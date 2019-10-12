為了讓真相流傳，請保持「資訊公德心」

自831警察衝入太子站月台及車廂內襲擊乘客[1]更驅趕記者離場後[2]，「警察打死人，再毀屍滅跡」的傳聞不斷，示威場合不難聽到「721唔見人，831打死人」的口號。坊間對於自殺案、浮屍案也越來越多關注，甚至出現錯誤的數據分析，誤稱自殺案大幅增加。[3] 即使最先整理數據的網民早已指出有更齊全的統計[4]，近一個月後我仍然在Facebook上見到人轉貼那一組錯誤數據。

但這是否代表所有自殺案、浮屍案的質疑，都是捕風捉影呢？又不是。昨日（11日）《蘋果日報》報道15歲少女陳彥霖於9月22日的死訊，並引述她多位身邊朋友的說法，質疑死因有可疑，引起大量關注。[5] 下午《蘋果日報》指昨日陳彥霖遺體昨已火化後，更引起「毀屍滅跡」的質疑。[6]

公權力失信的後果

這些傳聞及恐慌之所以出現，其中一大原因在於警隊長期拒絕監察，在鏡頭下拍得清清楚楚的暴力都公然否認，以致徹底失去公信力，現在就算傳聞失實，他們亦無法有效澄清，因為無論其解釋真假均難以令人信服。目前這個局面是悲劇，亦是警方及政府咎由自取。

Photo Credit: Kai Pfaffenbach / Reuters / 達志影像

然而，這不代表我們可以任意轉發網上見到的傳聞。相反，我認為有不少人在轉發消息都太過輕率，表明「希望炒車」卻疏於查證，甚至讓內容農場（content farm）借機牟利——近月我在Facebook見到內容農場帖文大幅增加，主要都是轉貼跟示威、自殺或浮屍有關的新聞，以及LIHKG（連登）討論區帖文。

容我先舉兩個例子解釋問題所在，再提出一些建議，以平衡轉發消息及保持準確的要求。正如區家麟曾提到，「向朋友亂發失實訊息，等同亂拋垃圾」[7]，在網絡上我們也應該保持「資訊公德心」（除非你「單機」使用Facebook），這不是甚麼潔癖，而是為了尋求真相。

近月浮屍數量是過去10年總數？

昨日我在Facebook見到一則聲稱消防員提出多項疑點的帖文，來源不明，迅速被轉貼至論壇及內容農場。[8][9]當中第一個疑點是「佢話佢做左消防船十幾年，近幾個月發現嘅浮屍已經係佢做10年嘅總數」，若以6月至10月這4個月計算的話，就代表近月發現浮屍數量為過去的30倍[10]，這是個非常誇張的數字，但是否屬實？

我手頭上沒有準確數據判斷，不過仍有其他參考資料。早前Facebook專頁「2019年香港自殺資料統計」作者——他非常仔細收集及記錄關於自殺新聞——抽出了今年淹溺死亡或屍體發現的數據，給其他人分析。[11]根據他的數字，今年1至5月的淹溺死亡或屍體發現數字有16宗，6月至今則有17宗，即使數據可能有遺漏，也不太可能等同過去10年總數——雖然或可辯解只是該匿名消防員的經驗，這至少是非常誤導的說法。

當然，浮屍數量有否增加、各宗浮屍案是否可疑可再作討論，但第一點的誇張數字，已令人懷疑這則沒有確實來源的帖文到底有多可靠，轉發前應該三思。

AI權威揭香港可怕內幕？

另外，我亦見到有朋友轉發YouTube頻道「新聞拍案驚奇」的影片[12]，當中引述「美國AI權威機構」指他們披露了「有關香港的可怕內幕」。主持人兼新唐人電視台記者李大宇在影片中表示，「據業界人士透露，這家機構在過去20年間調查了一千多家中共企業」，又指創辦人Cyrus A. Parsa「是安全方面的專家，精通中國和伊朗事務」。

這個「AI權威機構」叫做「The AI Organization」，我查了一會，發現非常可疑。首先，這不是甚麼AI權威機構，不單是我沒有聽過，其網頁製作簡陋，由始至終只知道這家公司一個人的名字——創辦人Cyrus A. Parsa——沒有看到任何專家團隊，我點了幾篇文章都是署名Parsa。[13]

至於這位Cyrus A. Parsa，我亦花了點時間「起底」，基本上李大宇所提到的背景都是他在網頁上的簡介，在其他網頁沒有看到這位「專家」太多。我所能找到比較確定的資訊是，他曾於加州聖地牙哥州立大學就讀國土安全碩士課程（Graudate Program in Homeland Security），其2009年的畢業論文標題為《法輪功與國土安全》，而在2011年時似乎亦是該校的博士生，一份校內刊物提到他有份負責一個法輪功的藝術展。[14][15][16]

再者，這家公司及網站址於2018年11月註冊[17][18]，似乎很難在過去20年調查一千多家中共企業吧？

至於Parsa那篇被引用的文章，其實也沒有甚麼明確的資訊來源，只提到是「情報社群」提供資訊，但那些都是網絡一直流傳的消息。[19]這家公司不但不是甚麼「AI權威」，亦稱不上是可靠消息來源。

從Fact-check到「希望炒車」

這兩個例子想說明的是，上述內容其實只要簡單查證一下，不需要太完整的fact-check，便能夠找到可疑之處——在100%確定和毫無證據之間，其實有很大空間。減少有問題的內容流傳，有助我們更集中看值得關注的問題。

這場運動開始不久，已經有非常多的消息流傳，特別是721元朗黑夜後，網絡更有很多未經證實的「江湖傳聞」以錄音形式在WhatsApp流傳，「FC（fact-check）咗未」、「已FC」是討論常見的字句。而在9月初自殺消息開始受到關注時，「求FC」及「希望炒車」則取而代之，代表網民即使無法或難以證明消息屬實，仍然先轉發出去，務求引起大眾關注，從而確認消息真假——即使「跟車太貼」繼而「炒車」都在所不惜。

在確認資訊真假和傳播資訊之間，的確有一股張力拉扯，正如我在6月底時提到︰

傳播訊息仍然非常重要，不應為了避免「跟車太貼」而完全放棄轉發消息，但很難有客觀標準去平衡速度及準確性，我只希望多數人會傾向後者多一點。[20]

「希望炒車」之所以出現，是因為太多消息流傳，而且如果警方以至整個體制動用公權力掩蓋真相，很多事情便難以查證。再者查證消息需要時間，不合網絡傳播求快的傾向，近來甚至有人認為「執著於FC的人反而顯得不懂審時度勢」。[21]

根據我過去的經驗，查證的確是吃力不討好的工作，上述兩個消息已經廣為流傳，我指出可疑之處亦無補於事。就算是明顯有誤的流言，網絡上仍會有人不時「翻炒」，無論數量抑或傳播速度，查證工作遠遠、永遠追不上流言，不過這不是放棄查證的藉口。

如果你真的「希望炒車」

「求FC」和「希望炒車」出於好意，實際上仍然會成為傳播假訊息的幫兇。雖然政府不斷撒謊令制度失去公信力本身有極大責任，但每個人都必須為自己轉發的消息負責任，在能力所及之內盡量做好查證工作，而非外判給其他人。以下是一些建議。

傳播消息的時候，請先考慮兩個問題︰

這個消息能否查證？ 如果可以，我能否查證？

讓我用一個反面教材說明。

民主黨社區主任梁翊婷9月初在Instagram發文，表示有街坊指其在殮房工作的朋友說「太子站死了6個人」，而且都是斷頸死，她又指因為有街坊曾提供真實消息，所以「不能咬定街坊以訛傳訛」，更稱「都唔會fact check到」。引起批評後梁表示「街坊的確講了這些話，沒什麼需要澄清」，亦在私下追問時表示「都唔會求真到，當聽下先啦」。[22][23]

問題在於，這位街坊提供了明確的消息來源，所以其實可以查證——她自己在原帖中也提到自己忘了追問是哪一家殮房——而她發了這個消息出來，有求到fact-check嗎？沒有。大家也必須注意，如果消息屬實，固然可能有在相關殮房工作的人出來爆料，但如果純屬虛構的話，既然無料可爆，殮房職員就難以出來澄清「所有殮房都沒有6個斷頸死者」。

結果就是，這個明明可以查證，卻未經查證的消息不斷流傳。[24]而且重點不在於大家以後是否相信，而是經過各種傳播——特別是在標題往往不會詳述消息未經證實——形成集體印象，影響日後判斷。[25]

Image Credit: Shutterstock

很多時證據沒有我們想像中那麼黑白分明，我們的大腦會盡量把證據詮釋成合符自己信念，於是不難見到有些人口講「希望炒車」，到真的「炒車」時卻拒絕承認。「希望炒車」不應成為「不作查證」的原因，相反，如果你真的「希望炒車」，就更應該仔細想清楚消息來源是否可靠、如何查證，而且在「炒車」之後請盡力協助澄清。

不能放棄求真

公權力失信，民間更需要盡力求真。有時候個人出於好意的舉動，在集體層面卻是災難︰轉發無法查證的資訊卻說「求FC」、未有查證卻說「希望炒車」，甚至振振有詞為自己疏於查證說項，以為保存歷史，客觀效果卻是大量散佈流言。

正如我們判斷消息真假時，不能只看正面的證據，否則會落入「確認偏誤」（confirmation bias）的陷阱，要思考轉播消息的利弊時，同樣不能只考慮消息屬實的後果，也得思考消息有誤的話帶來甚麼害處。

在社交網絡及即時通訊盛行的年代，資訊戰不是只發放對自己有利的消息（無論真假），也會滲透及製造混亂，以收轉移視線、激化對立及令人感到眼花瞭亂等效果。而最好的對抗策略，仍然是努力查清楚，讓真實的訊息得以流傳。

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參考資料︰

核稿編輯︰黎家樂