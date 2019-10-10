中學生請假聲援梁天琦、盧建民、黃家駒上訴

梁天琦、黃家駒、盧建民就旺角衝突案上訴。梁、黃上訴刑期，盧上訴判罪兼刑期。

民眾聞訊紛赴高院聲援，逾百人塞滿庭內庭外，其餘數百人則佈滿法院四周，最多人守候車輛出入口，等囚車進出時向被告打氣。

眾多學生穿著校服戴著口罩，不少人是特地請假前來。

Photo Credit: 蕭雲

兩名中四學生說：「天琦為咗香港人坐咗好耐監，請半日假唔係好大嘅事，等佢知道有班人支持佢。」

至於阿軒、浩仔、七號仔都是同校同學。

「我希望梁天琦可以快啲出嚟成為我哋領袖。」

「我由反送中運動開始關心政治，上網搵番香港發生咩事，原來除咗雨傘革命仲有魚蛋革命。梁天琦好吸引，佢唔單止係領袖，仲會同群眾打成一片，一齊反抗。」

Photo Credit: 蕭雲 中學生「七號仔」

七號仔正讀中六，當日校內活動會左右 DSE 分數，但他依然請假過來。

「香港嘅文化正被大陸扼殺。梁天琦佢哋為咗保護小販同捍衛本土文化，不惜承受暴動罪嘅代價。身為香港一份子，我哋要學習佢哋嘅精神。」

唐伍郭曾四位同學，雖就讀不同年級卻結伴而行。

「係梁天琦教識我哋要勇武抗爭。我哋犧牲一日半日嘅上堂時間過嚟聲援，係要畀大家知道唔止成年人，仲有一班中學生都非常支持佢。」

「好開心見到咁多手足。三位被告都係勇武嘅代表，希望打氣場面能夠打到強心針畀勇武手足，我哋唔會離佢哋而去。」

Photo Credit: 蕭雲

所有受訪學生都戴上口罩，然而多數人的動機卻在意料之外。戴口罩並非為免露面，而是刻意表態。

「《禁蒙面法》唔係經立法會立法。政府動用緊急法推行《禁蒙面法》，但又話唔係緊急狀態，我覺得佢好矛盾。」

「唔可以政府話乜我哋就乜，我哋有自己立場。當政府係暴政，香港人唔可以服從，當冇事發生過。」

「戴口罩只係象徵，象徵依四個月嚟一直守衛嘅精神。我哋戴口罩係戴畀人睇，原來有好多人反對條例，戴口罩啦。」

「《禁蒙面法》其實係不智地無理取鬧。我哋本住道德同良知，違抗依條法律係犯法，但冇犯罪。我哋著住校服都唔會驚，戴口罩亦唔係驚被人點相，因為我哋係表態去反抗。」

辯方律師披露梁天琦聽到眾人的歌聲和口號，然而入獄後的他相當斂抑，沒有置喙一語評論。

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責任編輯︰鄭家榆

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