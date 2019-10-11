「我死也不會離開香港！」——梅艷芳對香港說的話

文：芳心薈

早前，一個名為「梅艷芳Anita Mui」的Facebook fans Page分享梅艷芳在2002年演唱會上的一番話，至今已有超過1萬個讚，超過1萬次分享，60多萬次觀看，800多個留言。究竟，她說了什麼？

「今天嘅香港，大家都覺得好低迷、很迷失，其實，無論做藝人或者其他行業，都會遇到低迷嘅時候，香港好需要大家再有信心同希望。以下呢首歌唔係我嘅，但我好有衝動想唱，因為最近財政司司長提到呢首歌，話這首歌可以鼓勵大家：哎呀跌低咗，大家再嚟過。只要有信心，我相信香港好快會度過呢段時間，我哋都曾經面對好多困難，但一樣都過咗。識唱嘅，我哋一齊唱，希望我哋一齊共同度過呢個艱難時刻。」

然後，她唱起：「人生總有歡喜，難免亦常有淚；我哋大家在獅子山下相遇上，總算是歡笑多於唏噓。」

不用說，這首是《獅子山下》，那是2002年四月，香港正經歷回歸後的種種政治經濟問題。影片下的留言者都表示對她懷念，感謝她愛護香港，並寫下對香港的祝福。香港人每每在面對困境時特別懷念這位「香港的女兒」。

在她56歲忌辰的今天，讓我們重溫她對香港說的一些話：

「呢首歌叫《四海一心》，係我第二次喺香港公開唱。第一次唱，係去年嘅六四之後，果時係每個人最激動嘅時候，我唱得好感動、好激動，但今日，好多人個心已經淡咗，甚至會諗『移民』兩個字，但我自己咁睇：香港以前係我家，依家係，永遠都係。香港既然係我嘅家，佢幾時需要我，我幾時都會行出嚟，盡我每一分能力。」

在1990年夏天一個紅館show中，她講出她對香港的感情。

又過了將近一年，她再談移民問題。「我是死也不會離開香港了。」「這邊廂口口聲聲說愛國，那邊廂卻悄悄溜到外國去，那算什麼？也許有人笑我傻，罵我無聊，但我已決定誓不罷休，九七就九七。」她本來準備移民加拿大，並在當地買了屋，但她後來毅然決定放棄移民計畫。

她去世前半年，香港經歷沙士及廿三條立法等事件，再加上張國榮去世，對她打擊很大，而她亦已身患頑疾，但她仍以香港演藝人協會會長身分發起「茁壯行動」，舉辦全港數十歌手參與的「1:99音樂會」，為受沙士影響的家庭籌款。

她對《明周》說：「哥哥走時，我已一直跌watt，十分憔悴，但當沙士爆發，情況那麼嚴重，哥哥click醒左我個腦。我在佛壇跟哥哥說，請他賜給我力量，我不想浪費時間，希望替香港人做些事。在籌備『1:99』期間，我每天早午晚三餐都是一份三文治加一杯茶，食無定時，早已心力交瘁的我，又要跟《明報》開會，跟進善款問題。」「我把我的人、我的心、我的靈魂都交了出來為大家做事。」

同年11月，即是她去世前一個月，她得到「《明報周刊》致敬大獎」，得獎原因是她發起「茁壯行動」及舉辦「1:99音樂會」，為沙士受害家庭籌得二千多萬，被形容為「親力親為，心力交瘁」、「只求付出，不問收穫」。她一生獲獎無數，但她生前得到的最後一個獎項，不是金曲獎不是影后獎，而是嘉許她的社會參與。

也因此，她留下的，也不只是歌及電影，還有她堅守公義的身影，以及她愛香港的那份熱心。在她的誕辰，讓我們記得那個她——那個沒有濃妝，沒有前衛造型，但有顆令人肅然起敬的心的她。

責任編輯︰歐嘉俊

核稿編輯︰黎家樂