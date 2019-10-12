【圖輯】61年來最強颱風「哈貝吉」登陸日本，已釀1死5傷、3人失蹤

中度颱風哈貝吉直撲日本本州，已於當地時間18時左右（台灣時間15時）登陸日本。由於這是日本61年來最強颱風，各界嚴陣以待，日本地方政府已經對超過100萬民眾下達「避難建議」或「緊急避難命令」。而目前，受創最嚴重屬群馬縣富岡市，有民宅後方的後山崩塌，有兩棟民宅全毀，3人下落不明。

61年來最強颱風，日本呼籲100萬民眾疏散避難

《NHK》報導，中度颱風哈貝吉直撲日本本州，已於當地時間18時於靜岡縣伊豆半島登陸。

颱風中心氣壓為955百帕斯卡，中心附近的最大風速為40米，最大瞬時風速為60米。 關東甲信、東海、伊豆群島、近畿和北陸已經處於風暴圈中。

Photo credit: AP / 達志影像 東京都大手町一名男子遭遇與颱風帶來的強風，雨傘被吹折。

日本氣象廳已宣布對靜岡縣、神奈川縣、東京都、埼玉縣、群馬縣、山梨縣和長野縣等7個都道府縣發布「大雨警告」，且發布大雨警告中最高等級的第5級。

近兩日，雨量最高者在神奈川縣箱根市，48小時內降雨量（結算至當地時間18:30）已經超過900毫米，是正常月份的2.5倍。

此外，氣象廳也對神奈川縣、群馬縣、東京都、埼玉縣、靜岡縣、長野縣和福島縣的部分河流發布「危險水位」警訊。

Photo credit: AP / 達志影像 日本三重縣小谷村淹水嚴重。

此外，也對茨城縣、群馬縣，櫪木縣、東京都、埼玉縣、神奈川縣、山梨縣、長野縣、靜岡縣、奈良縣、宮城縣、福島縣、山形縣，新潟縣部分地區，發布了「 土石流預警訊息」。其中，神奈川縣已經出現土石流現象。

《中央社》報導，日本氣象廳表示，這次颱風猛烈的程度相當於1958年的狩野川颱風。狩野川颱風當時肆虐伊豆半島、關東地區，造成河川氾濫、土石流災害。

《公視新聞》報導，地方政府對超過100萬的民眾，下達避難勸告或緊急避難命令。（各都道府縣緊急避難詳細資訊）

photo credit Reuters /達志影像 10月13日日本三重縣鈴鹿市正好要舉一級方程式賽車大賽，官方為觀眾開闢了臨時庇護區。

群馬縣山壁崩塌，造成3人下落不明；千葉縣颱風引起龍捲風，1人死亡

《中央社》報導，《NHK》18:30左右報導，群馬縣富岡市表示，富岡市內匠地區民宅後方的後山崩塌，有兩棟民宅全毀，3人下落不明。這兩棟民宅共有4名居民，警消人員已聯絡上其中的一人，目前還持續搜尋其他3人。

《中央社》報導，《NHK》報導，日本時間12日天8時（台灣時間7時）許，千葉縣市原市永吉的民眾向消防單位通報「因突然颳起的強陣風，屋舍毀損了」。

警方表示，因為颱風引起的龍捲風，有數棟民宅的屋頂被強風吹走，有汽車被吹翻。目前已知屋舍被強風毀損的民宅居民，包括3名孩童在內共有5人受傷送醫，所幸無生命危險。

消防單位表示，在市原市永吉附近的市原市下野這個地方，上午9時半左右，有人發現一輛被風吹翻的汽車，車內有一名50歲男子昏迷，送醫急救後不治。

Photo credit: AP / 達志影像 千葉縣市原市由颱風所造成的龍捲風，導致房屋被摧毀，這起龍捲風造成1人死亡5人受傷。

Photo credit: AP / 達志影像 和歌山縣的川本町一家店面被颱風造成的強風摧毀。

東京迪士尼公司首度為颱風停止營業

《中央社》報導，以首都圈為主，多家超市、百貨公司或超商連鎖店宣布12日臨時停業。

連鎖超市伊藤洋華堂（Ito-Yokado）位於東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、靜岡、愛知、岐阜等8都縣124家店鋪12日暫時停業。

也屬大型超市的連鎖店丸越在東京、神奈川、埼玉、千葉、櫪木、茨城的298店鋪12日全面停業。

在百貨公司方面，阪急阪神百貨店、SOGO西武百貨店、松屋、東急百貨店、東武百貨店、小田急百貨店位於關東地區的許多分店12日暫時停業。

東京迪士尼樂園也宣布，12日全天暫停營業。這是東京迪士尼樂園首度以颱風為由，全天停止營業。

Photo credit: 中央社 日本賣場的民生用品被搶購一空。

Photo credit: 中央社 日本超商的食品也都被防颱的民眾掃光。

日本各鐵路停駛

《中央社》報導，受颱風逼近影響，日本各鐵路公司宣布「計畫性的停駛」。JR東海公司表示，12日清晨起，東海道新幹線停駛；東京與名古屋之間列車全天停駛。JR西日本公司表示，12日上午起，山陽新幹線的新大阪車站與岡山車站之間停駛。

JR東日本公司表示，首都圈、靜岡縣的部分地區的鐵路路線，12日9時以後陸續停駛。東北、山形、秋田、北陸、上越12日11時以後出發的各列新幹線列車減班後停駛。

首都圈的私營鐵路，包括東京地下鐵公司、小田急電鐵公司已決定12日起到13日止停駛。其他大部分的鐵路公司也表示列車可能在12日到13日之間停駛。

Photo credit: AP / 達志影像 日本新幹線因颱風停駛，新大阪車站空無一人。

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核稿編輯：羊正鈺