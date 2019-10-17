不是運動過量也不是「鬼壓床」，睡醒後爬不起來是因為「低血鉀」

30歲蔡小姐睡醒後感到無力、肌肉痛，早上起床更是全身癱軟、無法下床，「簡直就跟鬼壓床一樣」，嚇得家人緊急將她送往急診，抽血檢查發現為低血鉀所致，經緊急施打鉀離子數小時後，蔡小姐四肢肌肉力量恢復，亞洲大學附屬醫院腹膜透析主任林軒任進一步檢查發現，抽血發現鉀離子濃度僅1.8 mEq/L（正常值為3.5到5mEq/L之間），開始治療甲狀腺功能低下，吃藥控制後，低血鉀不再復發。

血鉀過低，容易四肢麻痺

林軒任指出，「陣發性低血鉀麻痺症」好發於年輕人，當血液中鉀離子濃度降低，發生肌肉疼痛無力，初期常會被患者誤認為運動過量，血鉀過低嚴重者甚至會有四肢癱軟的症狀，也就是俗稱的「鬼壓床」，患者雖然意識清楚，但是舉臂艱難，甚至有爬不起身的症狀。

當發生「陣發性低血鉀麻痺症」時，建議檢查甲狀腺功能，過多甲狀腺素使血液中的鉀離子進入細胞內，導致血清中的鉀濃度降低，治療方式為補充鉀離子，並使用抑制甲狀腺藥物治療，能有效改善症狀，若患者過度勞累、沒有按時服藥、飲食控制不佳、劇烈運動等，就容易復發。

男性吃完大餐、高糖飲食，也易誘發低血鉀

林軒任說，有些年輕男性雖然無甲狀腺功能亢進，但仍發生「陣發性低血鉀麻痺症」，是由於遺傳基因的變異，導致「鈣離子通道」異常，進而使鉀離子突然降低，這類患者常常是吃完大餐，或食用大量的糖分後，誘發低血鉀，造成急性無力。雖然低血鉀，大多於一到兩日內自行回復，仍有案例由於低血鉀、誘發出心律不整而致命，故若患者有急性無力症狀，建議趕快就醫。

預防再度復發，紫菜、海帶、海苔都不能過量

林軒任提醒，為預防「陣發性低血鉀麻痺症」，建議患者應積極治療甲狀腺機能亢進，除了按時服用藥物外，需規律門診追蹤，並維持生活作息，飲食上也應避免攝取大量澱粉、高糖飲食、紫菜、海帶、海苔等，飲酒也需適量，才能穩定控制甲狀腺機能亢進，避免急症發生。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：翁世航