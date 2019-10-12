暴雪「讓步」：對玩家聰哥「減刑」，但強調「處罰與中國無關」

10月6日，知名電玩遊戲「爐石戰記」的香港選手「聰哥」（遊戲名稱Blitzchung）因為在遊戲官方職業賽後採訪中高呼「光復香港，時代革命」，而遭遊戲公司「暴雪娛樂」（ Blizzard Entertainment）禁賽、兩位賽評也被懲罰。暴雪此舉引起美國、港澳選手不滿，紛紛號召「抵制暴雪」。12日，暴雪娛樂發布新聲明，強調禁賽懲罰與中國無關，但省思後決定對玩家「減刑」，聰哥由禁賽1年改為禁賽半年，賽評「偷米」和「易先生」則由「終止合作」改為「未來半年暫停合作」。

暴雪娛樂12日發布聲明強調，Blitzchung遭罰是因為違反遊戲規範，並強調「與中國的關係並不影響我們的裁定」。聲明又表示，公司聆聽支持者與員工的聲音後重新省思，發現針對Blitzchung的裁定太過倉促，因此作出調整：

香港玩家聰哥（Blitzchung）：「停止這次官方職業賽參賽資格，取消其在第2賽季所獲得的獎金，禁賽1年」→「停止這次官方職業賽參賽資格，取消其在第2賽季所獲得的獎金，禁賽半年。」

台灣賽評人偷米和易先生：「終止賽評合作」→「暫定合作半年」

該份聲明署名暴雪娛樂總裁J. Allen Brack。

10月6日：香港玩家在賽後受訪時，高喊「光復香港，時代革命」

這起事件起因於上週，知名遊戲公司「暴雪娛樂」出品的遊戲「爐石戰記」舉行亞太區大師職業賽，10月6日，綽號「聰哥」的香港電競選手Blitzchung對上韓國選手Cloud 9 DawN贏得勝利，賽後，兩位台灣官方賽評「偷米」和「易先生」與「聰哥」連線，進行賽後訪問。

受訪時，聰哥在鏡頭前頭戴護目鏡與防毒面罩，以類似反送中的示威者的裝扮現身，「偷米」看見聰哥的這身裝扮也說，「今天就是我播報的巔峰。」並指示聰哥：「我們也不恭喜了，並你就直接把那8個字講完，我們直接結束。」隨後，聰哥就在直播的賽後採訪中高呼「光復香港，時代革命」，賽評「偷米」和「易先生」則給予掌聲。

10月8日：暴雪對聰哥、賽評祭出處分

但8日，暴雪娛樂發布聲明表示，經電競團隊進一步審視，聰哥、偷米、易先生的行為已違反2019「爐石戰記」大師職業賽官方賽事規章第6.1（o）條：「任何涉入破壞自己聲譽、冒犯部分或社會群體、或造成任何傷害暴雪形象之行為，將導致自己從大師職業賽除名且其於賽季中所獲之獎金將全數歸零，以及其他於本選手手冊或Blizzard網站使用條款所列舉之賠償。」

最後暴雪裁定，玩家聰哥即刻起自大師職業賽除名，並取消其在第2賽季所獲得的獎金，且被禁賽1年。而針對賽評偷米和易先生，暴雪娛樂則強調將終止與2名賽評的合作。

暴雪娛樂更在公告中重申，尊重且理解每個人有表達個人想法與意見的權利，但所有經挑選後得以參與「爐石戰記」電競賽事的選手或賽事人員都必須遵守官方賽事規章。

10月9日：暴雪被歐美網友、自家員工抵制

暴雪此一行徑，讓許多港台玩家、美國玩家大為氣憤，紛紛抵制，推特上甚至出現大波「抵制暴雪」（#BoycottBlizzard）的標籤。UDN《遊戲角落》報導，8日，美國最大論壇Reddit暴雪版，甚至因大量攻擊留言湧入，一度關版。

這波抵制也影響到其他地區賽事。9日，爐石戰記北美大學聯賽，伍斯特理工學院（Worcester Polytechnic Institute）對上美國大學（American University），美國大學選手在確定自己要落敗前，在鏡頭前高舉「解放香港，抵制暴雪」（Free Hong Kong, boycott Blizzard）的標語，但該隊的鏡頭畫面隨即遭導播切掉，主播賽評也沒有針對此事做任何評論。之後，暴雪娛樂取消9日的所有賽後訪問，但並未對美國大學參賽團隊做出處罰。

此外，一位暴雪前員工Kevin Hovdestad 9日也在推特上分享，美國暴雪總部前的雕像刻有數條公司核心價值，但在這次事件後，有現職員工將刻文中的「Think Globally」（立足全球）與「Every Voice Matters」（該句中文直譯為「重視所有意見」，但暴雪中文官方網站譯為「集思廣益」）兩句銘文用白紙遮住，諷刺公司根本未遵守這兩條核心價值。

Not everyone at Blizzard agrees with what happened.



Both the "Think Globally" and "Every Voice Matters" values have been covered up by incensed employees this morning. pic.twitter.com/I7nAYUes6Q — Kevin Hovdestad (@lackofrealism) 2019年10月8日

10月9日：魔獸世界首席設計師呼籲抵制中國影響力，「玩家們，站出來吧」

而抵制暴雪的風潮，也在知名遊戲「魔獸世界」首席設計師克恩（Mark Kern）發文力挺聰哥後，掀起另一撥高潮。

（中央社）魔獸世界為暴雪出品的另一款知名遊戲，該遊戲創始首席設計師克恩9日在推特發文，表達力挺Blitzchung的立場，並宣布在暴雪改變對Blitzchung懲處前，將不再玩「魔獸世界」經典版，同時也解釋為何抵制暴雪的原因。

克恩表示，自己出生在台灣，曾在香港生活過一段時間，具備典型的華裔身分，並曾在中國與多家遊戲業者進行商業往來，而這些年來，他一路看著中國成為電影與遊戲業的投資主力。

克恩親眼目睹中國遊戲公司的腐敗，並首度披露，他曾因拒絕中國200萬美元回扣賄賂，而被踢出自己在離開暴雪後所成立的公司。克恩指出，中國公司透過被收買的媒體，企圖影響他的職涯，而用錢買新聞的行為在中國很常見，且現在有一部分的錢，開始流向美國。

「中國影響力持續增加，我敢肯定，電影也是如此。」克恩說：「我們正面臨共產主義者利用資金支配我們的美國價值觀，我們為了中國，自我審查遊戲、電影，而遊戲業者為此而對自由、民主噤聲。」

「我曾經期望暴雪是最後一家對中國的要求屈服的公司。」克恩提到，暴雪一向以「玩家優先」、「不貪婪」為宗旨，「至少我在的時候是這樣」。

由於中國監控所有社交媒體，克恩自認是在冒著極大風險公開發聲，他也理解到，這意味著可能再也不會有中國資金，願意投資他們新款的MMO遊戲，甚至很可能永遠無法取得在中國的許可證。

但克恩強調，他與香港同在，且反對暴雪對中國展示明顯且可笑的畏懼，並認為「暴雪是時候該找回他們過去曾有的風骨，並重新對玩家做出正確的決定。」他也在文末呼籲：「玩家們，站出來吧！」

This hurts. But until Blizzard reverses their decision on @blitzchungHS I am giving up playing Classic WoW, which I helped make and helped convince Blizzard to relaunch. There will be no Mark of Kern guild after all.



Let me explain why I am #BoycottBlizzard — Mark Kern (@Grummz) 2019年10月9日

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核稿編輯：羊正鈺