策白皮書」：

蔡英文總統國慶談話全文 大會主席蘇嘉全院長、現場各位貴賓、電視機前和網路上的全體國人同胞，大家早安，大家好。 今天，是中華民國108年的國慶日，謝謝來自世界各地的好朋友，跟我們共度這個值得紀念的日子。這一天是屬於全國2300萬人民的日子，我要感謝馬前總統、呂前副總統、吳前副總統，以及各政黨主席，一起前來慶祝國慶。 去年，也是在國慶日，我和大家說，台灣正處在變局當中。世界貿易局勢的變動、國際政治情勢的變化，都讓未來充滿了挑戰。我們必須「求穩、應變、進步」，厚植實力、壯大台灣。 轉眼又過了一年，世界依然快速變化，甚至更加劇烈。美中貿易戰的持續進行；距離我們不遠的香港，因為「一國兩制」的失敗，正處於失序邊緣。 儘管如此，中國依然以「一國兩制台灣方案」，不斷威脅我們，並且採取各種文攻武嚇，強烈挑戰了區域的穩定及和平。 各位國人同胞，當自由民主受到挑戰，當中華民國的生存發展受到威脅，我們就必須站出來捍衛。拒絕「一國兩制」，是2300萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。 中華民國已經在台灣屹立超過70年，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。身為總統，站出來守衛國家主權，不是挑釁，而是我最基本的責任。 70年來，我們共同經歷了種種嚴峻的挑戰。每一次挑戰，不但沒有擊倒我們，反而讓我們更強壯、更堅定。 我們一起走過八二三砲戰，一起度過1996年台海危機。一次又一次文攻武嚇，從來就沒有讓台灣人民屈服。我們共同捍衛腳下這塊土地，也捍衛了我們國家的主權。 我們經歷過退出聯合國的恐慌，也承受過一次又一次的斷交壓力。但台灣人民想要走向世界的決心，不曾有任何的改變。 1970年代的石油危機，1997年的亞洲金融風暴，千禧年的網路泡沫，還有10年前的金融海嘯。經濟總是充滿挑戰，但一卡皮箱走遍天下的台商，加上勤奮又有創意的台灣人民，讓我們一次又一次，把危機化做轉機，讓台灣的經濟持續往前走。 我們也經歷過八七水災、九二一地震、SARS風暴、八八風災。天災病變的磨難，沒有擊敗過台灣人民奮鬥生存的意志。家園毀壞了，我們重建；土地受傷了，我們復原。擦乾眼淚，重新站起，明天又是充滿希望的一天。 這些共同的記憶，彰顯了台灣人民的韌性。因為有這樣的韌性，我們成為亞洲四小龍的一員。因為這樣的韌性，我們走過了民主化艱鉅的歷程，成為世界上重要的民主典範。 我們共同走過這一段路，無論是哪個黨派，只要是生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此。中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰可以獨佔。「中華民國台灣」六個字，絕對不是藍色、也不會是綠色，這就是整個社會最大的共識。 展望未來，前方的挑戰還有很多，等著我們一一克服。 我們看到中國崛起跟擴張，以威權體制，結合民族主義和經濟力量，挑戰自由民主的價值和世界秩序。也因此，處於印太地區戰略前緣的台灣，成為守護民主價值的第一道防線。 中國利用「銳實力」步步進逼，但我們很清楚，作為區域的重要成員，台灣要善盡國際責任。我們不挑釁、不冒進，結合理念相近的國家，確保台海和平穩定的現狀，不會被片面改變。 要做到這些，我們必須要團結。儘管台灣社會曾經因為族群、世代、信仰、黨派的差異，而出現爭執，但透過對話，我們一定可以找到彼此可以接受的最大公約數。經驗證明，衝突、對話、團結進步，會引導國家往正確的方向前進。 我們必須堅守自由民主的價值。台灣人民曾經一起走過民主化艱辛的道路，民主偶有紛擾，但只有民主制度，能夠保障得來不易的自由，也才能讓下一代保有決定未來的權利。 我們也必須持續壯大台灣。三年多來，我們努力調整經濟結構，引導產業升級轉型、推動國際多元布局。我們迎來投資大爆發，在全球經濟的變動中，站穩了腳步，方向是對的，我們就要繼續往前走。 三年多來，我們努力維護社會公平，加薪減稅、全面照顧，讓全民分享經濟成長的果實。未來，推動長照2.0升級，推動幼托補助擴大，減輕民眾負擔，使人人可以享有優質的照顧，是政府要繼續努力的方向。 三年多來，我們推動國防自主、採購先進武器，提升國軍士氣，強化充足戰力。國造高教機的原型機剛剛出廠，國造艦艇也將陸續加入建軍的行列。捍衛國土、堅守自由民主，國軍責無旁貸。 三年多來，我們積極參與國際，負責任、肯貢獻，成為維護區域和平穩定，不可或缺的良善力量。我們會持續和理念相近的國家攜手，爭取更多實質合作的機會。 未來的路線很清楚，目標也很明確。 第一，讓國人繼續團結在自由民主的旗幟下，捍衛國家主權。 第二，持續壯大台灣，強化經濟實力，讓民富而國強。 第三，積極走向世界，克服挑戰，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。 上一季，我們的經濟成長率，已經重返亞洲四小龍之首。世界經濟論壇評比我們是四大「超級創新國」之一。我們的高科技和創新產業，也走在世界的最前端。 我們的體育選手、我們的技能國手，無數充滿創意的設計師、藝術家，在國際舞台發光發熱，帶給台灣榮耀和驕傲。 我們自製的福衛五號，以及福衛七號接連升空，展現太空科技實力。就連人類歷史上第一次觀測到的黑洞影像，也有台灣科學團隊的參與。 當我們可以上太空，可以看見5500萬光年外的黑洞，那麼，眼前還有什麼挑戰，是我們沒有勇氣面對的呢？ 歷史的磨難，會因為我們的韌性，而被轉換成為成長的力量。天災的挑戰，會因為我們的努力，而成為再生的契機。這塊土地上每一個努力的人、還有每一個人的努力，都讓我們的國家，一天一天變得更好、更進步。 在國慶日這一天，這塊土地上所有的人民，都團結在自由民主的旗幟下，樂觀面對未來、堅定克服挑戰。天佑台灣，台灣加油，中華民國加油。謝謝大家。

相關報導：

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺