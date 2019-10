藏於詩深處的宇宙（Ep.7）：「反革命」古米廖夫的太陽之唇

文:臨狼(在藝術中尋找天文蹤跡)

最近翻閱了一本翻譯詩集《浪漫與沉思》,讀到一篇與「月亮之吻」般夢幻的詩:「太陽之唇」。

詩人的名字是尼古拉·古米廖夫(Nikolai Stepanovich Gumilev,1886-1921)。他是阿克梅派(Acmeist poetry)的創始人,是一位極具影響力的俄國詩人。

古米廖米成長的年代,剛逢象徵主義運動的冒起,象徵主義衝擊着歐洲的藝術風格,詩人、畫家、散文作家們開始熱忱於追求充滿靈性與夢幻的創作,開始鍾愛以象徵物來暗示各種思想。

象徵主義的感染力橫掃以及主導了整個歐洲,甚至古米廖夫在展現詩意的初時亦是傾向於象徵主義的。

但古米廖夫及與其相似理念者後來不再滿足於象徵主義的風格,相比於「以符號暗示」, 「利用圖像直接表達」的手法更符合他們的詩學理念。

阿克梅派追求描述的客觀性及語言的精確性,風格清晰客觀,為俄羅斯現代主義詩歌作出巨大貢獻。

1917年,由列寧所領導的武裝起義——十月革命,譜寫了俄國歷史的新一頁,以致後來俄國成為人類史上由馬克思主義政黨領導的首個社會主義國家。

而因古米廖夫曾毫不忌諱的表達過反共的觀點,1921年8月,蘇聯以莫須有的反革命罪將他處決。而這次要介紹的作品「太陽之唇」,正巧是創作於發生了十月革命的年份 。

太陽之唇

I can’t Forget

不能忘卻,不,在我的命運 (生命)中,

No, I can’t ever forget

妳的(那)童真口吻與率真的少女眼神,

Your Child’s mouth, your girl’s glance

為此,(每當)想到你,

bold — I dream of you,

我言語思想都洋溢(着)節奏。

I speak, I think of you — always — like rthythm



我感應 (感覺)著滔滔汪洋,

I feel vast oceans

在月的引力下搖擺,

heaving as the moon yaws,

而群星,閃耀前移

and whole galaxies, burning,

在久已註定的軌道上。

swinging as they have always swung, will always swing



啊,妳若與我永遠同在,

Oh, if you would stay with me — always —

微笑燦爛而真實,

smiling, sensible, as good as now,

那麼我將踏上星晨,

I’d walk on those stars, and

親吻太陽熾熱之唇。

I’d kiss the sun on its burning lips.

出於《蔚藍的星》( To A Blue Star)

錄自 《浪漫與沉思 》,普希金 等著,歐茵西 譯注