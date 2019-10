皮膚很白不是「white skin」，常講錯的七個英文日常用語

文:Angel Hsu

筆者小V今天要來介紹幾個日常生活中,常見的英文錯誤。「養兵千日,用在一時」,趕快把正確的用法學起來,讓你隨時都能說出道地的英語!

擦香水

spread perfume(X)

wear perfume(O)

不管男生、女生,都會噴點香水讓自己更有魅力吧!當我們說「噴香水」這個動作時,可能會聯想到動詞「塗抹」spread。但如果將香水想像成一件看不見的華服,而我們要將這件衣服「穿」在身上,就不難想像用動詞wear才是貼切、正確的喔!

I always wear the perfume that my mom bought me.

我總是會噴我媽送給的香水。

皮膚很白

Betty has white skin.(X)

Betty has fair skin.(O)

英文的white、 black除了可以指顏色,也可以指白人、黑人。在國外,人們對膚色、種族這些議題較敏感,所以要特別注意!因此要稱讚一個人的皮膚「白皙」,不要直白地說white,用fair skin才正確!另外補充fair這個字也可以形容頭髮是「淺黃的,金色的」喔!

The girl over there with fair skin, dark bushy eyebrows and dark eyelashes is Jenny.

那個有白皙皮膚、濃密眉毛和睫毛的女生就是 Jenny。 I have dark hair but my brother’s is fair.

我的頭髮是深色;而我哥哥卻是金髮。

(去髮廊)剪頭髮

cut one’s hair(X)

have one’s hair cut / get a haircut(O)

中文常常說的「我剪頭髮了」,如果照樣翻譯成I cut my hair.,其實是指你本人拿著剪刀自己剪喔!所以要表示去髮廊剪頭髮,是別人幫忙剪的,要用have one’s hair cut或是get a haircut。have something done這個句型是指請別人幫忙替你做某件事情,而get a haircut的haircut是名詞,記得要合在一起使用喔!

A: You look quite different today!

B: I got a haircut yesterday, does it look good?

A: I like it; it really suits your face. A: 你今天看起來很不一樣耶!

B: 我昨天去剪頭髮了,好看嗎?

A: 我很喜歡!很適合你的臉型!

我的眼鏡在哪裡?

Where is my glasses?(X)

Where are my glasses?(O)

眼鏡的鏡片永遠都是兩片對吧?因此就跟有兩條褲管的褲子pants一樣,我們會把他們當作複數、搭配複數動詞。而當我們要說「一副」眼鏡,會用a pair of這個量詞,那麼「兩副眼鏡」就是two pairs of glasses囉!

I think my glasses are on the shelf. Did you see them?

我想我的眼鏡在架子上,你有看到嗎? Can you show me another pair of glasses? I don’t like the color of this pair.

可以請你給我看看別副眼鏡嗎?我不是很喜歡這副的顏色。

給你

Give you.(X)

Here you go. / Here you are. / There you go. / There you are.(O)

中文常說的「這給你」,注意不要直接翻成 give you!道地的說法是 Here you go/are. 或 There you go/are. 不管是借東西給別人,或是結完帳店員把東西給你,都可以這麼說喔!

A: Can you please pass me the glue and scissors?

B: Sure, here you go. A: 可以請你拿膠水和剪刀給我嗎?

B: 沒問題,給你吧。

關燈

Close the light.(X)

Turn off the light.(O)

關燈這個動作在翻成英文時,很容易直覺反應使用close這個動詞,但在英文文法裡,這只能用在關門、關窗等。若是需要透過「按鍵」來完成,則要用 turn off(關閉),反之則為 turn on(開啟)。其他像是冷氣、電風扇也都要搭配turn off / turn on。

Please remember to turn off the light when you leave.

離開時請記得隨手關燈。 I turn on the air conditioner for only three hours a day.

我一天只會開冷氣三小時。

接電話

accept a call(X)

answer / pick up a call(O)

接電話、講電話這件事,真的是不能再更日常了!今天我們要用英文說「接電話」,記得是使用動詞answer或是片語pick up,而非accept(接受)。另外補充一下,片語get through(to sb.) 則是「打通電話」的意思。

You should answer your mom’s calls, or she’ll keep calling until you go back home.

你最好接一下你媽的電話,不然她會一直打到你回家。 I’ve been trying to get through to my boyfriend all day; I really need to talk to him.

我已經試著要聯絡我男朋友一整天了,我真的有事需要跟他說。

以上這些用法你都學會了嗎?我們即將推出更多【中式英文特輯】,快來跟我們一起繼續學習道地的英文吧!

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航