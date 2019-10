【東南亞週報】大馬國會廢除前朝反假新聞法｜越南最大智慧城市將動工｜泰國央行欲阻泰銖升值世銀認改變能力有限

編譯:柯昀伶、黎柏君、荊柏鈞(南洋誌)

南洋誌東南亞週報第35期,為讀者挑選2019年10月5日至10月11日期間,有關馬來西亞、越南、泰國、新加坡、菲律賓、以及柬埔寨&泰國等六則東協區域大事。

馬來西亞|大馬國會下議院三讀通過 廢除前朝所定的反假新聞法案

馬來西亞國會下議院10月9日三讀通過廢除2018年反假新聞法案,由於此次為下議院第二次三讀通過該法案廢除決議, 將不須經由上議院表決即可於一年內生效 。

反假新聞法(Anti-Fake News Act 2018)於2018年4月由納吉政府所屬的國陣在國會強勢通過,引發政府可能監控言論、危害言論自由的爭議。 根據該法,嫌犯最高可被判50萬馬幣或6年有期徒刑 。馬哈迪領導的希望聯盟在同年5月勝選後,即向民眾再三承諾會廢除該法案,但過程並未如想像中順利。

大馬國會下議院去年8月16日即通過廢除反假新聞法案,但在同年9月12日於國陣控制的上議院表決時,以28票對21票遭到駁回。根據馬來西亞聯邦憲法規定,駁回法案後須經過一年的冷靜期才能重提,而希望聯盟國會議員即在10月7日下議院復會時,啟動一讀程序, 並於9日接連順利以93票比53票通過二讀、92票比51票通過三讀 。

大馬首相署副部長哈尼巴在法案二讀總結時指出,希盟政府認為納吉2018年大選前推動的反假新聞法是殘酷的法令,「如果政府保留這項法令,顯示政府是個殘暴政府。我們要廢除殘暴法令,但保留好的法令」。

哈尼巴認為現行已有多項法令來對付假新聞,不需要當初納吉政府的反假新聞法。例如1984年頒布的印刷及出版法第8A條文,已明確表示散播假新聞屬於犯罪行為。此外,1998年通訊與多媒體法233(1)條文,也闡明任何人濫用網路或手機散播假新聞,最高可被罰款5萬馬幣、或監禁1年、或兩者兼施。

Photo Credit: REUTERS/達志影像 馬來西亞前首相納吉(左二)

越南|斥資42億美金 越南最大智慧城市計畫2020動工

越南BRG集團與日本住友集團於10月6日在河內東英(Dong Anh)區舉行日新–內排(Nhat Tan-Noi Bai) 智慧城市動土典禮 , 總理阮春福亦出席共襄盛舉 ,此項建案為越南目前最大型的智慧城市計畫。

由越南BRG集團與日本住友集團成立的合資公司,規劃投資42億美金(約新台幣1,300億)打造日新–內排智慧城市,該計畫在 去年初獲得投資許可 ,將於2020年開始施工。計畫佔地270公頃,位於河內市中心與河內國際機場之間,離市中心車程約20分鐘,預計打造7000戶住宅,可容納2萬到2.5萬名住戶。

計畫第一期為興建住宅,擬於2022年完成,接著第二期進行商業用區的建設,包含一棟108層樓的金融大樓;總共五期的建設, 預計於2028年完工 。城市將採用自動駕駛公車、物聯網科技的智慧節能設備、鋪設 5G網路 ,並運用人臉辨識保全系統、人工智慧等尖端科技來打造智慧城市,而 河內捷運2號線也已規劃在此設站 。

越南已於去年訂定了2018-2025年期間發展智慧城市的總體規劃,規劃在2020年完善相關法律及政策框架,2025年至2030年完成試點城市建設。除了河內之外,胡志明市也於去年計畫將東部3個區塊劃為「創新都市區」,作為2020年「智慧城市」計畫的一部分。

Photo Credit: nhadatvideo @Flickr CC BY-SA 2.0 河內東英(Dong Anh)區日新-內排智慧城市模擬圖.

泰國|泰央行欲阻升泰銖 世界銀行:改變能力有限

《 彭博社》於10月8日報導 ,泰國中央銀行貨幣政策委員會於9月25日的會議紀錄中指出,泰國經濟將對泰銖大幅度升值更加敏感,特別是出口製造業和服務業將會受到更多的壓力。貨幣政策委員會已了解審慎監控匯率發展和資本的重要性,並考慮在適當時機提出額外的相應措施。

泰銖兌美元於今年已升值7%,雖為亞洲表現最為亮眼的貨幣,但對於已受中美貿易戰打擊之下、依賴出口業的泰國經濟而言,恐將帶來更多傷害。

泰央行表示,可能的額外措施將包含放寬資金流出限制、鼓勵泰國人民向國外投資,以及和其他組織合作以刺激投資並減少經常收支順差等。

世界銀行泰國區經理比吉特・漢塞爾(Birgit Hansl)指出 ,泰銖升值的趨勢難以透國央行政策去改變,因為在國際大環境之下,小而開放的經濟體改變能力有限 。他說,泰銖的漲跌彈性是把雙面刃,而高經濟穩定性對於長期投資客而言是相當重要的;就此而言,這也代表投資者認為泰國是個穩定且安全的地方。

Photo Credit: Miran Rijavec CC BY SA 2.0 圖為泰銖500元

新加坡|開世界先例 新加坡將禁止高糖飲料刊登廣告

新加坡衛生部10月10日宣布,為了對抗星國普遍的糖尿病問題, 將禁止被分類為最不健康、含糖量最高的飲料刊登廣告 ,成為全球第一個實行此禁令的國家。此外,星國也將強制較不健康的飲料商在其包裝上標示警告標語,讓民眾知道哪些飲料含有較多糖分。

新政策由星國衛生部高級政務部長唐振輝(Edwin Tong)宣布,他表示未來推出的分級制度,將把飲料依含糖成分歸類為5級,A級最健康,E級最不健康, 而被分為E級的飲料,將不可出現在任何大眾媒體廣告上 ,例如電視、報紙、網路以及巴士站廣告看板等。另外,C、D、E級的飲料包裝需印上相關標籤,幫助消費者分辨是否為高糖飲品。

星國政府去年宣布,基於民眾患有糖尿病的比例上升,將管制含糖飲料市場,希望能減少糖尿病病例數。唐振輝指出衛生部因而提出四大措施向公眾與業界徵詢意見,除了上述關於廣告限制與健康標示等兩項措施外,另兩項為徵收糖稅與直接禁售高糖飲料。參與調查的多數民眾對於廣告與標示兩項政策表示贊同, 支持率超過7成 ,政府因而決定採行。

衛生部目前尚未公布政策細節,例如含糖量的分級標準之訂定方式等,有待接下來幾個月政府將與消費者與業者持續溝通後,於明年公布實行細則,而至於實際政策之推行預估將在1至4年後執行。

Photo Credit: 唐振輝Edwin Tong 官方臉書 新加坡衛生部高級政務部長唐振輝(左一)出席Singapore Health and Biomedical Congress 2019,宣布官方管制高糖飲料的相關政策

菲律賓|杜特蒂自曝有重肌無力症 健康情況引發關注

菲律賓總統杜特蒂於上週訪俄時公開 表示 ,自己罹患一種重肌無力症(Myasthenia Gravis),為一種神經機能異常的病症,並表示這是來自家族的遺傳。

杜特蒂在莫斯科公開談話時,談到自己與女性跳舞無法直視對方,對此他說:「我的一個眼睛比較小,而且無法控制,其實這是重肌無力症的症狀。」對於杜特蒂的發言,總統府表示這個疾病並 不會對生命造成威脅 ,多位參議員也指出杜特蒂身體相當健康強壯,大眾並不需要過度擔心。

根據菲國醫療協會的資料,重肌無力症會導致肌肉無力,通常使病患無法控制自己的眼睛、臉部表情、說話與吞嚥,甚至呼吸急促等情況。美國國立衛生研究院的 調查顯示 ,重肌無力症一般是可以治療控制,病患的壽命也與一般人無異,但有多達 20% 的患者至少會經歷一次需要使用呼吸器幫助呼吸的情況。

現年74歲的杜特蒂,為菲國歷年來最年長的民選總統,自2016年就職以來,其健康問題一直是大眾關注焦點,如2018年時杜特蒂就曾因缺席內閣會議與活動,前往醫院進行檢查;在今年 四、五和八月 ,杜特蒂曾長達一周時間未公開露面,引發各界關注。在五月神隱時,總統府更公布他與盟友克里斯多夫(外號Bong Go)共用早餐的合照來滅火。

除了這次談話,杜特蒂在過去就曾多次自曝健康狀況,如2017年他表示在睡覺時需要補充氧氣;2018年曾公開正在等待癌症檢查結果,也曾透露自己有柏格氏病(Buerger’s disease),一種會影響下肢血管發炎甚至阻塞的疾病。甚至今年年初,他也坦承過去曾使用芬太尼(功效為海洛因的50倍左右)來紓解疼痛,現在則靠安眠藥入睡。根據2018下半年一則民調指出,菲國有66%的國民相當關注總統的健康情況,相較於前一季的數字為55%,上升了11個百分比,因此也許多人士呼籲,杜特蒂應公開醫療紀錄與定期健康檢查報告。

Photo Credit: AP/ 達志影像 圖為杜特蒂檔案照

泰國&柬埔寨|泰量販店Big C 拓展柬埔寨首間分店

泰國量販店巨頭Big C在繼越南和寮國之後,於10月5日在柬埔寨波別(Poipet)正式拓展其海外第三國版圖。Big C於波別的新量販店門市佔地2公頃,將以大量的商品選擇和可負擔的價格,專攻中低收入消費者。

據《曼谷時報》於10月8日報導 ,Big C已投資680萬美元(約為新台幣2億864萬元)於波別店,而該店目前已成為柬埔寨波別地區最受歡迎的消費熱點。此外,根據Big C向柬埔寨中央政府柬埔寨發展理事會(Council for the Development of Cambodia, CDC)的申請內容,新門市預計將帶來1200個工作機會。

柬埔寨班迭棉吉省(Khaet Banteay Meanchey)波別鎮約有20萬人口,位在泰柬邊境,屬重要貿易轉運樞紐。該地區近年來吸引許多來自泰國、中國、以及其他國家的投資者,投資項目聚集在賭場、旅館、商業中心、以及住宅發展等。柬埔寨政府也正和私部門合作建立該鎮第一座商用機場。

Photo Credit: Big C 官方臉書 泰國Big C超市

責任編輯:杜晉軒

核稿編輯:楊之瑜