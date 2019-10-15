朴鍾哲被水刑拷問致死，警察讓父親將骨灰散落在臨津江上

漢城大學學生朴鍾哲，於1987年1月14日，遭數名在南營洞對共分室（即韓國首爾特別市龍山區境內的警察廳）的警員，以水刑拷問，最終被拷打致死。

兩天後，1987年1月16日，上午8時30分，朴鍾哲的父親朴正基，在警員的陪同下，把自己兒子的遺體，在醫院內的停屍間帶走，送上殯儀車。當車正準備離開時，大批守候在醫院門外的記者，一擁而進，試圖與其家人對話，但警察們當時，卻抓住記者的衣領，威脅他們，結果一句話也說不出來便離開了。

不消30分鐘，殯儀車便駛至碧蹄火葬場、在火葬場卸下棺材的瞬間，朴鍾哲的母親鄭車順喊着兒子的名字，最終昏了過去。警察們把她送上了泊放在附近的救護車，朴鍾哲的姐姐朴恩淑爲了保護媽媽，便上了救護車。那一刻，朴正基獨自望著兒子的遺照，他呆呆地坐着自言自語。就這樣，在死因不明的情況下，看著朴鍾哲急忙地被警察火化了。

兩個小時後，朴鍾哲的骨頭變成了一堆白色的骨粉。哥哥朴宗富，把弟弟鍾哲的骨灰抱在懷裏，而載着他們的黑色貨車，駛向了臨津江支流的岔河，四至五名警察和記者便隨後趕來。

朴正基把兒子的骨灰，一少一少的撒向了臨津江。冬雨襲來，他一伸手，風就奪去兒子鍾哲，白色粉末便沉入河中。哥哥鍾富站在一旁抽泣。朴正基想起了剛失去兒子的車順、想到了跟隨母親而去的女兒靜玉、想到了兒子鍾哲無辜地死去，他覺得因為是自己的無能，害了兒子，當刻，他想請求兒子原諒，便跪在地上勉強地向兒子問好：「哲啊，一路好走……」

當骨灰粉全部離開他的手掌上時，朴正基把裹着粉末的白色紙張，飄到江面上，向兒子作最後告別。

10天後，亦即1月26日，在明洞聖堂舉行的「朴鍾哲追悼及杜絕拷問的人權恢復彌撒」中，紅衣主教金壽煥，以「該隱與亞伯」的比喻，將所有罪責推給了兩名殺死朴鍾哲的警員。他說：「耶和華，上帝問殺死弟弟亞伯的該隱，你弟弟阿伯在哪裏？創世紀這個問題，今天也拋給了我們。」

大韓民國憲法第12條第2項中有禁止拷問的規定：「所有國民都不會受到拷問，不會被強制要求進行對自己不利的陳述」

朴正基在臨津江送走兒子的第二天，一名專欄作家在報紙專欄上向市民作出呼籲：「天呀地呀人呀！請你們都凝視著他的死，不能再讓年輕的生命被殺死，因為他們的命比地球還要重要！」

事件曝光後，市民每天都向傳媒致電，抗議「酷刑政權」，並哭着說：「誓死守護我們的兒女！」

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