「聖德專案」出訪梵蒂岡，副總統陳建仁將邀請教宗方濟各訪台

（中央社）

副總統陳建仁10日深夜啟程前往教廷訪問，他在桃園機場發表談話中指出，中華民國與教廷關係緊密，在人道救援等方面合作成果豐碩，他也將代表總統蔡英文邀請教宗來台訪問。

陳副總統伉儷10日深夜搭機前往教廷訪問，這次訪問定名為「聖德專案」，此行除了參加英國紐曼（John Henry Newman）樞機主教等5位天主教先人封聖典禮，也將晉見教宗方濟各（Pope Francis），視察駐教廷大使館，預計15日返抵國門。

副總統說，中華民國與教廷關係緊密，近年來，台梵兩國在人道救援、防制人口販賣、文化交流、跨宗教對話以及促進環境永續發展等方面合作成果十分豐碩。我國政府與人民，未來將持續以具體的行動，來支持教宗方濟各，協助教廷將宗教自由、民主人權、社會正義、世界和平、關懷弱勢等理念，傳遞到世界上的每一個角落。

他也推崇紐曼樞機主教學問淵博、勇於討論有關宗教信仰本質、教育發展等議題，對於紐曼樞機主教所倡議的思想，包括宗教應維持超然純淨的本質，不應該參雜任何的政治意識形態，深感同意與敬佩。

副總統說，此行將參加由教宗方濟各主持的封聖典禮，將代表蔡總統、台灣人民及天主教教友，向教宗致上最崇高的敬意，也將邀請教宗能夠來台訪問。

副總統也說，此行將與台灣在教廷的神父、修士、修女們以及曾經在台服務的外國神職人員們見面，感謝他們對台灣社會與人民的支持、關懷與付出。

副總統也說，另外也將為全球環境保護和永續發展祈禱，衷心祈求天主降福台灣人民，也為台灣的民主發展、宗教自由、經濟繁榮和社會祥和而祈禱，並祈求天主降福給那些正處於困難時期、艱困環境之下的華人教友。

他希望信仰自由能夠普及到全世界每一個地方，也期盼這些華人教友能夠早日過正常的信仰生活，達到地方教會與普世教會的共融與合一。

副總統在最後表示，「讓我們為台灣和教廷邦誼永固祈禱，為台灣未來的發展、世界的永續和平以及國人的健康、平安幸福祈禱。」

教宗致國慶賀詞，祈盼全民續享繁榮和平

雙十國慶日外交部表示，教廷駐台大使館日前以外交節略，轉達教宗方濟各致總統蔡英文的國慶賀詞，教宗除表達祝賀，並祈盼全民持續享有繁榮及和平，台灣人民持續獲得上帝豐富祝福。

外交部10日晚發布新聞稿表示，教廷駐台大使館轉達教宗方濟各致蔡總統的國慶賀詞，其中教宗向總統及國人申致賀忱，並祈盼全民持續享有繁榮及和平，台灣人民持續獲得上帝豐富祝福。外交部對此表示感謝。

此外，外交部指出，駐教廷大使館3日在梵蒂岡舉行國慶酒會，包括教廷萬民福音部部長費洛尼樞機主教（Card. Fernando Filoni）、教廷外交部長蓋拉格（Paul Gallagher）、教廷樞機主教團副團長雷伊（Giovanni Battista Re）等教廷高層、各國使節共襄盛舉。

陳建仁此行參加的封聖典禮，是哪五位天主教先人？

《梵蒂岡新聞網》報導，五位新聖人是：英國的若望・亨利・紐曼（John Henry Newman）樞機、義大利的若瑟比納・萬尼尼（Giuseppina Vannini）修女、印度的曼其迪揚（Maria Teresa Chiramel Mankidiyan）修女、巴西的杜思・洛佩斯・龐特斯（Dulce Lopes Pontes）修女，以及瑞士的在俗奉獻生活者（Margarita Bays）瑪加麗塔・貝斯女士。

據陳建仁副總統出訪前的致詞指出，此次即將被封聖的天主教先人之一紐曼樞機主教，學問淵博，勇於討論有關宗教信仰本質及教義發展等議題，1962至1965年間召開的第二次梵蒂岡大公會議各項討論，充滿紐曼樞機倡議的思想，對天主教和全世界的影響都極其深遠。紐曼樞機深信信仰是人類與上帝「心與心的交談」，宗教應維持超然純淨本質，不應摻雜任何的政治意識形態，深感同意與敬佩。

其他獲封聖者包括致力天主教福傳及社會工作的萬尼尼修女；幫助弱勢家庭、創辦學校及孤兒院的曼其迪揚修女；致力照顧病人及協助窮人取得醫療資源的杜思修女；以及獻身教會與弱勢團體的貝斯女士，他們無私的奉獻精神，令人感動，也值得我們學習。

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核稿編輯：翁世航