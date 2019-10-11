青天白日滿地紅旗在澳門

10月10日這天，青天白日滿地紅旗出現在香港不同角落——這不是偶然，而香港人反抗中共政權的一種手段。亦是這畫面，令我回想起了我在澳門看見這面旗的情景。

青天白日滿地紅旗在澳門確實不普遍，但就算更罕見，你也能在位於松山隧道附近的國父紀念館找到。

據現有資料，澳門國父紀念館建於1918年，本為磚屋，後於1933年重建成目前模樣，館內陳設了孫中山先生於澳門行醫及在廣州出任大元帥時所用的家具和物品，亦珍藏了一些他留下的真跡，如與元配夫人的來往書信以及革命烈士們的合照等，而一樓的展覽廳內，就放有國父的半身銅像，以及一排青天白日滿地紅旗。

Photo Credit: Wikimedia Commons , Public Domain 澳門國父紀念館

而這裏亦是「一二．三事件」發生後，澳門之內唯一一處可以公開展示青天白日滿地紅旗的地方[註]，事關在1967年1月，澳門總督嘉樂庇草簽「澳門政府對澳門各界同胞代表所提抗議的答覆」以及「澳門政府接納和執行廣東省外事處處長提出的四項要求的文件」，自此，澳葡不允許親台機構在澳門活動，具象徵意義的旗幟也就要收起了。

說起青天白日滿地紅旗，澳門歷史上還有這樣一節小插曲。據刑榮發所著的《中華總商會》一書中，曾經提及過在1949年10月時，澳門部分商界人士對是否支持新中國仍抱觀望態度，導致「雙十節」前夕，中華總商會內部因「掛起問題」引起爭論，左右兩派各不相讓，有人認為要掛五星紅旗，另有部分人堅持掛青天白日滿地紅旗；結果，何賢提出建議，以掛商會會旗作為折衷方法，平息了爭論。

一面旗已能道出不只一段的歷史事跡，但其實擁有幾百年歷史，見證了中國近代發展的濠江小城，能說的歷史，又豈只這些？

註：有說澳門的台北經濟文化辦事處也有，但我未曾到訪，還望指教

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