土耳其揮軍敘利亞的「和平之泉行動」，為何可能讓IS死灰復燃？

自美國總統川普（Donald Trump）日前宣布自敘利亞北部邊境撤軍以來，土耳其接連幾日轟炸敘利亞庫德族所在區域。庫德族民兵是美國多年以來對抗激進武裝團體伊斯蘭國（The Islamic State, IS）的主要夥伴，此番攻擊可能讓庫德族率領的敘利亞民主力量（SDF），擱置針對IS的進攻。庫德族民兵指出，土耳其軍隊的攻勢已經讓IS死灰復燃，據報敘利亞東北部庫德族區，已發生汽車炸彈攻擊和IS戰士越獄。

川普撤軍敘利亞，遭指「棄庫德族盟友於不顧」

《三立新聞網》報導，美國總統川普本（10）月8日作出從敘利亞撤軍的決定，默許土耳其出兵敘利亞東北部。但他同時威脅，若安卡拉（Ankara，土耳其共和國的首都）做得太超過，將「徹底毀滅」土耳其經濟。川普發推文表示：「我之前已經強烈表態過，現在只是重申，若土耳其做了讓我偉大又無與倫比的智慧認為太超過的事，我將徹底毀滅土耳其經濟（我之前就曾做過）。」

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年10月7日

川普的決定，普遍被認為是選擇拋棄了共同打擊IS戰役中的盟友、由庫德族所率領的敘利亞民主力量。《中央社》報導，由庫德族民兵人民保衛軍（YPG）主導的敘利亞內戰軍事同盟敘利亞民主力量，認為川普的決定無異於「從背後插一刀」。

就連川普重要盟友的資深共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也表示，這項決定「會是場災難」。葛蘭姆表示，他計劃提出要求白宮收回成命的決議案，並威脅立法對土耳其施加經濟制裁。

土耳其發起「和平之泉行動」，大軍入侵敘利亞

《風傳媒》報導，敘利亞東北部庫德族遭到「盟友」美國背棄之後，北方強敵土耳其於9日發起「和平之泉行動」（Operation Peace Spring），空襲與砲擊攻勢不斷。土耳其正規軍與其支持的敘利亞反抗軍越過邊界入侵，引發邊界地區庫德族城鎮逃亡潮。據聯合國估計，截至10月11日，已經有超過10萬名庫德族人淪為難民。

敘利亞東北部有多座IS戰士的戰俘營，拘留約1萬1000人；位於霍爾（al-Hol）的營區則拘留、收容約6萬名IS女戰士與戰士家屬。這些營地由庫德族部隊「敘利亞民主軍」負責看守，各方擔心庫德族民兵人民保衛軍潰敗或撤離，成千上萬IS戰士會再度拿起武器。霍爾營區11日已發生暴動。

《轉角國際》報導，土耳其對敘北的軍事行動，是從10月8日下午開始，以土耳其軍隊F-16為首的大批戰機，突然朝敘利亞、伊拉克邊界的山區據點猛轟。然而空襲行動只是「聲東擊西」，以敘利亞反抗軍為主、土耳其陸軍為輔的大批地面聯合部隊，早已連夜集結於土耳其南境，並於9日正午開進了敘利亞本土。

Photo Credit：AP/ 達志影像 敘利亞人在敘利亞卡米什利（Qamishli）城市埋葬敘利亞民主力量受攻擊而死亡的人員，他們目前正與土耳其作戰。

土軍聯合部隊的首波行動，主要分成兩條攻擊方向——第一條是西方，敘利亞拉卡省的邊境要衝「泰勒艾卜耶德」（Tal Abyad）；第二條則是東方，敘利亞哈塞克省的「艾因角」（Ras al-Ayn）——兩條進軍路線都是控制土敘邊界的必爭關卡；但同遭攻擊的雙城，卻都有萬人等級的平民稠密區。

土耳其進犯，庫德族民兵：IS已經死灰復燃

《風傳媒》報導，除了敘利亞東北部庫德族面臨人道災難，敘利亞民主軍在當地7個營區拘禁的IS戰士，也有可能因為敘利亞民主軍敗退或撤守而逃之夭夭、重新集結，再度成為中東乃至於全球的心腹大患。

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）表示，「和平之泉行動」主要目的在於鏟除當地的「恐怖主義威脅」、確保土耳其邊界安全。土耳其向來將當地庫德族部隊「敘利亞民主力量」與政黨「庫德工人黨」（PKK）視為「恐怖組織」，深恐他們與土耳其境內的庫德族分離主義勢力裡應外合。

《中央社》報導，敘利亞內戰軍事同盟敘利亞民主力量資深官員赫里爾（Redur Xelil）警告，土耳其的攻勢已經讓IS死灰復燃，並敦促打擊IS的盟國，對土耳其戰鬥機關閉敘利亞東北部的空域。

赫里爾在電視播出的聲明中指出：「土耳其侵略恐讓達伊沙（Daesh，為IS別稱）復活，這不再只是威脅，而是它已經東山再起，它的小組在（敘利亞東北部城市）卡米什利（Qamishli）、哈塞克（Hassakeh）和其他地方全面開始活動。」他並表示，卡米什利和哈沙卡都發生了汽車炸彈攻擊。

美方立場搖擺，德法宣布停止軍售

《中央社》報導，美國國防部10月11日受訪時，強烈否認棄敘利亞庫德族盟友於不顧的指控，並表示土耳其軍方在敘利亞東北部的攻擊行動破壞區域穩定，「重重傷害」安卡拉當局與華府的關係。

法新社報導，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）警告土耳其，若不停止對庫德族領導的敘利亞民主力量所在地區攻擊，恐將面臨「嚴重後果」。這是土耳其9日發動攻擊後，美方目前為止最強硬的聲明。艾斯培說：「這場行動讓我們的敘利亞民主力量夥伴身處險境，且可能影響IS監獄營區的維安，並將近一步破壞區域穩定。」

除此之外，據《經濟日報》報導，法國國防部和外交部也發布聯合聲明，表示法國已全面中止出售「戰爭物資」給土耳其，避免物資被用於土耳其對敘利亞的攻勢。

數小時前，德國同樣中止對土耳其軍售。根據德國《週日畫報》（Bild Am Sonntag），德國2018年出售價值2.43億歐元（約新台幣83.54億元）的武器給土耳其，幾乎達德武器出口的1/3。報導說，光是2019年頭4個月，土耳其就從德國取得價值1.84億歐元的武器，是德國最大軍火接收國。

然而此次土耳其出兵敘利亞招致多國譴責，除了德國與法國，芬蘭、挪威及荷蘭亦都已宣布停止對土耳其軍售。

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核稿編輯：楊之瑜