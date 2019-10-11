習近平訪尼泊爾若簽「引渡條約」，兩萬流亡藏人可能面臨「送中」命運

（中央社）

中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平11日起至13日，先後赴印度及尼泊爾，出席中印領導人第二次非正式會晤及國是訪問。習近平這次出訪是否與尼泊爾達成引渡條約，備受外界關注。

中國外交部9日舉行中外媒體吹風會，外交部副部長羅照輝表示，習近平這次出訪是應印度總理莫迪（Narendra Modi）與尼泊爾總統班達里（Bidhya Devi Bhandari）邀請。

這次習近平出訪尼泊爾，最受外界關注的就是中尼是否會達成引渡條約，若該條約確定簽署，可能導致尼泊爾境內的流亡藏人面臨「送中」的命運。

這是中共慶祝建政70週年後，習近平首次出訪行程，也是中國時隔23年再度有國家主席訪問尼泊爾，預計將會見前總理普拉查達（Pushpa Kamal Dahal Prachanda）等多名政壇人物；而莫迪早在去（2018）年就已在武漢與習近平進行首次非正式會晤。

這次陪同習近平出訪的中國官員有中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅、全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等人。

尼泊爾可能與中國簽引渡條約，學者：印度反對

多位印度專家學者9日晚間出席駐印度代表處在新德里舉辦國慶晚宴上表示，中國可能與尼泊爾簽署引渡條約，把流亡藏人送往中國，印度雖然反對且關切，但無法干涉尼泊爾。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院東亞研究中心主任謝鋼（Srikanth Kondapalli）認為，由於尼泊爾是主權國家，印度即使反對尼泊爾與中國簽署引渡條約，把流亡藏人送往中國，所能做的也不多。

謝鋼分析，印度可以對尼泊爾實施包括中斷燃油供應的制裁，但過去印度曾有過二次中斷燃油制裁，沒有太大效果，只會把尼泊爾推往中國，因為中國不計成本提供尼泊爾燃油，擴大在尼泊爾投資，就是意圖擴大在尼泊爾的影響力。

此外，對一些印度媒體引述中國外交部發言人耿爽對喀什米爾的談話認為，中國在喀什米爾的立場有所改變，從「通過聯合國憲章、安理會決議和雙邊協商解決爭端」退回到「中方希望印度和巴基斯坦就包括喀什米爾在內的爭議問題加強對話」，等於支持印度主張，喀什米爾應由印度與巴基斯坦雙邊對話解決，在場學者專家認為，這是「太樂觀了」。

包括謝鋼在內的學者都認為，中國向來把巴基斯坦視為在南亞最重要的夥伴，中國即使真如少數印度媒體研判在喀什米爾問題上表現讓步，耿爽的談話應該只是權宜之計，中國還是會支持巴基斯坦。

習近平9日在北京與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）會面時已表示，中巴互為「鐵桿」朋友，在涉及彼此核心利益及重大關切問題，始終互相支持。

他還強調，中國把巴基斯坦置於中國外交優先方向，無論國際地區形勢如何變化，中方都堅定支持巴基斯坦維護國家主權和民族尊嚴。

印度8月5日廢除賦予喀什米爾特殊自主地位的憲法第370條後，中國選擇站在巴基斯坦這一邊，協助巴基斯坦在國際上爭取反對印度的支持力量，引起印度強烈不滿，印度也因此婉拒中國國務委員兼外交部長王毅原訂9月的訪問。

《美國之音》報導，尼泊爾是藏人傳統的避風港，目前居住著約兩萬藏人。一部分人是在1959年藏人反抗北京統治的起義失敗後，追隨西藏精神領袖達賴喇嘛流亡至此。在那之後，總有不堪忍受政治壓力迫和渴望過上更好生活的藏人翻山越嶺逃亡至此，還有生於斯長於斯的二三代流亡藏人。

北京將這些流亡藏人視作威脅其政權的隱患——他們中很多人和中國境內的藏人保持著聯繫，儘管越來越困難，仍然有藏人試圖越境逃往尼泊爾，一些人把這裡作為通往印度等第三國的起點。

中國目前是尼泊爾的主要援助國和交易夥伴，兩國高層近來互動頻繁。2017年， 這個貧窮的喜馬拉雅山麓小國加入中國主導的一帶一路計畫。今（2019）年4月，尼泊爾總統班達里首次訪問北京，出席一帶一路國際合作高峰論壇。她表示：「尼泊爾堅持一個中國政策，不會允許任何勢力利用尼泊爾領土從事任何反對中國的活動。」

《新頭殼》報導，其實不止尼泊爾，今年6月，南半球的紐西蘭也傳出中國首度向紐國提出引渡請求的案件，希望將涉嫌勒斃1名上海女子的金姓韓裔紐籍男子到中國受審，但紐國法官判決當事人有可能遭受中國不公平審判，甚至面臨刑求風險，因此裁定司法部長必須重新考量引渡決定，拒絕「送中」。

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核稿編輯：翁世航