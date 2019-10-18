馴化陸生動物的六大關卡：家中毛小孩如何成為人類的好夥伴？

文：郭金泉（台灣海洋大學水產養殖學系教授、東京大學水產學科修士、德州農工大學野生動物與漁業科學系博士）

人類並非漫無秩序馴養自然物種，馴化陸生動物有六大關卡：

需能適應人類提供的食物與環境 成長慢與生殖繁衍週期間隔拉長 陸生動物本能反應 不願在人工圈養環境下繁衍 人工圈養環境造成壓力動物易躁鬱

英國優生育種學家高爾頓（Francis Galton）就曾表示：「人類選擇馴化的動物，多具備強壯、具有親近人類的天性、安逸於人工圈養環境繁殖、能大量繁殖及容易照料等特徵。」幸運的是，多數可馴化的陸生動物都具有行為可塑性，使牠們適應人工圈養環境及廣範圍的非自然條件。另一方面，某些馴化陸生動物表型（phenotype）變異的幅度，有時也超過生物分類法中的屬甚至科的界線或定義。

達爾文的演化理論，強烈影響19世紀歐洲的動物育種。馴化的研究多強調隔離馴化動物與野生同類，及直接控制個體繁衍方面（表一）人類的角色為何，因此，一般認為馴化就必須創造完全與野生族群分開的族群。同時假設因瓶頸效應（註）顯著地降低馴化物種基因的多樣性，每個特定地點的馴化物種只有一種或只發生一次。

註釋：瓶頸效應（bottleneck effect）是指某個族群數量遭遇突然的災難，造成死亡或無法生育的群體數量急遽大量減少基因改變的事件。

Photo Credit：科學月刊 （表一）高爾頓爵士為達爾文（Charles Darwin）的表弟，為英格蘭維多利亞時代文藝復興的優生學家與多才多藝的研究者，包含熱帶探險、地理學家、統計學家、心理學家和遺傳學家。一生中發表了超過340篇的報告和書籍，他在1883年率先使用優生學（eugenics）一詞，並主張人類的才能可透過遺傳延續。

如何馴化陸生動物

在馴化過程中，動物的改變主要涉及5個遺傳過程：近親繁殖、遺傳漂變、淘汰、反淘汰及管理控制。前兩者為自然不受控制的過程，源於創始群體過小，有時僅包含少數個體，並且在基因頻率產生隨機修改極端變動。

而淘汰與反淘汰則為管控的過程。淘汰是由圈養條件對族群的選擇所造成；反淘汰則是去除無法在人工飼養環境中繁殖的動物，選擇在人類提供的環境中能產生大量後代的物種，但不適合野外環境的動物個體。

在沒有人為干預的情況下，馴養環境中的天擇強度取決於環境允許物種發育、物種典型的生物學特徵表達程度，及被圈養物種的世代長度。由於物種對圈養適應力較低，因此在從野生到被圈養環境過渡後的第一代，天擇最為強烈。

反淘汰則包含降低天擇壓力。某些對圈養不重要，但對動物活存於野外環境卻非常重要的行為，如覓食、逃避捕食者及其他形態形質，在人工飼養中失去其適應意義（adaptive significance）。因此，隨著馴化進行，這些性狀的遺傳和表型變異都可以變得更加可塑或易變（variable）。

最後為管理控制，因為物種的變化有方向性，又稱為主動選擇（active selection）。人工選擇是馴化特有且唯一選擇性的機制，涉及人類的選擇來促成不同品種產生。

而近親繁殖和遺傳漂變（geneticdri）則是兩個不受控制的遺傳機制，包括有限的族群數目與基因頻率的隨機（randomness）改變。人工圈養環境的天擇不能算是主動選育，而反淘汰算是由野生到人工圈養環境的過渡期，兩種為可控制的部分遺傳流程如圖一。

Photo Credit：科學月刊 圖一：馴化過程中，野生動物物種產生的演變，數字對應馴化等級。在馴化期間，野生動物將在遺傳和表型上產生改變進行演化，特別是當與野生同源物種的基因交換不再存在時。為了盡量減少野生動物產生變化，圈養動物應保持在前3個等級。一旦野生動物達到馴化等級4，通常被認為是已被馴化。返回野外的馴化動物稱為野化動物。野化和野生動物之間的差異，主要取決於野生動物被圈養經歷的時間，特別是沒有與野生同源物種交換基因的世代數。

根據考古學、遺傳學和種族歷史的新發現，科學家推測早期馴化過程中，人類數千年來頻繁的交配圈養動物與野生動物。同區域的牛、綿羊、山羊、豬與野生同類，基因流動（gene flow）的現象存在很長的時間，後續圈養才與野生同類完全分離，並且因地而異。近代馴化的動物維持在圖一中2、3級相當長的時間，達到馴化等級4則屬近期。其中作為運輸使用的動物，如騾、馬及駱駝等尤其符合此假說。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航