【圖輯】為了交學費和養家糊口，剛果大學生盜獵瀕臨絕種的動物肉品

每個月，馬通古（Mohamed Esimbo Matongu）都會離開他在民主剛果西部城市姆班達卡（Mbandaka）的家，去森林裡獵捕生物。

而馬通古的職業並非狩獵者，而是一名公務員，不過馬通古說他需要販賣這些獵物，他才能養家糊口。據研究指出，像馬通古這樣的叢林獵人，正在快速「清掃」中非雨林中的物種。「當我還年輕時，我大約走個10公里就能狩獵，但現在我必須走40公里，才能找到比較像樣的獵場。」今年61歲的馬通古如是說。

Photo Credit: Reuters/達志影像

馬通古打獵時，會租一艘獨木舟、帶一把自製步槍、一打子彈和能維持數日的口糧「kwanga」（用木薯做成的傳統麵包）。那幾天，他住在剛果河岸的小木屋，日以繼夜在叢林裡尋找獵物，包括猴子、羊、鱷魚、蟒蛇或紅河豬。

在1990年以前，像馬古通這樣的獵人是為了個人生存所需而獵捕，但隨著城市人口對野生肉品的需求與日俱增，狩獵的市場規模也就越來越大。當地居民和研究人員認為，這對野生物種數量的影響顯而易見。

研究指出，每年有600萬噸的叢林肉品來自剛果盆地，而盆地範圍橫跨六個國家，雨林面積僅次於亞馬遜雨林。「我們的調查顯示，許多村落周圍的物種和動物正在消失。」姆班達卡的世界野生動物基金會員工班卡薩（Michel Bakanza）如是說。

在國家公園中被捕的獵人｜Photo Credit: Reuters/達志影像

包括倭黑猩猩、穿山甲等受到國際保護的物種，在剛果當地卻缺乏政府強力有效的監管，導致這些瀕臨絕種的動物時常被殺害。

馬通古說，他每個月的工資約是75美元，根本不足以讓他養活妻子、四個女兒、兩個兄弟和一個姪子。「我哪有辦法養活這麼多人？有時候我在月底還領不到工資。這裡是剛果，我只能盡自己一切努力，靠自己活下去。」

馬通古在市集外的船上，兜售手上的半隻猴子｜Photo Credit: Reuters/達志影像

除了馬通古，另一位獵人塞萊斯廷（Celestin）的身分也很特別，他是姆班達卡讀環保議題的大學生。在這世界上最貧窮的國度，活下去的求生需求，壓倒了他對動物的關懷與擔憂。「我知道獵捕某些動物是禁止的，但我沒辦法，大學學費跟養家費要從哪裡來？」

姆班達卡的市集，上面有斗大的標語列出禁止交易的動物，但那些動物大多數都可在市場買到｜Photo Credit: Reuters/達志影像

在叢林打獵幾天後，馬通古賣掉了大部分的獵物，平均能幫他賺到7至60美元的收入，剩下的肉也能滿足他與家人幾天的肉品需求。

他的獵物通常會運到姆班卡達的市集，那裡每週五都有成千上萬的人聚集，從聚集的獵人船隻上購買野生動物的肉。

交易市場上，常常能看見被綑綁的鱷魚、蜥蜴，以及剛被宰殺的猴子、羚羊與其他動物。

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責任編輯：羅元祺

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