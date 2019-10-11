《生日快樂》：孝順仔年年生日都同媽媽過，今年想將生日願望送給全香港人

文：錢安男｜圖：香港電台

人一生都伴隨一個不能更改的日期，這個出生日子成為很多故事的起點。李俊良乳名「大舊」，是平面設計師及舞台劇演員，他的故事始於1987年4月17日，那天他幾乎能享受一份終身享用的生日禮物：「我差點在船上出生，可以一生免費乘船。」媽媽Daisy當年乘坐渡輪前往產子：「痛得喊救命！死忍。」因為媽媽的堅忍，「大舊」錯失了這份生日大禮。

兒子滿月不久，Daisy發現丈夫有外遇：「真的想過抱着你們跳下去，不過很快打消了念頭。」面對婚姻破裂，為了兩兄弟都得到良好照顧，她讓「大舊」與父親同住，而年長七歲的大兒子Terry則留下來跟自己生活。

跟父親同住期間，大舊由屋邨師奶輪流託管，連誰替他洗澡都不知道。

Terry記得兩兄弟每次見面後都要哭着道別，他也曾向媽媽爭取要求接回弟弟，有一次特別感觸：「姑媽問有沒有洗澡，你說不記得是那一位Auntie替你洗澡了。媽媽知悉後一直哭。」由於父親及Auntie都要上班，弟弟交給屋邨裏不同師奶輪流託管，過了一段日子，媽媽終於把「大舊」接回來同住。Terry感謝媽媽賜予二人兄弟情：「兩兄弟是要一起生活、一起長大的，否則沒意思。」

哥哥Terry（左）感謝媽媽賜予二人兄弟情。

「大舊」女友Jimma（鍾明明）也來自一個父母離異家庭。現職紋身師及插畫師的她在澳門土生土長，四年前來港拜師學藝後定居下來。小時候父親曾任職夜間的士司機，父女甚少溝通。唸高中時，母親重投社會工作後沉迷賭博，欠債累累。目睹父親鬱鬱㝰歡，Jimma不知所措：「那時候有些生媽媽的氣，她離開後，更氣她！」

大舊（右）與Jimma（左）來自單親家庭，父母離異無礙二人共同生活的信心。

媽媽離家出走事件影響Jimma對婚姻的看法：「兩人一起幾十年都可以分開，婚姻是否真能一生一世？」 直至遇上「大舊」，Jimma覺得她找到一位與她觀念接近、可以一起走下去的伴侶。二人拍拖一年多，同居大半年，Jimma說：「我有時候也跟他說『不如你嫁給我吧。』他說好。」Jimma笑不攏嘴。

Jimma在澳門土生土長，小時候與父親甚少有機會溝通。

「大舊」去年與Jimma拍拖才兩天，就攜同她一起出席自己的生日宴。這十五年來他都與媽媽和家人一起慶祝生日。Daisy回想「大舊」年紀尚幼時曾說要外出與同學們一起慶祝生日，於是對他說：「人人都說『生日快樂』，你出生那一刻不就是你媽媽最痛苦的時候嗎？慶祝不是應該和你媽媽一起慶祝嗎？」雖然兒子每年都送她生日禮物，不過他唸初中時送的那一份，Daisy回想起來仍感動哽咽：「媽咪妳選一隻戒指吧！我送給妳。我說你怎會有那麼多錢？他說他存了好幾年。」自認很愛討長輩歡心的「大舊」說：「媽媽也常說是羊毛出在羊身上，我買給她等於她買給自己，但她很受落，所以我小時候很愛做這種事。」

媽媽離家出走事件曾令Jimma對婚姻失去信心。

無論與誰一起慶祝生日，這個日子都是紀念生命的誕生。「大舊」今年七月底前往日本旅遊時，在一家博物館密封的室內拍到一張照片：「水泥牆上迸發幾片葉子，那一刻很感觸。如果有一個生日願望，我希望把這份祝福帶給所有香港人。」八月十五日是Jimma生日，每年她都畫一幅畫以茲紀念，也與店裡工作人員一起吃蛋糕慶祝，但今年的生日感覺不一樣：「我把願望許給香港人，希望大家都得到所想的事。我深信這個願望一定會實現。」

大舊七月底在日本旅遊時看見水泥牆上迸發綠葉芽，拍下照片祝福港人。

香港電台電視節目《生日快樂》逢星期六晚上八時，港台電視31播映。

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：黎家樂