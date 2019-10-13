繼PayPal之後， Visa、萬事達卡、eBay亦退出臉書Libra數位貨幣聯盟

（中央社）社群網站龍頭臉書（Facebook）即將推出全球加密貨幣Libra，但遭到全球各地監管機關猛烈批評，昨（12）日又傳出有更多公司退出Libra數位貨幣聯盟。

法新社報導，信用卡業巨擘Visa公司、萬事達卡公司（MasterCard Inc.）、線上拍賣與購物網站電子海灣公司（eBay）及數位支付系統Stripe公司都宣布，他們已經改變心意，不想成為推廣Libra數位貨幣的Libra協會（Libra Association）創始會員。

萬事達卡公司在電子郵件聲明中表示：「萬事達卡現在決定不會成為Libra協會的成員。」聲明寫道：「我們還是聚焦在我們的策略與著重的方向，以建立全球性普惠金融體系。我們相信這類倡議可能將帶來益處，我們將持續監督Libra的發行。」

Visa發言人也提供類似聲明，宣布Visa退出聯盟，但未來可能重新加入：「我們將持續評估，我們的最終決定將受到一些因素左右，包括Libra協會完全符合所有監管期望的能力。」

總部設於矽谷的eBay則表示：「我們非常尊重Libra協會的願景，但eBay已經決定不會成為創始會員。」

Stripe也說，將持續追蹤Libra進展，至於之後是否將與Libra協會合作，仍持開放態度：「Stripe很支持讓全球民眾都能使用電子商務的計畫，Libra很有潛力。」

Libra協會證實，這些企業不再是創始會員，但表示將持續與企業和社會公益組織等團體建立聯盟，以落實Libra的發行。這些企業退出後，Libra協會創始會員減至22個。

在這些企業宣布退出前，美國聯邦參議員曾致函數個金融機構，提到如果他們參與新的貨幣計畫，將受到「監管機構嚴密檢視」。

Libra協會（Libra Association）目前剩下的創始會員 支付領域：PayU

科技與市場領域：Booking Holdings、Facebook、Farfetch、Lyft、Spotify、Uber

電信領域：Iliad S.A.、Vodafone

區塊鏈領域：Anchorage、Bison Trails、Coinbase、Xapo

創投領域：Andreessen Horowitz、Breakthrough Initiatives、Ribbit Capital、Thrive Capital、Union Square Ventures

非營利組織、學術機構及其他：Creative Destruction Lab、Kiva、Mercy Corps、Women's World Banking

Libra計畫：一套簡單、全球性的通用貨幣

臉書執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）是在今（2019）年6月，在「Libra」的計畫書裡首次向大眾展示Libra加密貨幣計畫。根據《Inside》報導，就像中本聰創造比特幣的初衷一般，祖克柏說Libra的願景就是為世界提供一個單純卻超越國境的全球性金融基礎設施，特別是那些全球高達17億，卻不在傳統金融體系內的人們。

另外，Libra也試圖突破現有加密貨幣價格波動過大、缺乏可擴展性甚至繞過政府監管的缺點，將與各國政府與金融部門合作。維持該加密貨幣體系獨立於臉書平台之外（Libra由Libra協會負責營運），萬一出問題，臉書不致被用戶和監管機關攻擊得體無完膚。這在臉書正承受隱私權保護不力的沉重批判壓力之際是一大優勢，由於臉書負責根本的科技開發，仍將擁有可觀的影響力。

《聯合新聞網》報導，對於Libra的計畫，臉書旨在建立一套簡單、全球性的通用貨幣，以及為數十億人服務的金融基礎設施，希望能與多家金融機構成立獨立的非營利組織「Libra協會」負責管理。Libra保持傳統中心化的發行方式，由Libra協會依據美元、英鎊、歐元、日圓等主流貨幣構成的發行準備，發行以一籃子貨幣計價的Libra。

《經濟日報》報導，Libra採多層次運作架構。Libra協會不直接面對使用者發行Libra，而是透過授權經銷商處理大額的Libra需求，再發配至合作的交易平台，由各地的交易平台供應使用者小額的Libra需求。

使用者可透過臉書旗下的錢包軟體（Calibra），或是Messenger及WhatsApp移轉Libra，並經由區塊鏈系統記錄相關交易，若使用者想將Libra贖回成貨幣，可將Libra向交易平台兌換成貨幣，另由交易平台，經授權經銷商輾轉將Libra交給協會銷毀。

國際政府普遍擔憂，「進入金融體系之前，須符合非常高的標準」

Photo Credit: ap/達志影像 臉書執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）

除了Visa、萬事達卡、eBay、Stripe等4家公司之外，原創始會員之一PayPal，其實早在10月4日便宣布退出Libra協會創始會員。而讓這些公司紛紛佇足的原因，便是來自國際政府間針對Libra加密貨幣高漲的反對聲浪。

《會計研究月刊》指出，Libra發布當天，美國眾議院金融委員會主席瑪克辛．沃特斯（Maxine Waters）即基於金融系統風險的考量，主張臉書應立即停止Libra的開發。同時間，美國參議院銀行委員會也要求臉書負責人祖克柏，必須出席7月中旬的聽證會，釐清Libra在數位隱私與洗錢資恐方面的疑慮，在此之前，都不能繼續進行Libra的開發。最終由Libra專案負責人大衛．馬庫斯（David Marcus）代表出席。

《聯合新聞網》報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也在7月時表示，臉書在繼續推動發行數位貨幣Libra的計畫之前，必須先符合「非常高的標準」，並實施保障措施，避免淪為洗錢工具。

法新社報導，梅努欽表示，美國監管機構早已對臉書發行全球加密貨幣的計畫表示關切，並指出過去像這樣的虛擬貨幣經常淪為洗錢或非法活動的工具。梅努欽在白宮告訴記者：「無論他們是銀行還是非銀行，都是在同一個監管環境下。」他也說，臉書「進入金融體系之前，必須要符合非常高的標準」。

除了美國，Libra的計畫在歐洲地區也遭遇不小的阻礙。《自由時報》報導，法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）於上個月的經濟合作暨發展組織（OECD）會議上，便曾表示政府主權恐因臉書正在開發的加密貨幣Libra而面臨風險，由於和Libra相關的所有擔憂都是嚴重問題，因此在這些狀況下，「我們不能授權在歐洲土地上開發Libra」。

《天下雜誌》報導，德國籍歐洲議會成員費爾伯（Markus Ferber）亦曾要求監管單位提高警覺，表示他擔心Libra可能會成為「影子銀行」。

英格蘭銀行行長卡尼（Mark Carney），則在歐洲央行會議中採行略為樂觀的立場。卡尼表示Libra有能力協助無法或不易取得銀行服務的民眾，這也正是臉書大力強調的目標。但卡尼亦表示，若Libra成功，可能會產生「立即的系統性」，也應該受制於「最高標準」的規範。

Libra負責人：儘管受到挫折，計畫仍然在持續推動

《科技新報》報導，臉書執行長祖克柏應美國眾議院邀請，將在2019年10月23日出席眾議院金融服務委員會的聽證會，此次聽證會將重點討論臉書即將發表的加密貨幣Libra對金融服務產業的影響。

此次聽證會對於臉書來說是個艱難的挑戰，同時立法機構的壓力也影響到了Libra合作夥伴的態度，信用卡服務商Visa、Mastercard、Stripe的CEO均收到了美國國會參議院的銀行委員會成員的郵件，要求信用卡服務商慎重考慮如何應對Libra帶來的風險。

《中時電子報》報導，失去Visa和萬事達卡對臉書Libra計畫是一大挫敗。原本有了兩家信用卡公司支持，可讓使用者更易購買臉書的數位通貨。

《自由時報》報導，據《路透》報導，目前已沒有支持Libra的全球性支付公司，這意味著消費者無法將其他貨幣轉換成Libra進行存儲或消費。如今留在Libra協會的企業主要是Lyft和沃達豐（Vodafone）等專注於風險投資、電信、區塊鍊、科技的公司。

臉書Libra項目負責人、前PayPal高層馬庫斯（David Marcus）強調，外界切勿用此消息來評斷Libra的命運，但他也承認就近期來看這不是個好消息。Libra政策與溝通負責人狄斯帕提（Dante Disparte）表示，儘管受到挫折，Libra計畫仍然在持續推動。

延伸閱讀

新聞來源



核稿編輯：楊之瑜