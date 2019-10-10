2019諾貝爾文學獎一次頒2年：得獎者是誰？為何又沒有村上春樹？

由於2018年「#MeToo」運動揭發的性醜聞影響而延後，去年是近70年來諾貝爾文學獎首度缺席頒獎季，而今（10）日的典禮中，瑞典學院分別揭曉2018與2019年的文學獎分別為波蘭籍的奧爾嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk）和奧地利籍的彼得．漢德克（Peter Handke），被許多人期待的村上春樹再次中箭落馬。

出乎博彩公司預料的兩位得獎者

今年諾貝爾文學獎頒獎前，由於瑞典學院曾對外宣稱本屆獎項將改掉過去「以男性和歐洲為中心」的慣例，海外博彩公司多將加拿大女性詩人卡森（Anne Carson）、肯亞作家恩古吉（Ngugi wa Thiong'o），以及來自法國海外領地的孔德（Maryse Conde）視為得獎呼聲高的熱門人選，但最終大會將2018年的諾貝爾文學獎的頒予朵卡萩與漢德克，出乎賭盤意料。

Photo Credit:Reuters/達志影像

生於1962年的朵卡萩是波蘭當代備受歡迎的女作家，過去也因時常直言批評政府而遭受到保守人士的威脅，她善於在作品中融合民間傳說、史詩、神話與當代波蘭生活景致，其融合現實與魔幻的書寫風格，得以反映出波蘭人民的日常生活及世界觀。

朵卡萩在1989年出版第一本作品《鏡中城市》詩集後皆博得廣泛的好評，其中最讓她聲名大噪的是1996年出版的《太古和其他的時間》，本書也獲得波蘭權威文學大獎「尼刻獎（Nike）」，受到評論界的肯定與廣大讀者的喜愛，至今共出版超過十部作品，但她僅是諾貝爾文學獎歷來116位得獎者中的第15名女性。

2019年的獎項獲獎者漢德克則於1942年出生，為奧地利著名的小說家與劇作家，代表作品包括劇本《冒犯觀眾》、小說《守門員對點球的焦慮》和電影《錯誤的舉動》、《柏林蒼穹下》等，根據瑞典學院的聲明，漢德克因為其「雕琢語言的獨特天分，讓既存的人類經驗感觸得以探索而突破」因此獲頒獎項。

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The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2019年10月10日

村上春樹為何總與諾貝爾文學獎擦身而過？

雖然諾貝爾獎頒獎前都會傳出「村上將獲獎」的風聲，但他仍然與本屆的諾貝爾文學獎擦身而過。《經濟日報》報導，雖然村上春樹每年都在賭盤熱門名單上，但「如果獲獎那才真是大爆冷門」，並引用作家盛浩偉在臉書的分析，指出文學諾貝爾獎看似是頒給「一個人」，其實是藉由一個人來褒揚、肯定一整個群體、一種主義流派風格、一個文類，甚至是一種主題。

因此，得獎者除了本身是大師、作品成就受到認可之外，其「前之所承、後之所啟」的元素都在評審的考量之內，而村上春樹剛出道時雖然獨樹一格，但常被批評他不在「日本文學」的脈絡中，因而「前之所承比較空缺」，之後他開啟的流派也不顯著，語言風格在日文中也不算太獨特，創作母題也沒有非常特殊，因此得獎機率並不如外界所看得那麼高。

不斷延燒的性醜聞，使諾貝爾文學獎去年被迫停頒

當「#MeToo」運動在2017年從好萊塢延燒全世界之際，負責評選諾貝爾獎得主的18位瑞典學院院士從2017年11月起捲入醜聞，被爆出有陰謀論、利益衝突、騷擾和沉默文化等問題，也因為一連串的醜聞曝光，導致負責遴選諾貝爾文學獎得主的瑞典學院受到極大的指責。

《風傳媒》報導，當時最大的爭議，就是18名女性公開指控瑞典學院院士芙洛斯登松（Katarina Frostenson）的丈夫阿爾諾（Jean-Claude Arnault）在1996年至2017年多次性侵得逞，並利用權勢與人脈要脅，逼迫受害者噤聲，受害人包括瑞典學院成員及家屬，之後阿爾諾也遭定罪，妻子佛羅絲登松因而請辭院士，導致諾貝爾獎文學獎的名譽大大受損，因此將去年的文學獎延後至今年頒發，創下70年來首例。

2019諾貝爾獎公布時間：

11日：2019年諾貝爾和平獎

14日：2019年諾貝爾經濟學獎

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核稿編輯：羊正鈺