離岸風機不再「貴桑桑」：以前40億蓋2支，現在240億完成22支

環境資訊中心記者 陳文姿報導

台灣第一、二支離岸風機於2016年樹立，2017年正式商轉，耗費40億鉅資，上緯能源這項工程被形容為「豪賭」。如今，海洋風場（Formosa 1）接近完工，共22支風機（包含上階段已完工的2支），共耗240億，建置成本大幅下跌，見證跨出第一步的艱辛。

經濟部以「先示範、次潛力、後區塊」3階段策略推動離岸風電，藉由示範風場當前鋒，來了解開發過程可能的障礙，作為後期進展的墊腳石。三個示範風場至今僅有海洋風場動工並接近完工。

海洋風場分兩階段進行，第一階段是2架裝置容量4MW的風機，總計8MW。已經於2016年10月安裝完成，2017年4月商轉，就是被稱「貴桑桑」、2支40億的風機。

第二階段於今年5月開工，共20架裝置容量6MW的風機，預計10月中安裝完成，全部風場（含一、二階段）共計240億元，後期成本大幅降低。不過，上緯新能源總經理林雍堯提醒，這「不能」直接解讀為第二階段是「200億建20支」，除了經濟規模的因素，完整風場10平方公里的地質調查、及升壓站等也都是在第一階段進行，所以成本才會較貴。

第二階段另一特點是將風機裝置容量從4MW提升到6MW，總裝置容量不變，但風機數減少。以裝置容量來算，第一階段8MW，等於每MW成本5億元。以全部風場花240億來看，平均每MW成本1.875億元。

海洋風場（Formosa 1）預計10月完工 | 攝影：陳文姿

不同於第一階段僅由上緯新能源獨力完成，第二階段則由沃旭能源（35%）、JERA（32.5%）、麥格理資本（25%）以及上緯（7.5%）共同投資。

林雍堯坦言，這些廠商是2016年去歐洲邀請來參與的。在那之前，找遍所有台灣廠商，「沒有人相信台灣離岸風電會蓋得起來」。

回頭看當年，林雍堯感慨，先蓋兩支風機是對的。很多相關法律、基礎建設，在一開始完全搞不清楚狀況。林舉例，一座風機機艙就要430公噸、一個塔筒是500公噸，遠超過一般碼頭承載力，這次施工前就先花了6000多萬改建台中港。

再以打樁來說，一根樁直徑6~8公尺，長度70公尺，真正打樁的時間僅需二小時，但前後定位、調整位置的時間可能花上一、兩天，最長還有五、六天的紀錄。離岸風電工程可說分分秒秒都在燒錢。林雍堯說，在工程高峰時，有超過35艘大小不同船隻同時作業，這時的工程費每天超過台幣1700萬。

施工中的海洋離岸風電風場 Formosa 1 | 攝影：許震唐

海洋風場先完工的機組已於9月5日試運轉並發電，至今20支水下基礎均已完成，只剩兩支風機就可宣布完工。預估風場年發電量可達4.8億度，可供應約12.8萬戶家庭用電。

經濟部次長曾文生5日參觀建置中的海洋風場，林雍堯隨同出海說明。預計10月12日前全部安裝完成，11月中併網。力拼今年底拿到電業執照，進入正式商轉。

海洋風電完工後，也宣布台灣進入風場建置期，緊接著同屬示範的台電一期、緊鄰海洋風場的海能風場、wpd達德的允能風場，都將於明年動工。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航