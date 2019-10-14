澳門教授談論香港，何「毒」之有？

事源是這樣的。早前，面書專頁「塵某」收到澳門大學學生報料，指一名來自內地的澳大學生向校方投訴一名澳門大學教授，原因是這位教授在課堂上談論港澳時事政治，並宣揚「港毒」（對，我沒打錯，當事人用的是這詞）。消息一出，隨即引起一輪爭議，而澳大學生會傳播學會旗下學生媒體《橙報》亦就此事訪問了投訴人和真正有修讀該科目的學生，結果一看，我驚訝得合不攏嘴。

為方便大家理解，我嘗試將《橙報》[注]兩篇報導的重點內容抽出，列點如下：

投訴人：

有關投訴人提及之談論港澳時事政治之科目，實為GPAD2009 Politics of Hong Kong and Macau，按科目名稱，估計是澳門大學政府與公共行政學系所開設的科目；

投訴人並沒有修讀該科，只是因為其同學有修讀並對教授「在課堂上散播某些與我們國家大方針、一國兩制成功實施互相抵觸的言論」而深感氣憤，並在微信向投訴人表達不滿，認為教授的言論不客觀公正、有「毒」，故以「港毒」稱之，；

投訴人其後收到另一個朋友對這教授的批評，指其「在課堂上發表攻擊中央政府以及污蔑香港警察，挑戰一國兩制的底線」；

投訴人指教授的「港毒」言論主要出現在其課堂上之言論，但在授課Power Point中都出現了「中國逼害異見人士 安插罪名層出不窮」、「引導港人回中國受審，將不會涉政治罪行，都係無保障！」等明顯充滿偏見的字眼；

投訴人其後翻查資料，指教授的本科學位、博士學位都在北京大學完成，質問：「既然你對內地有這麼大的意見、這麼不滿內地的制度，這麼想只要反送中通過了香港人能被捉回內地，那麼請問你在內地讀完本科之後，為什麼還要義無反顧的回內地再讀你的博士呢？」；

有修讀該科的學生：

被認為是「港毒」的那一堂，講的其實就是港澳政治體制為何會變成現在這樣，更指教授「由六七暴動開始分析，講解了香港經歷2次移民潮，以致港人當時本土認同低等開始疏理，六七暴動之後，政府改革等等；最後也提到移民潮之後香港小孩開始出世，經濟騰飛，故對香港會特別有歸屬感之類」；

承認教授有在課堂上講香港最近的抗爭運動，「分析完香港文化後更有講香港土地問題、講東大嶼發展。再講到陳同佳的事，講為什麼要修例等等」；

指教授本人無提及過有關其對運動的意見，而對於投訴人所指出的兩幅圖，警察那張是用來說明「即使是香港警察進行搜身的時，香港法律仍然可以引用到普通法第87條沉默權，來維護自己的權利，這是大眾對香洪法律的信心；這就是所謂的constitutional oligarchy 」；至於「異見人士」、「無保障」等，則是一些在Facebook常見的普通內容，教授只是作為例子，用意在於解析、陳述為何港人對逃犯條例沒有信心。

看罷以上背景資料，相信大家已經有過大概的理解，但其實，除了一句「文革批鬥」之外，我覺得有幾個思考盲點需要好好理順。

1. 在北大唸博士，就不可以對中國有不滿？

投訴者認為，教授對內地有意見、不滿內地制度，與其北大博士的背景相違背。

先撇除教授的授課內容不談，於我而言，要對一個國家作出批評和鞭撻，很大的原因不是因為厭惡或痛狠，反而是「愛之深，責之切」，假如對一個地方、一個國家無知無覺，甚至沒有期望，根本就不會願意花時間來寫文章；須知道，人的時間有限，沒有人會/想把時間花在自己不重視的地方。

2. 討論香港，就等於破壞一國兩制，散播「港毒」？

當然不是。該科名為GPAD2009 Politics of HongKong and Macau，開宗明義就是要談香港和澳門的政治，而近日香港由反修例而引起的風波，絕對是關心香港社會、政治的人所不能迴避的大題目，同時，港澳兩地對事件截然不同的反應，背後所牽涉到的政治脈絡，更是值得拿出來好好分析的議題。再者，《逃犯修例》修訂的爭議，亦正好與一國兩制有所關連，以事論事，有何破壞？

再者，香港的風波由6月開始至今，各個參與者背後都有自己的原因和想法，假如單由香港人針對港府作出的反抗而斷定是「港獨」，並將之打成大多數人的共同願望，明顯不符事實，五大訴求中，也沒有任何一項是與「港獨」相關。

所以，沒有「港毒」，也不是「港獨」。

3. 不滿，就要去投訴？

雖然投訴者本身沒有選修該科目，但卻不等於只能透過「投訴」去表達自己的不滿，他／她大可以去旁聽該科，在課堂上與教授當面討論，甚至寫下鴻文去筆戰；同時，討論也不一定需要一個統一的答案，和而不同，才是公民社會中最理想的狀態。

就如投訴人在受訪時所言，他們「歡迎理性討論」，事實上，比起投訴，實在還有太多能做的事，卻不是躲在投訴機制後面，恣意去破壞大學作為思想激盪搖籃的角色。

4. 大學裏面教導的內容，一定要遵從國家的主旋律？

不一定。我們不是常說「校園是社會的縮影」嗎？果如是，大家就得接受校園裏面有不一樣的聲音，有不能用對錯去輕易作二方的事；學會如何在眾聲喧嘩中保持冷靜，兼聽則明，同時堅持自己心中所想，擇善固執，才是我認為大學教育之事。

最後，謹借一句「我不贊同你的觀點，但我會誓死捍衛你發言的權利」，送予該位同學，也送給生活在亂世中的你和我。

注：【粒粒橙 Orange Flesh】12th Oct. 2019 （橙報）

本文獲授權轉載，原題為〈談論香港，何「毒」之有？〉原文見作者Medium。

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責任編輯︰黎家樂

核稿編輯︰鄭家榆