為中大吳同學澄清︰她清楚指出在葵涌警署遭受性暴力，而非新屋嶺

自吳同學除下面罩親身指控，警方旋即撇清無關新屋嶺，網絡亦多有質疑，筆者願為佐證協助澄清。

早於九月初，筆者已訪問過吳同學。在兩小時的訪問中，她詳細講述831太子站被捕者的拘押過程：太子站→荔枝角站→瑪嘉烈醫院→葵涌警署→新屋嶺→保釋

一個月前吳同學已向筆者清楚憶述她在葵涌警署遭性侵的詳情，筆者有錄音存案。

在927的中環集會，仍然幪面的吳同學都有清楚交代，她受性侵的地點是在葵涌警署。

回顧她向段校長的申訴：

你知唔知道被捕嗰一刻我哋會俾警方收起個電話、熄晒我哋個電話？佢會用粗言穢語鬧我哋。

你知唔知道警方要我哋去邊就去邊，入黑房就入黑房，除衫就除衫？

你知唔知道我哋有人俾速龍用棍打到呢一刻都要覆診？

你知唔知新屋嶺個搜身室係全黑㗎？

你知唔知唔止我一個遭受到警方性暴力？

其他被補人士係曾經遭受不止一名警員不分性別性侵及虐待。

你知唔知我哋俾人打嗰陣時，港鐵職員望住我哋都視而不見？

你知唔知我哋喺拘留過程當中係肉隨砧板上任人魚肉？

她在申訴時不可能詳細交代時間地點，只能概述她和一眾被捕者的經歷。

除了極少數變態，沒有人會預先拿著錄影機錄音機侵犯受害者。因此性侵的控訴從來都相當依賴受害者供詞，這是無奈亦殘酷的事實。一些受害者因創傷而記不清楚時序，不幸地由原告變被告。

然而吳同學由始至終都沒說過她在新屋嶺遭性侵。筆者特地重聽訪問錄音，她的證詞與她在中環及中大的發言一致，沒有出入。

筆者沒有資格對恩恩怨怨置喙。但僅論831被捕的遭遇，筆者從未見吳同學有誤導隱瞞說謊。

謹此澄清。

本文獲授權轉載。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊