由「港豬」到築路障挖磚　八十後收入大跌七成無怨言

香港政府推出反蒙面法，第一件事去信各中小學，督促學校通知學生蒙面可能犯法。特首林鄭月娥補充，此法是希望保護未成年人。

這場反修例運動，給外界一個印象以為只有「學生」和「年輕人」參與，但其實，一群上班族默默投入，而現在因為運動而帶來經濟重創，部分人一邊承受，卻不減投入運動的熱情。

10月4日政府宣佈推出《禁蒙面法》，香港的金融中心中環的午飯時間，上班族像潮水般湧出馬路，頂着烈日穿着西裝遊行。

Photo Credit: Vincent Thian / AP Photo / 達志影像

至晚上，下班時間，中環的馬路上再湧現人潮，女的露肩連身裙配兩吋高跟鞋，男的恤衫西褲配皮鞋。有人把辦公室的速遞信封剪了幾個洞，變成頭套，諷刺「蒙面法」的荒謬。

他們坦言，這天聽到政府急推反蒙面法，太憤怒，根本沒預備遊行，平日會穿好便服上街，但這天來不及更衣，更沒有配備任何防具，路經政府總部平日戰況激烈的位置，都呈一個「凹」型迴避，以免發生衝突，繼續步行向銅鑼灣。

照片由作者提供

在另一個採訪現場，我遇上三十來歲、穿着恤衫西褲剛下班的Eric和Anthony。他們坦言，自己在香港頂級商廈工作，從事的行業，正是現正受到打擊最嚴重的一個工種。

香港政府在10月公佈了最新零售業表現，出現有紀錄以來最大倒退，其中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物鎖貨價值，大跌近五成，成為重災區。

Eric和Anthony就是從事這行業——奢侈品零售服務員。好景的時候，曾經在農曆年獲得單月連花紅收入達港幣十餘萬：「平日每個月收入港幣四至五萬是常態，這幾個月，急跌到月入只剩下一萬餘。」他們賣的商品，幾十萬到上百萬也有。

奇怪是，兩人收入大跌，語氣裡沒有太大不滿。他們更承認，自己的客人大部分是內地客，也不是買不起：「客人都說社會氣氛差，見社會不開心，所以不想買。」待客時，盡量不談政治，但偶爾也聽到內地客的投訴，「指責示威者收錢，搞亂社會。但其實有些有錢的內地人，也心水清。」

收入大跌，兩位男士卻沒怨言。Anthony說：「過去幾十年，我就是一頭『港豬』只會打機，看報紙也只看娛樂版，放假就看電影，完全不會關心社會。」Eric也說，即使佔領運動時也有去旺角看過，但感覺不大。

每個月收入減少幾萬元，可不是小數目，兩位正值壯年的男士，仍與家人同住，仍未成家立室，他們慷慨表示不算甚麼：「這也不是甚麼偉大，我們只是茄哩啡（配角），相比起之前為了讓其他手足離開的『岳義士』他這種人才偉大！」他們口中的這位男士，穿了一件有「岳」品牌字樣的Ｔ恤，在北角為了讓其他示威者離開，以棍打警察，被控襲警。

「我們只是搵少幾雞嘢！」廣東話裡，「雞」代表一萬元。他們說，收入少了，就給父母發少點家用。

Photo Credit: Thomas Peter / Reuters / 達志影像 註︰圖中非本文受訪者

Eric和Anthony坦言，他們這幾個月一直投入反修例運動裡，算是勇武較後排的參與者，築路障，幫手挖磚，也承認有擲過磚頭，守護連儂牆的時候，也曾和政見不同人士有肢體衝突。

他們更透露，辦公室裡有更年輕的同事，取態比他們更激進。於是辦公室上班時，若沒有人客，大家都是同聲同氣。偶爾在沒客人時，離開公司短暫時間，上上街，也是互相照應。

回到辦公室，又再看到五光十色、動軏十幾二十萬的奢侈品，客人都是住半山身家以億的富豪：「對金錢，我們看得很化了，有錢人也是人一個，有錢人也有他們的煩惱。看到一些有錢人，孩子未成年，父母也送給他們十萬元的禮物，這種童年也是另一種扭曲吧。」

兩男士又透露，這次讓他們看到香港人的人情味。有一次在灣仔遊行，他們遇到一位婆婆，那時兩人蒙着面，婆婆看不到他們已經是牛高馬大的成年人。婆婆塞了一個袋給他們並說：「你們先替我拿着。」怎之婆婆一去不復返，兩人細看袋裡，原來放了四至五張快餐店餐券。

那天下着雨，婆婆以美麗的謊言哄騙他們，好讓他們不會拒絕收下餐券。兩個大男人哭笑不得，原來婆婆以為他們是沒錢吃飯的學生示威者。他們於是去到找其他示威者，找一些十來歲的年輕人，把餐卷送出去。

我問道：這個運動如何改變他們的人生？兩年男人忽然正經起來，他們說，這陣子賺少了很多，卻讓他們找到自我價值。Eric說：「這段時間，是我人生最光輝的日子，為香港付出過，將來對兒孫也有交待，你的父親你的爺爺有份締造歷史。」Anthony說：「這幾個月，是我人生的里程碑，從此不再做港豬。」

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

相關文章︰

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰黎家樂