照服員與物理治療師組成「復能者聯盟」，讓動彈不得的臥床阿嬤能站立行走

文:王若馨(銀享全球專案經理)

陪伴需要長期照顧的家人與照顧對象,是一條漫長的路。而在眾多討論的議題中,「復能」在2018-2019年間的長照領域非常夯。但為什麼夯?除了談論到給付制度的變革之外,有個關鍵是大家開始體會「生活自主能力」的重要性。

當生活可以自主,許多日常小事我們可以自己完成、過自己想要的生活;當生活可以自主,我們更有機會可以完成更多生命中重要的目標及願望;當生活可以自主,整體社會的長期照顧成本將有機會降低。

丹麥2015年將「復能」(Reablement)列為國家政策,地方政府因地制宜的提出復能的發展面向。而哥本哈根大學針對復能的基本價值,可以完整體現其意義:

Reablement — ‘just the right thing to do’