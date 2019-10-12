被人忽略的FIBA神獸：細數「德國司機」Dirk Nowitzki的國際賽表現

文：馬特洪峰

Dirk Nowitzki退休後感嘆終於可以吃冰淇淋，讓人讚嘆他球員時代的自我要求之高。有這種自我要求，讓Dirk在NBA建立輝煌戰功，除了防守相關獎項外，幾乎所有榮譽都拿過了。職業生涯完全奉獻給達拉斯，更捧起隊史迄今唯一冠軍金杯，稱他為NBA史上最偉大歐洲球員一點也不為過。

Dirk不是歐洲球員NBA的先行者，光看冠軍戒指也不是最多。法國的Tony Parker有四枚戒指，西班牙中前鋒Pau Gasol有兩枚，還是難得的連霸，而Dirk手上只有一枚。但Dirk是唯一讓NBA球隊圍繞著建隊，最後成功拿到冠軍的歐洲球員，這份榮耀前無古人；至於會不會有來者，目前看來同隊的斯洛維尼亞金童Luka Doncic有機會。

對NBA球員來說，最大個人獎項是例行賽和冠軍賽MVP。生涯全部奉獻給達拉斯，Dirk是唯一歐洲出生卻同時擁有兩大獎的球員。參加NBA全明星超過10次，入選NBA前三隊不計其數，Dirk的職業生涯堪稱完美，更是單一球員效力同一球隊最多季的保持者。

Photo Credit: 路透社 / 達志影像

NBA賽場外的國際籃球（FIBA）中，這位德國坦克成就沒那麼高。相比起來，Pau Gasol戰功看來比較輝煌。畢竟2008年北京奧運，2012年倫敦奧運，最後在金牌戰跟大魔王美國對抗的，都是Pau Gasol掛頭牌的西班牙無敵艦隊。即使2016年里約奧運準決賽輸球，無緣在金牌戰中三度對決美國，西班牙最後仍拿到銅牌。在西班牙國家隊陣中，Pau Gasol有如定海神針，跟弟弟Marc一起建構禁區銅牆鐵壁。

其實Dirk跟Pau Gasol比起來，國際賽成績不遑多讓。只是在NBA豐功偉業太多，又受限於德國籃球實力平平，團隊成績不算出色，往往讓人忽略Dirk在FIBA體系中也是神獸一隻。曾三度榮膺歐錦賽得分王，六次歐洲最佳球員，兩次FIBA評選歐洲年度球員，還在2002年世錦賽拿下當屆MVP。史上只有另外兩人三度拿下歐錦賽得分王，他們是大家熟悉的Pau Gasol，還有南斯拉夫上古神獸Radivoj Korać。來自希臘的Nikos Galis曾經四次拿到得分王，是歐錦史上最多。



以下是Dirk在重大國際賽的簡介還有表現。

Dirk首次代表德國參加成人一級國際賽是1999歐錦，主辦國法國；當年他21歲，剛剛結束NBA菜鳥球季。分組預賽和捷克，希臘，立陶宛分在同一組，戰績二勝一敗，三場小組賽Dirk都是德國得分最高的球員，經過比較得失分後以分組第三晉級。晉級第二輪後德國輸給土耳其和義大利，只贏了克羅埃西亞，吊車尾晉級八強。八強賽輸給最後拿到第三的南斯拉夫，排名賽戰勝土耳其拿到第七名。

該年歐錦賽取前五（or六，取決於1998世錦賽冠軍南斯拉夫有無在前五）參加奧運，最後德國差一名沒辦法參加隔年的雪梨奧運，讓Dirk的奧運初登板推遲不少。Dirk平均得分15.2分名列全隊最高，大會第六；平均上場時間31.3分鐘，全隊之冠。

2001年堪稱Dirk大豐收年。NBA賽場打滿82場，場均得分首次突破20分大關。國際賽Dirk個人表現同樣更上層樓，榮膺2001歐錦得分王和大會最佳五人，籃板第三（當屆籃板王Pau Gasol），在MVP票選上小輸Peja Stojaković。

這屆德國表現非常傑出，前兩輪僅輸給該年冠軍南斯拉夫一場。八強賽靠著第三節25－8的攻勢逆轉擊敗法國，相隔四屆後重回四強。四強賽對手是地主土耳其，正規賽戰到最後一刻被效力NBA的Hedo Turkoglu投進追平三分，延長賽一分飲恨。季軍賽碰到年輕的西班牙，儘管Dirk拿下技驚四座的43分15籃板，但Pau Gasol的31分10籃板不遑多讓，最後德國90－99輸給西班牙，以第四名作收。

2002年的Dirk Nowitzki更加無法阻擋，先是首次入選NBA明星賽，季末更獲選為NBA第二隊，奠定在NBA的地位。國際賽場上出征美國主辦的世錦賽，更讓全世界球迷見證他的威力。

本屆世錦賽以NBA球員為主體的美國隊吃下史上第一敗，破了1992年夢幻隊以來NBA球員的不敗金身。美國在預賽第二輪輸給阿根廷，接下來八強賽輸給南斯拉夫，排名賽不敵西班牙，一口氣吞下三敗，只能屈居第六。德國在Dirk帶領下，預賽輸給美國和阿根廷，關鍵八強賽碰到歐錦的老對手西班牙，這次以八分氣走無敵艦隊，讓德國歷史上首次進入世錦賽四強的位置。

德國準決賽輸給阿根廷，季軍賽輕取紐西蘭以第三名作收，Dirk拿下賽會得分王，最後獲選這屆世錦賽的MVP。這屆賽事大家的關注重點在美國大吃鱉，即將加入NBA的Manu Ginobili的傑出表現，還有最後冠軍賽的龍爭虎鬥，關於德國和Dirk的表現沒什麼特別著墨。

Photo Credit：AP/ 達志影像 2002年的Dirk Nowitzki。

2003歐錦賽是Dirk表現比較平凡的一次。Dirk熱身賽碰到法國的時候腳受了點傷，整個賽會移動狀況都不太理想。最後成績結算下來，Dirk得分第三，籃板第十一，火鍋第三，並沒有入選大會的最佳五人。本屆歐錦同樣是奧運的資格賽，取前三名球隊進軍雅典。德國在爭取進入前八的關鍵比賽中，以84－86兩分敗給義大利，最後僅以第九名作收，再度和奧運擦身而過。



2005歐錦賽，Dirk拿到得分王，籃板第二，火鍋第二，攻守方面表現出色。德國先在八強賽戰勝斯洛伐尼亞，接下來碰到老對手西班牙。本屆Pau Gasol沒參加，德國靠Dirk在剩下3.9秒時投進了逆轉的一球，一分之差險勝西班牙挺進冠軍賽。這是Dirk首次殺入歐錦冠軍賽，只是在重兵看防下，個人表現不理想，尤其三分球只有投8中1，德國因此不敵希臘。不過Nowitzki傑出的表現，讓他獲選這屆歐錦賽的MVP。當勝負已定，Dirk退場的時候，更獲得全場球迷的起立歡呼。

夾著2005歐錦賽亞軍的風光，2006日本世錦賽德國一開始來勢洶洶。只是籤運不太理想，八強賽提前碰到矢志復仇的美國人。美國充分發揮體能和運動力上的優勢，全場多抓了16個進攻籃板，製造德國24次失誤，更讓Dirk罕見的僅12投中3，最後20分德國敗北。輸給美國後，後續賽事德國打得不理想，連續輸給法國和立陶宛，最後拿下第八名。Dirk在得分榜上第二，籃板第四，還是維持一慣的出色成績。



2007歐錦賽，再次攸關北京奧運的資格。已經錯過兩次奧運，這可能是即將邁入30歲的Dirk最後的機會。排名前三的球隊能自動拿到北京奧運參賽權，之後的球隊得靠資格賽才有機會。Dirk再次拿下得分王，籃板第二，火鍋第八，不過德國八強賽輸給西班牙快30分，最後只拿到第五名。

天無絕人之路，接下來12取3的奧運資格賽，再給Dirk叩關奧運的機會。八強賽打巴西，Dirk投籃狀況非常不理想，投19僅6中。靠著籃板優勢和壓低對手命中率，德國挺進四強。碰上克羅埃西亞的比賽，Dirk整場罰21中19，強攻30分。可惜第四節德國後繼無力，最後6分敗北，季軍賽一定要打贏波多黎各才能進軍北京。

Dirk沒讓機會再次從手上溜走，幾乎打滿全場，猛攻32分9籃板，成功拿到最後一張門票，讓德國男籃自1992巴塞隆納後再次打進奧運。資格賽成績是每場26.6分8.2籃板外帶2.6助攻，每場罰10.2球，命中率超過90%，各國對他一籌莫展。

Photo Credit：AP/ 達志影像 Dirk Nowitzki獲得2007年的NBA最有價值球員（MVP）。

2008是Dirk首次進軍奧運，他擔任德國掌旗官。只是德國表現和一個月之前的資格賽天差地遠，不敵超級強隊美國西班牙沒關係，四分爆冷輸給地主中國傷害最大。最後預賽只打贏非洲冠軍安哥拉，小組賽淘汰出局。以王牌水準來看，Dirk表現不理想。即使最後仍有平均17分的表現，但投籃命中率不佳。尤其對中國一戰，即使奮力抓下17個籃板，投籃命中率僅有35%，是德國輸球原因之一。

拼戰完2008奧運資格賽和一圓奧運夢後，年事漸長的Dirk缺席了2009年歐錦賽和2010年世錦賽。少了神主牌後，德國這兩項比賽的賽事表現不佳，都在第二輪小組賽出局，沒能進入淘汰賽階段。缺席兩屆賽會後，2011年歐錦賽Dirk再次披掛上陣，為2012年倫敦奧運的資格奮戰。

對已經32歲的Dirk來說，這年他達到生涯高峰。Dirk帶領達拉斯在冠軍賽擊敗熱火，拿下首座NBA冠軍獎盃，自己拿到FMVP（NBA總決賽最有價值球員）。如果德國能打進奧運，堪稱錦上添花。但或許因為季後賽體能消耗太大，該年歐錦賽Dirk表現不算特別突出。德國出賽八場全勤上陣，場均有19.5分。不過德國沒因Dirk的回歸有所起色，還是在二輪小組賽出局，連奧運資格賽都沒辦法參加。

確定無法參加倫敦奧運後，Dirk有一段時間沒有披上德國球衣。直到2015年歐錦賽。奧運前一年的歐錦賽是歐洲區資格賽，加上這年的歐錦賽是四國合辦，德國是主辦國之一，所以已經36歲的Dirk再次披掛上陣，挑戰打入里約奧運。

小組賽在柏林舉行，六隊取四隊。德國跟兩隻強權西班牙以及塞爾維亞一組，其他三隊還有義大利冰島和土耳其。西班牙就不多說，塞爾維亞是2014世錦賽的亞軍。除了冰島稍弱外，基本上這組是德國義大利土耳其三搶二的狀態。

在主場球迷面前，Dirk和德國隊拼出了全力。現任雷霆後衛Schröder成為德國的第一得分手，場均有21分6助攻的表現。Dirk同樣打滿5場，只是命中率僅36.4%，場均13.8分。德國首戰6分小勝冰島後，第二戰2分惜塞爾維亞，接著5分不敵主要對手土耳其。第四戰激戰到延長賽後，輸給義大利7分。最後一戰的對手，是前四場意外吞下兩敗的西班牙。

德國戰績1－3，西班牙戰績2－2，除了可能是兩位傳奇球星Dirk Nowitzki和Pau Gasol身披國家隊戰袍的最後對決，同時關乎誰能晉級，輸了那隊就打包回家。前三節打完，德國落後超過10分，看來注定要分組淘汰。沒想到，第四節德國一路拼命追趕，Dirk在比賽時間不到一分鐘的時候投進三分，將差距縮小到4分。接著是23歲的年輕控球Maodo Lo，再接再厲命中三分，讓比賽在剩下22秒時回到1分差。德國採取犯規戰術下，西班牙後衛Sergio Llull兩罰皆中，比賽回到3分。這次換西班牙主動犯規，Schröder站上罰球線上兩罰命中，比賽剩下9.4秒，還是一分差。

發球進來後，德國對Sergio Llull犯規，又是兩罰的機會。Llull頂住壓力，兩罰命中，比賽三分差。這時西班牙想再次對德國主動犯規，沒想到裁判第一個犯規動作沒吹，讓Schröder速度飛快過了一人後，三分線外出手瞬間裁判響哨，罰球三次，全進就能追平比數。Schröder前面5次罰球全部命中，3罰中的前2次也順利命中。沒想到，最後一球Schröder居然失手，德國沒能搶到進攻籃板，比賽時間結束，德國一分敗北。

即使一分輸球，小組賽遭到淘汰出局，柏林滿場的球迷卻不願離場，他們和NBA球星Kevin Durant起立鼓掌，歡送德國的一代傳奇Dirk Nowitzki。

代表德國參加過這麼多次歐錦賽，Dirk本屆得分進帳後，生涯歐錦賽總得分來到史上第二，僅次於前文提過曾四次拿下歐錦得分王的希臘傳奇後衛Nikos Galis。面對滿場球迷的熱情，Dirk眼中泛著淚光，再次回到場中接受全體球迷的致敬。這可能是Dirk身披德國球衣的最後一場比賽，而一路為國家奉獻的Dirk，絕對值得德國球迷的最高敬意。

FIBA賽場上，Dirk從來沒有帶領德國拿過冠軍。歐錦賽最佳成績是2005年的亞軍，世界等級比賽中最好的是2002年世錦賽季軍。德國從來不是籃球強權，Dirk在國家隊隊友的天份跟其他國家差了一截。能讓德國打出這樣的成績，還成功進軍奧運，Dirk在FIBA場上一樣可說是功績卓著。或許在FIBA比賽中Dirk頂多算是無冕王，但無損他為德國的貢獻。

Dirk Nowitzki不管在NBA或國際賽上的成就都讓人尊敬！

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本文經運動視界和卡爾的粉絲團授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航