如果一則貼文就能搞死NBA，美國選爭霸還是賺錢？

我是一名重度NBA愛好者,談一下這次NBA風波。但在開始之前,我想要談一個真實而嚴重的社會現象。

黑天鵝效應一書作者塔雷伯(Nassim Nicholas Taleb)說道:

NBA就是一個典型的極端世界,他是少數人的聯盟。

NBA正式的球員名單大概有500名球員,這500人,是集結了全世界各路天才好手,因為市場龐大,連帶的效果就是殘酷的競爭,競爭的結果,是讓大球星跟小球員的影響力不成比例。

一個詹姆斯,就能帶隊連續打進總冠軍賽8次、幾個大球星轉隊,就可以改變整個聯盟的強弱生態,而真正的S級球星,有改變聯盟態勢影響力的個體,不到10位。

真實的NBA,是由寥寥可數的大球星所累積起來的聯盟;薪資水平也是殘酷的,NBA年薪中位數為432萬美元,還不到一個頂薪球員的零頭(頂薪從2000萬到4000萬美元不等,視球員年資及成績),跟真實的世界一樣,球隊把最多的資源,放在少數最重要的球員身上。

我看NBA超過10年了,各式分析、預測、花邊、訪談等NBA新聞我都常觀看。不過十年來,我發覺到一件事:真正對NBA球賽、對勝負重要、影響到年度總冠軍的消息,其實真的很少。99%的訊息就算整年都沒看過,小咖轉隊又如何,只要知道現在真正的大咖在哪,你對該年度的最佳球員以及總冠軍球隊的預測,也不會偏差太遠。

NBA教會我的是,真正的好手很稀有,而重要的事情,也比想像中少。

多數的資訊終究是垃圾。

我舉個例子,最近一場湖人隊與勇士隊的熱身賽,因為有LeBron James,還有最強大前鋒Anthony Davis加盟,熱度炸開,媒體報導也瘋了。我實際去統計數字(只含一家外電翻譯文字報導):

總結:一場NBA季前熱身賽,共報導了30篇。

看完這30篇,到底哪些是重要的?

答案是,一個都沒有,因為現在只是熱身賽,只要發生任何內外部因素(球員受傷、轉隊、新隊友化學反應不佳),所有的分析跟預測都將失去意義。

而我們平時,看了多少「熱身賽式」的訊息?

讓我回到這次火箭隊總管Morey,他的一則推特挺香港反送中運動開始,引爆一連串效應,這次NBA莫雷風波無疑是重要的,這張貼圖出現,絕對超越一個S級球星轉隊,令我訝異的事,他甚至可能牽動到中國美國兩國的未來。

Interesting situation going on with Rockets GM, Daryl Morey, right now: - Morey tweeted support for Hong Kong. - Rockets owner, Tilman Fertitta, quickly distanced the team from the tweet, which has a big Chinese fanbase. - Morey’s latest tweet has been ratioed by Chinese users. pic.twitter.com/5pEHPudZ58

不只是對球迷,更是掀開中美貿易戰的赤裸裸矛盾的來源,在我看來,這是民間版的中美貿易戰。

自莫雷於10月02日發文以來,每天有海量的新訊息傳來,簡單回顧一下:

我認為,《南方四賤客》帶來的訊息,才是真正的核心。

讓我解釋,首先是這部嘲諷短片,是在NBA風波發生前沒幾天公佈的:大意就是美國人一窩蜂跑到中國掏金,而且在當局嚴厲管控言論自由的狀況下,仍樂此不疲,包括主角們去中國唱歌、還有賣大麻。

South Park’s “Band in China” episode on companies self-censoring in China is pure gold. Watch here: https://t.co/Ts4dz0vKkH Warning: Program contains scenes of extreme violence—from forced confessions to Stan’s dad, Randy, killing Winnie the Pooh. Also, there’s death metal. pic.twitter.com/1vymgWWM14

這支短片說明了一個現象:美國企業跟部分人士,為了錢,為了市場,必須要在中國跪舔,甚至不惜犧牲言論自由。

麻煩的是,中國市場對NBA來說太大了。

有網友估計,NBA在中國直接收入大概每年8億美元,主要有3大部分:

NBA的壓力還不只如此,NBA本身的贊助商,包括NIKE,其中國區的利潤佔了全球利潤的35%,也可能因為中國打壓而削減廣告投入。

所以,在龐大商業利益下,很多美國商人(其實大部分商人都是)就忘記言論自由的價值了,在事情爆發時,先想著的事如何息事寧人。

因此在這件事情上,美國商人的反射神經是道歉吧,如果道歉就沒事了,錢還能繼續賺、合約還能繼續走。

中國人為什麼生氣?其實就是近年中國民族主義昂揚,發起抵制是反射神經表現。在他們的邏輯裡,香港反送中運動是對國家主權的挑戰,抗議者是暴民、恐怖主義/分離主義份子,因此任何支持香港的人,就是支持中國主權被挑戰,也是恐怖份子,這些人的話不該視為言論自由。

而中國人覺得,既然要在這邊賺錢,就該聽我的,包括說出來的話。

這也是為何,封殺(網民與民間媒體)、道歉、再封殺(央視)在我看來,都是如同膝跳反射動作(沒什麼好討論)。而神經反射完畢後,才是大腦。

中美貿易戰,本質上是一場「世界第一爭霸賽」,發生的理由是美國對於中國的長期策略已經改變。智慧財產權、匯率操控的指控是表面原因,真正導致貿易戰的,是美中二國價值觀的重大不同所致:長久以來,美國以為中國在經濟上的開放可以帶來獨裁政治體制的改變。如今,這個幻想已消失,中國的所作所為更已經遠離美國及其盟邦偏好的自由市場資本主義與代議民主的結合。

中國想搶王座,美國想把可能追上來又帶有惡意的傢伙再次打趴。但爭霸是國家、民族主義在玩的百年遊戲,商人可不這麼想,商人只要賺錢就夠了。

賺錢的動機很單純,就是順應著資本主義的規矩。

政治體制不同,對商人來說是商機、不同國家重大不同的價值觀,對商人來說更是商機,因為在資本主義下,哪裡都是成長潛力股,更何況是13億人口的中國;智慧財產權、匯率操控或是不公平貿易這些高大尚的指控,那是國家的事情,對多說美國商人或來說太遙遠,有關中國的言論審,也是螢幕後、在牆內的事情,美國人欠缺直接感受。

但是這一次不同,這次事件是中國直接對美國人在推特的言論進行審查。在中國周邊很多人或許早已經習慣,但對於美國人而言,在Twitter美國社群公司(Twitter還是被中國禁止國民使用的平台),在個人的社群帳號上發表民主自由的言論,居然還要對外道歉,甚至差點丟掉工作。這是美國人難以想像的。

我想這次事件震撼的程度,不亞於台灣人民第一次看到周子瑜,在螢幕前被迫公開道歉一樣。

美國有句評論很傳神:

If the league lets itself be jerked around over one little tweet, what else will it be jerked around over? (如果連一個小小的Twitter推文就能搞死NBA,未來還有什麼不能呢?)