中美貿易戰達成初步協議，但為何「別太樂觀」？

美國與中國從去年3月開始，歷經19個月的貿易戰。美國時間11日，美國總統川普和中國官媒，終於宣布美中雙方在最近一輪的談判中，達成初步協議。雙方都沒有對協議內容多做詳細說明，川普僅透露中國同意採購400億到500億美元的美國農產品，而美方則同意暫停對2500億美元的中國商品加徵關稅。但分析指出，這次談判，並未減輕美中關係未來的不確定性。

中美宣布：談判達成初步協議

《中央社》報導，美國總統川普11日下午在白宮接見中國貿易談判代表劉鶴時表示，美中在智慧財產權、金融服務與農產品採購方面達成協議。

川普表示，中國方面同意採購400到500億美元美國農產品，中方換得美方同意暫停對原定於15日生效的2500億美元中國商品加徵關稅，讓中國出口壓力得以稍稍鬆緩。美中雙方也就貨幣與匯率議題達成共識。

今天的宣布，意味著從去年3月開始的美中貿易大戰，終於獲得初步休兵，川普也樂觀表示，將與中國國家主席習近平舉行正式的簽署儀式，時間或許會在下個月於智利舉行的亞太經濟合作組織（APEC）高峰會。

但川普也語帶保留地補充說，雖然不預期協議會在未來數個星期內破局，但不能排除存在這個可能性。5月時就曾發生中方推翻原先談好協議的先例。而計劃於12月中旬針對1560億美元中國進口商品實施的15%關稅加徵措施，目前也還不確定是否也會暫緩。

《路透社》報導，但川普的公告並沒有提及詳細細節，川普表示可能需要大約5個星期的時間才能完成正式書面協議。

President @realDonaldTrump after meeting with the Vice Premier of China: "We've come to a very substantial phase one deal.” pic.twitter.com/vM614prtES — The White House (@WhiteHouse) 2019年10月11日

（中央社）中國官方媒體《新華社》12日也報導，中美經貿高級磋商在包括匯率、金融服務、爭端解決等領域取得實質性進展，雙方同意「朝最終達成協議的方向去努力」。

報導指出，中美雙方在兩國元首重要共識指導下，就共同關心的經貿問題進行了「坦誠、高效、建設性」的討論。

報導說，雙方在農業、智慧財產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。雙方討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。​​​​​​

這次談判結果不樂觀也不悲觀，第二、第三階段的談判才真正棘手

有官媒背景的微信公眾號「陶然筆記」指出，從這一輪磋商前後的各種情況來看，「單純用積極樂觀或者消極悲觀，都不足以描述目前的複雜局面」；要保持這種務實推進的態勢，仍然非常考驗雙方的智慧和耐心。

文章說，美國對中國已加徵的關稅並沒有取消，中美經貿摩擦對峙的局面沒有改觀，貿易談判前夕美方還把28個中國政府機構和企業列入實體清單，從這些磋商面臨的形勢來看，「有進展、但不必過於樂觀」，並提醒「打打談談、邊打邊談」仍可能成為常態。

不過，文章也表示，中美經貿問題如果能妥善解決，將給兩國其他領域的分歧管控起一個好的開頭。

去年3月，中美兩國進入貿易爭端，並在去年5月展開了第一輪的部長級磋商，但仍於去年7月開始相互對進口商品課徵高關稅。

原本外界預期今年上半年即可達成協議，但卻在5月份時情勢變得劍拔弩張。當時中國國務院副總理、中美全面經濟對話代表人劉鶴表示，「沒有談判破裂」，中方要的是取消關稅、合乎實際的貿易採購數字及協議文本的平衡性。

這次的中美貿易談判是第13輪中美經貿高級別磋商，是繼7月30、31日後，時隔兩個多月再次舉行的部長級磋商。劉鶴行前曾表示，「中方此次抱著極大的誠意而來」，願意推動磋商取得積極進展。

《中央社》報導，即使第一階段協議能順利簽署，但第二階段，甚至第三階段將面對的技術轉移、工業補貼等結構性改革才是真正棘手議題。當這些爭端逐步端上談判桌後，美中勢必再有一波貿易角力。

正如前國際貨幣基金（IMF）中國事務部主管普拉薩（Eswar Prasad）向《華盛頓郵報》（Washington Post）所說的，今天的協議雖然暫時推遲局勢進一步升高的可能，但並未徹底解決美中間的主要貿易爭端，也沒有減輕美中雙邊關係經濟未來的不確定性。

《路透社》報導，華盛頓戰略與國際研究中心中國貿易專家斯科特・肯尼迪（Scott Kennedy）認為：「我不確定川普的公告是否能被視為『達成協議』。」「如果他們不能在書面協議上達成共識，那表示他們還沒有完成談判。」

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺