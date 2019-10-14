「多元計程車」會是讓Uber議題落幕的解方嗎？

文：楊履威

我們在等，等Uber何時合法落地。

日前Uber在臉書專頁宣布，為符合交通部頒訂的運管規則修正，日後在台灣的營運會以搭配多元計程車的方式營運。

消息一出，有讀者私訊我，問我這個是不是件好事，紛擾已久的Uber議題終於可以落幕，歸於塵土。我思索許久，咦？這不就是全面化Uber taxi嗎？這樣算有解決到問題嗎？小心觀之，我認為至少要以有下討論。

先來解釋一下Uber taxi是什麼概念好了。在Uber決定更改營運方式之前，如果你打開APP會看到兩種服務模式，一種就是大家習慣的租賃車，另一種就是Uber和一些配合的小型計程車隊或車行提供的Uber taxi服務（因跟計程車市場區隔不大，所以這塊一直沒有做的很好）。

運管規則修正之後，租賃車的營運已然違法，顯然Uber的決定就是要將Uber taxi全面化，看起來好像無誤，畢竟營運的車輛也真的變成計程車了，車合法沒有問題。

但平台納管這個部分，Uber似乎仍然打算草草帶過呢。根據現行的規定，資方若要進行車輛的派遣，必須合法登記為客運業，取得合法派遣執照，例如台灣大車隊這類，落地管理自己的團隊，正當的執行派遣業務。

然而，Uber歷經諸多風波，仍未改其無事一身輕的行政風格，一如既往地在網頁上公布日後將以資訊平台的身分和車隊合作，打著你不認同我，就是因為你不夠創新的盾牌，無視法律的規定。

根據《計程車客運服務業申請核准經營辦法》第二條規定：

本辦法所指稱派遣，係指接受消費者提出之乘車需求後，以下列方式之一提供計程車客運業及其駕駛人服務並收取費用之營運方式。 一、指派消費者搭車所在地同一營業區域內特定計程車前往載客。 二、指派一輛以上計程車予消費者選擇後前往載客。

也就是說，如果Uber執行的業務就如同辦法中，符合對派遣的規定，那麼Uber就應該有義務告訴大家，為什麼「打著以資訊平台的角度持續和車行合作」是一個當營運現況面臨法律衝突時，可以合理化自己行為的抗辨或者解釋，而不需要符合大家都必須要遵照的規定。

退一萬步言，即便Uber認為現況的制度對他們不公平，而要衝撞體制，那對於遵照規定守法營運的計程車業者來說，無非是另一種不公平。

合法的不公平，跟不合法的不公平，在天秤的兩端本身就不等重，如果Uber對法規的挑剔可以被接受，那我也只能謹慎地說，我們對於正義的描繪，或者是公平的度量衡，也許早已失真。

因此，我們對於Uber議題現況的理解會變成是，和現行計程車業相比，Uber儼然成為了一個不完全合法的計程車業，而這個現象很有趣，你會發現Uber以往和計程車不同的優勢，已不復存在。

你會說那整潔呢？服務品質呢？那些都是可以透過員工訓練，甚至在APP的設計中也建置評分系統就能處理，需要一些時間，但可以做到。

從上面的討論來說，Uber不願意落地才是一個比較嚴重的問題，營業的分工和階層沒有被連起來，從管理或理賠上可能都是一個更大的漏洞。

難道你會說，Uber不願意落地合法是一種優點嗎？我想不到對乘客的利益，因此不能苟同。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊之瑜