【圖輯】61年來最強颱風「哈貝吉」登陸日本，已釀1死5傷、3人失蹤
我們想讓你知道的是
日本群馬縣富岡市內匠地區，已經有山區因颱風風雨崩塌，造成山前兩棟民宅全毀，3人下落不明。
中度颱風哈貝吉直撲日本本州，已於當地時間18時左右（台灣時間15時）登陸日本。由於這是日本61年來最強颱風，各界嚴陣以待，日本地方政府已經對超過100萬民眾下達「避難建議」或「緊急避難命令」。而目前，受創最嚴重屬群馬縣富岡市，有民宅後方的後山崩塌，有兩棟民宅全毀，3人下落不明。
61年來最強颱風，日本呼籲100萬民眾疏散避難
《NHK》報導，中度颱風哈貝吉直撲日本本州，已於當地時間18時於靜岡縣伊豆半島登陸。
颱風中心氣壓為955百帕斯卡，中心附近的最大風速為40米，最大瞬時風速為60米。關東甲信、東海、伊豆群島、近畿和北陸已經處於風暴圈中。
日本氣象廳已宣布對靜岡縣、神奈川縣、東京都、埼玉縣、群馬縣、山梨縣和長野縣等7個都道府縣發布「大雨警告」，且發布大雨警告中最高等級的第5級。
近兩日，雨量最高者在神奈川縣箱根市，48小時內降雨量（結算至當地時間18:30）已經超過900毫米，是正常月份的2.5倍。
此外，氣象廳也對神奈川縣、群馬縣、東京都、埼玉縣、靜岡縣、長野縣和福島縣的部分河流發布「危險水位」警訊。
此外，也對茨城縣、群馬縣，櫪木縣、東京都、埼玉縣、神奈川縣、山梨縣、長野縣、靜岡縣、奈良縣、宮城縣、福島縣、山形縣，新潟縣部分地區，發布了「土石流預警訊息」。其中，神奈川縣已經出現土石流現象。
《中央社》報導，日本氣象廳表示，這次颱風猛烈的程度相當於1958年的狩野川颱風。狩野川颱風當時肆虐伊豆半島、關東地區，造成河川氾濫、土石流災害。
《公視新聞》報導，地方政府對超過100萬的民眾，下達避難勸告或緊急避難命令。（各都道府縣緊急避難詳細資訊）
群馬縣山壁崩塌，造成3人下落不明；千葉縣颱風引起龍捲風，1人死亡
《中央社》報導，《NHK》18:30左右報導，群馬縣富岡市表示，富岡市內匠地區民宅後方的後山崩塌，有兩棟民宅全毀，3人下落不明。這兩棟民宅共有4名居民，警消人員已聯絡上其中的一人，目前還持續搜尋其他3人。
《中央社》報導，《NHK》報導，日本時間12日天8時（台灣時間7時）許，千葉縣市原市永吉的民眾向消防單位通報「因突然颳起的強陣風，屋舍毀損了」。
警方表示，因為颱風引起的龍捲風，有數棟民宅的屋頂被強風吹走，有汽車被吹翻。目前已知屋舍被強風毀損的民宅居民，包括3名孩童在內共有5人受傷送醫，所幸無生命危險。
消防單位表示，在市原市永吉附近的市原市下野這個地方，上午9時半左右，有人發現一輛被風吹翻的汽車，車內有一名50歲男子昏迷，送醫急救後不治。
東京迪士尼公司首度為颱風停止營業
《中央社》報導，以首都圈為主，多家超市、百貨公司或超商連鎖店宣布12日臨時停業。
連鎖超市伊藤洋華堂（Ito-Yokado）位於東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、靜岡、愛知、岐阜等8都縣124家店鋪12日暫時停業。
也屬大型超市的連鎖店丸越在東京、神奈川、埼玉、千葉、櫪木、茨城的298店鋪12日全面停業。
在百貨公司方面，阪急阪神百貨店、SOGO西武百貨店、松屋、東急百貨店、東武百貨店、小田急百貨店位於關東地區的許多分店12日暫時停業。
東京迪士尼樂園也宣布，12日全天暫停營業。這是東京迪士尼樂園首度以颱風為由，全天停止營業。
日本各鐵路停駛
《中央社》報導，受颱風逼近影響，日本各鐵路公司宣布「計畫性的停駛」。JR東海公司表示，12日清晨起，東海道新幹線停駛；東京與名古屋之間列車全天停駛。JR西日本公司表示，12日上午起，山陽新幹線的新大阪車站與岡山車站之間停駛。
JR東日本公司表示，首都圈、靜岡縣的部分地區的鐵路路線，12日9時以後陸續停駛。東北、山形、秋田、北陸、上越12日11時以後出發的各列新幹線列車減班後停駛。
首都圈的私營鐵路，包括東京地下鐵公司、小田急電鐵公司已決定12日起到13日止停駛。其他大部分的鐵路公司也表示列車可能在12日到13日之間停駛。
新聞來源：
- 「哈吉貝」襲日交通癱瘓 逾150萬人避難（公視）
- 颱風哈吉貝創千葉縣 61年來最強颱毀民宅 強陣風釀1死5傷（中央社）
- 颱風哈吉貝威力估61年來最強 東京迪士尼首度因颱風整日停業（中央社）
- 颱風哈吉貝襲日 12日起日本交通停駛停飛看這裡（中央社）
- 台風19号 静岡の伊豆半島に上陸 大雨特別警報 最大級の警戒を（NHK）
核稿編輯：羊正鈺