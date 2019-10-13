【東南亞週報】大馬國會廢除前朝反假新聞法｜越南最大智慧城市將動工｜泰國央行欲阻泰銖升值世銀認改變能力有限

編譯：柯昀伶、黎柏君、荊柏鈞（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第35期，為讀者挑選2019年10月5日至10月11日期間，有關馬來西亞、越南、泰國、新加坡、菲律賓、以及柬埔寨＆泰國等六則東協區域大事。

馬來西亞｜大馬國會下議院三讀通過 廢除前朝所定的反假新聞法案

馬來西亞國會下議院10月9日三讀通過廢除2018年反假新聞法案，由於此次為下議院第二次三讀通過該法案廢除決議， 將不須經由上議院表決即可於一年內生效 。

反假新聞法（Anti-Fake News Act 2018）於2018年4月由納吉政府所屬的國陣在國會強勢通過，引發政府可能監控言論、危害言論自由的爭議。 根據該法，嫌犯最高可被判50萬馬幣或6年有期徒刑 。馬哈迪領導的希望聯盟在同年5月勝選後，即向民眾再三承諾會廢除該法案，但過程並未如想像中順利。

大馬國會下議院去年8月16日即通過廢除反假新聞法案，但在同年9月12日於國陣控制的上議院表決時，以28票對21票遭到駁回。根據馬來西亞聯邦憲法規定，駁回法案後須經過一年的冷靜期才能重提，而希望聯盟國會議員即在10月7日下議院復會時，啟動一讀程序， 並於9日接連順利以93票比53票通過二讀、92票比51票通過三讀 。

大馬首相署副部長哈尼巴在法案二讀總結時指出，希盟政府認為納吉2018年大選前推動的反假新聞法是殘酷的法令，「如果政府保留這項法令，顯示政府是個殘暴政府。我們要廢除殘暴法令，但保留好的法令」。

哈尼巴認為現行已有多項法令來對付假新聞，不需要當初納吉政府的反假新聞法。例如1984年頒布的印刷及出版法第8A條文，已明確表示散播假新聞屬於犯罪行為。此外，1998年通訊與多媒體法233（1）條文，也闡明任何人濫用網路或手機散播假新聞，最高可被罰款5萬馬幣、或監禁1年、或兩者兼施。

Photo Credit: REUTERS/達志影像 馬來西亞前首相納吉（左二）

越南｜斥資42億美金 越南最大智慧城市計畫2020動工

越南BRG集團與日本住友集團於10月6日在河內東英（Dong Anh）區舉行日新–內排（Nhat Tan-Noi Bai） 智慧城市動土典禮 ， 總理阮春福亦出席共襄盛舉 ，此項建案為越南目前最大型的智慧城市計畫。

由越南BRG集團與日本住友集團成立的合資公司，規劃投資42億美金（約新台幣1,300億）打造日新–內排智慧城市，該計畫在 去年初獲得投資許可 ，將於2020年開始施工。計畫佔地270公頃，位於河內市中心與河內國際機場之間，離市中心車程約20分鐘，預計打造7000戶住宅，可容納2萬到2.5萬名住戶。

計畫第一期為興建住宅，擬於2022年完成，接著第二期進行商業用區的建設，包含一棟108層樓的金融大樓；總共五期的建設， 預計於2028年完工 。城市將採用自動駕駛公車、物聯網科技的智慧節能設備、鋪設 5G網路 ，並運用人臉辨識保全系統、人工智慧等尖端科技來打造智慧城市，而 河內捷運2號線也已規劃在此設站 。

越南已於去年訂定了2018-2025年期間發展智慧城市的總體規劃，規劃在2020年完善相關法律及政策框架，2025年至2030年完成試點城市建設。除了河內之外，胡志明市也於去年計畫將東部3個區塊劃為「創新都市區」，作為2020年「智慧城市」計畫的一部分。

Photo Credit： nhadatvideo @Flickr CC BY-SA 2.0 河內東英（Dong Anh）區日新-內排智慧城市模擬圖.

泰國｜泰央行欲阻升泰銖 世界銀行：改變能力有限

《 彭博社》於10月8日報導 ，泰國中央銀行貨幣政策委員會於9月25日的會議紀錄中指出，泰國經濟將對泰銖大幅度升值更加敏感，特別是出口製造業和服務業將會受到更多的壓力。貨幣政策委員會已了解審慎監控匯率發展和資本的重要性，並考慮在適當時機提出額外的相應措施。

泰銖兌美元於今年已升值7%，雖為亞洲表現最為亮眼的貨幣，但對於已受中美貿易戰打擊之下、依賴出口業的泰國經濟而言，恐將帶來更多傷害。

泰央行表示，可能的額外措施將包含放寬資金流出限制、鼓勵泰國人民向國外投資，以及和其他組織合作以刺激投資並減少經常收支順差等。

世界銀行泰國區經理比吉特・漢塞爾（Birgit Hansl）指出 ，泰銖升值的趨勢難以透國央行政策去改變，因為在國際大環境之下，小而開放的經濟體改變能力有限 。他說，泰銖的漲跌彈性是把雙面刃，而高經濟穩定性對於長期投資客而言是相當重要的；就此而言，這也代表投資者認為泰國是個穩定且安全的地方。

Photo Credit： Miran Rijavec CC BY SA 2.0 圖為泰銖500元

新加坡｜開世界先例 新加坡將禁止高糖飲料刊登廣告

新加坡衛生部10月10日宣布，為了對抗星國普遍的糖尿病問題， 將禁止被分類為最不健康、含糖量最高的飲料刊登廣告 ，成為全球第一個實行此禁令的國家。此外，星國也將強制較不健康的飲料商在其包裝上標示警告標語，讓民眾知道哪些飲料含有較多糖分。

新政策由星國衛生部高級政務部長唐振輝（Edwin Tong）宣布，他表示未來推出的分級制度，將把飲料依含糖成分歸類為5級，A級最健康，E級最不健康， 而被分為E級的飲料，將不可出現在任何大眾媒體廣告上 ，例如電視、報紙、網路以及巴士站廣告看板等。另外，C、D、E級的飲料包裝需印上相關標籤，幫助消費者分辨是否為高糖飲品。

星國政府去年宣布，基於民眾患有糖尿病的比例上升，將管制含糖飲料市場，希望能減少糖尿病病例數。唐振輝指出衛生部因而提出四大措施向公眾與業界徵詢意見，除了上述關於廣告限制與健康標示等兩項措施外，另兩項為徵收糖稅與直接禁售高糖飲料。參與調查的多數民眾對於廣告與標示兩項政策表示贊同， 支持率超過7成 ，政府因而決定採行。

衛生部目前尚未公布政策細節，例如含糖量的分級標準之訂定方式等，有待接下來幾個月政府將與消費者與業者持續溝通後，於明年公布實行細則，而至於實際政策之推行預估將在1至4年後執行。

Photo Credit： 唐振輝Edwin Tong 官方臉書 新加坡衛生部高級政務部長唐振輝（左一）出席Singapore Health and Biomedical Congress 2019，宣布官方管制高糖飲料的相關政策

菲律賓｜杜特蒂自曝有重肌無力症 健康情況引發關注

菲律賓總統杜特蒂於上週訪俄時公開 表示 ，自己罹患一種重肌無力症（Myasthenia Gravis），為一種神經機能異常的病症，並表示這是來自家族的遺傳。

杜特蒂在莫斯科公開談話時，談到自己與女性跳舞無法直視對方，對此他說：「我的一個眼睛比較小，而且無法控制，其實這是重肌無力症的症狀。」對於杜特蒂的發言，總統府表示這個疾病並 不會對生命造成威脅 ，多位參議員也指出杜特蒂身體相當健康強壯，大眾並不需要過度擔心。

根據菲國醫療協會的資料，重肌無力症會導致肌肉無力，通常使病患無法控制自己的眼睛、臉部表情、說話與吞嚥，甚至呼吸急促等情況。美國國立衛生研究院的 調查顯示 ，重肌無力症一般是可以治療控制，病患的壽命也與一般人無異，但有多達 20% 的患者至少會經歷一次需要使用呼吸器幫助呼吸的情況。

現年74歲的杜特蒂，為菲國歷年來最年長的民選總統，自2016年就職以來，其健康問題一直是大眾關注焦點，如2018年時杜特蒂就曾因缺席內閣會議與活動，前往醫院進行檢查；在今年 四、五和八月 ，杜特蒂曾長達一周時間未公開露面，引發各界關注。在五月神隱時，總統府更公布他與盟友克里斯多夫（外號Bong Go）共用早餐的合照來滅火。

除了這次談話，杜特蒂在過去就曾多次自曝健康狀況，如2017年他表示在睡覺時需要補充氧氣；2018年曾公開正在等待癌症檢查結果，也曾透露自己有柏格氏病（Buerger’s disease），一種會影響下肢血管發炎甚至阻塞的疾病。甚至今年年初，他也坦承過去曾使用芬太尼（功效為海洛因的50倍左右）來紓解疼痛，現在則靠安眠藥入睡。根據2018下半年一則民調指出，菲國有66%的國民相當關注總統的健康情況，相較於前一季的數字為55%，上升了11個百分比，因此也許多人士呼籲，杜特蒂應公開醫療紀錄與定期健康檢查報告。

Photo Credit: AP/ 達志影像 圖為杜特蒂檔案照

泰國&柬埔寨｜泰量販店Big C 拓展柬埔寨首間分店

泰國量販店巨頭Big C在繼越南和寮國之後，於10月5日在柬埔寨波別（Poipet）正式拓展其海外第三國版圖。Big C於波別的新量販店門市佔地2公頃，將以大量的商品選擇和可負擔的價格，專攻中低收入消費者。

據《曼谷時報》於10月8日報導 ，Big C已投資680萬美元（約為新台幣2億864萬元）於波別店，而該店目前已成為柬埔寨波別地區最受歡迎的消費熱點。此外，根據Big C向柬埔寨中央政府柬埔寨發展理事會（Council for the Development of Cambodia, CDC）的申請內容，新門市預計將帶來1200個工作機會。

柬埔寨班迭棉吉省（Khaet Banteay Meanchey）波別鎮約有20萬人口，位在泰柬邊境，屬重要貿易轉運樞紐。該地區近年來吸引許多來自泰國、中國、以及其他國家的投資者，投資項目聚集在賭場、旅館、商業中心、以及住宅發展等。柬埔寨政府也正和私部門合作建立該鎮第一座商用機場。

Photo Credit： Big C 官方臉書 泰國Big C超市

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜