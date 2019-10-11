武器開支有幾多？

近來示威者買gear越來越困難， 但警察嘅gear就不斷升級，TG放題、水炮車、裝甲車逐步亮相，令人擔心警察手上面仲有無更多大殺傷力武器。過去幾個月公眾質疑警察花咗幾多錢買武器，同埋仲有幾多存庫，但呢啲資料，當然同警察嘅透明度一樣啦，完全當納稅嘅市民係透明，唔肯透露進一步嘅資料。

但好彩我哋可以從香港警務處嘅財政預算案中睇到少少趨勢。2014至15年度，警察嘅「重型武器及裝備」嘅總開支只有約$1.49億，但直至2019至20年度已大幅上升1.4倍至$3.61億（預算）[註1]。咁實際上買咗乜？仲有無新購入更多水炮車？Sorry，公開資料極少，正所謂「阿Sir買炮，唔使你教」。

做盤靚數 疑隱瞞重型武器開支

2015年初，傳媒發現警務處喺財政預算案加入購買3部水炮車嘅預算，每部$900萬，合共$2700萬，引起公眾恐慌。當時雨傘運動落幕不久，政府唔會估唔到買水炮車會引起激烈輿論。但根據財政預算案規定，若部門採購每項超過$200萬嘅「機器、車輛及設備」，就須要喺預算案中獨立成項審議，所以無辦法唔公佈。

未知是否同水炮車爭議有關，政府喺2016至17年嘅財政預算案中，鬼祟咁將須「獨立成項審議」嘅限額由$200萬以上，大幅提高至$1000萬以上[註2]。呢個改動，政府完全無解釋背後原因，亦不合乎常理（通常更改限額都是因為物價通脹等，增加5倍並不尋常），而且剛剛係每部價值$900萬嘅水炮車之上。

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換句話說，2016年後，若警察買更多水炮車、裝甲車、聲波炮或其他意想不到嘅「大殺傷力武器」，只要「較到個spec」令採購金額喺$1000萬以下，咁就可以放入「小型機器、車輛及設備（整筆撥款）」或「警隊特別用途車輛（ 整體撥款）」帳戶中。話明係「整筆撥款」，即係歸類為「雜項」，無需要交代詳情。

自2016至17年「做盤靚數」起，同重型裝備及武器相關嘅「整筆撥款」嘅數字（即「小型機器、車輛及設備（整體撥款）」、「警隊特別用途車輛 （整體撥款 ）」），已經大幅由$1.81億，膨脹至2019至20年預算嘅$3.17億。2016年嘅「造數」，令政府毋須交代今年$3.17億「雜項開支」現金流嘅細項；相反，須獨立成項嘅「機器、車輛及設備」現金流只有$4300萬。雜項總數係主要項目嘅7倍幾，你話唔係造數隱瞞都無人信。警察究竟買咗乜武器？不敢想像。

又唔做野，又唔讀書？

就「整筆撥款」嘅造數遊戲，曾經有議員提出質疑。張超雄議員在2018年曾經詢問警察「整筆撥款」嘅明細，只獲敷衍回應「撥款用於購置及更換行動裝備及支援前線的設施和執法、搜證及訓練裝備及設施」[註3]，無具體交待，任何武器也可以屬於「行動裝備」，簡單啲講就係答咗等於冇答，又唔做嘢，又唔讀書。

警察唔答武器開支，絕對唔係個別事件。近年政府在公帑運用上逃避立法會監察，已成一個趨勢，尤其以警隊為甚。本土研究社翻查咗今年合共500條[註4]立法會議員審議財政預算案時提出，與各紀律部隊（包括警隊、消防、懲教、入境等）開支有關嘅問題，初步發現警隊係「最多秘密」嘅紀律部隊。

每逢警隊被問及有關採購武器、新設備、資料情報系統嘅詳情，警察均會以多種理由拒絕提供，最常用嘅理由為「涉及警隊行動部署細節」或「沒有具體數字」；例如張超雄議員問及「胡椒噴劑、催淚胡椒煙霧器、伸縮警棍、左輪手槍、寸半口徑大口槍、雷明登散彈槍」嘅預算開支、存量、實際開支（問題編號SB248及SB249）；莫乃光議員問及警隊新購入的「資訊及情報系統」嘅種類和開支、是否來自中國供應商（問題編號SB147）；鍾國斌議員問及嘅「反恐裝備」、「反恐培訓內容及開支」（問題編號SB012），建制泛民，一視同仁，均無可奉告。

議員詢問公帑運用嘅問題，只係牽涉一般性資料，如警察採購咗咩武器、咩裝備，既無關行動部署細節，亦唔係「國家機密」。事實上每個紀律部隊均有行動部署細節，同屬紀律部隊嘅海關，卻會按議員要求，公佈採購儀器的詳情，如掃描機、車底檢查系統、毒品辨識器等（問題編號SB478），香港警察係咪有特權？係咪大＿晒？。

反修例運動進入第五個月，警暴已成日常，警察使用的武器規格越來越高，差不多每天都有市民被警務行動傷害，整個社會已陷入恐慌。若然政府還有挽回市民信心嘅意圖，除了成立獨立調查委員會外，更應該公佈過去五年、雨傘運動後所購入的武器明細，充分交代其採購理據及公開武器的使用守則。

註：

本文獲本土研究社授權轉載，原文見此。

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責任編輯：黎家樂

核稿編輯：歐嘉俊