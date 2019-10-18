《白色說書人》：回憶白色恐怖家族苦難史，學習修補撕裂的關係

文：彭仁郁（中央研究院民族學研究所副研究員、促進轉型正義委員會專任委員）

守靈夜，甫失怙的中年男子，為父親紙紮他在世間不曾擁有的物品。在等待頭七魂魄返家的焦躁疲憊中，男子遁入了融織夢境與現實、過去與現在的魔幻場景。一幕幕自幼與父親相處的記憶片段，映著華麗剪紙的錯落光影，在一人多角獨白與布袋戲經典劇碼的巧妙串接下逐一浮現。

人與偶搭檔形成的一家三口，各有各的坎坷心酸。就在我們自問：「這不就是社會底層尋常百姓家的日常景致嗎？」的時候，一封遺書，無意間自塵封的過往跌落眼前，如同一把被遺落在光陰裡的鑰匙，鏗然打開身世謎團，讓人措手不及。新訊息引發的回溯式骨牌效應，翻轉了過往生命每一個當下的意義，不論當事人是否準備好迎接這個真相。

Photo Credit: 同黨劇團

原來，早在尚未出世前，男子已經毫無選擇地被捲入了白色恐怖的晦暗歷史。就在真相大白之後，種種關係和身份，卻無法依照四維八德的教化量尺，輕易重新排列組合，找到新的安頓。

實際上，長達四十年的威權統治下，超過一萬五千個家庭的父親、母親、姊妹、弟兄，因著當年統治者的全能妄想、被迫害妄想和無邊際的控制欲，而失去性命或青春。積累多年未曾獲得妥善處理的不義，錯置的指責與罪惡感，使得許多受害家庭內情感的糾結延續至今。政治暴力遺留的創傷，仍是現在進行式。

《白色說書人》避開了對威權體制的直接控訴，嘗試處理白色恐怖統治下，人與人之間情感關係的扭曲、糾結、斷裂，亦企圖探索（至少是自我）和解的可能。然而，這樣的切入角度，反而更能凸顯白色恐怖之所以恐怖的核心。

Photo Credit: 同黨劇團

威權統治時期，生活在島上的人民不僅受到來自外在的嚴密監控，形成思想、行為及言論的箝制；壓迫者甚至利用人心最柔軟的部分，刻意在關係中製造道德兩難的死巷，令受壓迫者產生主動參與加害的錯覺，以致在自我與集體的雙重認同過程中，容易落入極端的選擇：要不就趨向統治者編排好的忠孝節義僵化劇本，成為黨國體制堅實的捍衛者；要不就陷入自我責難的無止盡風暴，就連在內心深處尋得方寸靜地都成為奢求。另一些人，為了捍衛好不容易得來的秩序感與安全感的幻影，以情緒冷漠與思辨不能作為武器，對於各種揭開歷史真相及交織其中的人性複雜樣貌的嘗試，進行幾乎像是殊死戰般的抵禦。這是白色恐怖影響最深遠的集體創傷。

Photo Credit: 同黨劇團

傳統說書，包含著先人傳承歷史記憶與教誨的想望。活在當前的我們，該如何記得島民共同經歷、但被刻畫成不同記憶版本的過往？如何能不陷入善惡對錯二分的簡化陷阱，而朝向敘事的異質多元性，也就是療遇、和解的可能性開放？《白色說書人》是現代劇場中，少數勇於以白色恐怖為背景的作品。為了神入複雜的歷史脈絡，劇作家詹傑消化了大量白色恐怖受害家族的口述歷史。在同黨劇團結合傳統與現代劇場元素的演繹下，這齣當代說書中的白色恐怖男性二代，透過回憶關係細節的自我敘說，對於嵌在國族史之內的家族苦難史，產生了理解的位移，成功地讓這個精神上「多元成家」的家庭中的每個成員，不致被封鎖在教條化的樣板敘事裡。

或許，如同劇中人在守靈憶夢中的懺悔與重逢的期盼，我們需要勇於挖掘、指認自身內在交織著光明與黑暗的情感叢結，才能真正謙卑地認納前人的苦難與掙扎，學會修補撕裂的關係，並索回擁有單純情感、夢想及自由的權利。於是，重新尋得站立位置的我們，能夠找到屬己的繼承過去的方式，去開拓一條注定不平坦的、接續前人願景的路徑。我願意相信，如此重獲自由的我們，將會擁有充沛的能量，構築一個將異質複音融匯成合唱交響樂的想像共同體。

Photo Credit: 同黨劇團

演出資訊

同黨劇團《白色說書人》

時間：11／09（六）14 :30、19 :30，11／10（日）14 :30

地點：臺中國家歌劇院 小劇場

更多資訊請見

購票連結

本文經臺中國家歌劇院授權刊登

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航