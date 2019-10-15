《小丑》：笑得多不代表快樂多，哭得少不代表痛苦少

（文中含有部分劇透）

「笑得多不代表快樂多，哭得少不代表痛苦少。」

電影《小丑》（Joker）詮釋出一個人的多面向，也道出我們曾堅定以為的事實，可能僅是別人妄想下的虛假。在《小丑》這部電影裡，主角亞瑟（Arthur）期待自己能夠成為喜劇演員，把歡笑帶給身邊的人，而電影裡的畫面也有一幕的背景是卓別林的海報。

我覺得在電影裡的這句「笑得多不代表快樂多，哭得少不代表痛苦少」也間接呼應卓別林在《尋子遇仙記》（The Kid）在片頭裡的一段文字：「一個帶笑的畫面，或許也帶著淚」（A picture with a smile - and perhaps, a tear.）。

圖片來源：IMDb 《尋子遇仙記》劇照

社會拒斥：被排擠後的情緒反應

被人拒絕或排斥，是人所經歷到不愉快的感受；因為常會覺得個體的本身被否定，進而產生了負向的情緒。心理學研究發現經歷社會排擠的個體，容易出現攻擊反應。特別是對於拒絕特別敏感的人，當經歷的挫折或拒絕時，更容易出現這種現象。

Arthur在電影裡幾乎是生活在社會底層的邊緣人，他期待得到肯定，他身邊的人卻沒有給他回應，甚至電影一開頭就是他拿著「一件不留（Everything must GO！）」的看板，還被一群青年欺侮，最後還被投訴未歸還廣告看板，他向老闆反應為什麼要偷一個沒有價值的看板？但老闆不理會他的解釋，一步一步將他推向邊緣外的邊緣。

他在日記中寫道「我只希望我的死比我的人生更有價值。」在現實生活中，身邊總會有人嘗試傳遞訊號，無論是示好或是求救，心思細膩的人可以接收到這樣的訊號，但大而化之的人可能就會忽略這樣的訊息。

有些時候傳遞訊號的個體，可能因某些原因未必能夠大聲呼喊，使得他們的聲音變得很小，但訊號微弱並不代表訊號不重要。而最後他釋放出心中陰影的黑暗面，殺了霸凌他與欺侮他的人。這樣的結果在電影一開始的廣告看板，也鋪陳出電影最後的結果：Everything must GO！

榮格的自體心理學：我們都有一層假面具

每個人的內心世界，有自己意識所了解的部分，可以知道自己在做什麼、想做什麼、好惡是什麼。但還有一部分是自己沒有察覺卻不自主地去做，也就是自己理解以外的內心世界。榮格（Jung）是精神分析心理學家，他認為人都有對比性的兩個自己獨立存在，潛意識裡的自己就像一個陌生人，存在著但卻又不被個體所覺察。

這樣對比的兩個狀態存在內心世界，雖然產生矛盾，但並非一定是衝突，有時候是能夠產生互補，進而形成一個完整的內心型態。榮格對於心理違常的觀點，是個體內心世界的意識與潛意識之間失去平衡，原本潛藏在內心世界未曾表露的潛意識開始出現失控。也就是他認為心理疾患所有人類在潛意識裡共同的症狀。

人在群體中總是有自己必須完成的任務，而每個個體在群體中都有所屬的角色，心理學家榮格稱為這些角色為「人格面具」（Persona），也就是每個人在群體中所扮演出來的樣子，但自己內心往往和面具所顯露的可能存在落差。這種人格面具某一程度是自己認同的「假面具」，所以常會讓人習慣「某種角色該有的樣子」。

認為自己是主管就必須要有主管的樣子，自己是父母就該有父母的樣子，當學生就該有學生的樣子，做小丑就應該要有帶給別人快樂的樣子。這些樣子潛藏在面具底下，真實的狀況就只有自己清楚與明白，因此裡面有台詞「笑得多不代表快樂多，哭得少不代表痛苦少。」只有自己知道哭笑的表情底下，內心真正的情緒。因為多數我們給別人看的那面，都只是我們想讓別人看到的那部分。

戴著不適合自己的面具，往往會鑽牛角尖

但未必每個面具都適合自己，在我們的人生當中，常常會有預期的角色加諸在我們的身上，別人總會期待你應該是什麼樣子，你還年輕「應該」多加把勁，你還很菜「應該」多聽前輩建議。這些建議有些時候我們願意接受，有些我們被迫接受，人的內心本來就能接受人格面具的存在，不論這個面具多不適合自己，

有時候會因為勉強戴著這層無法駕馭的面具，最後導致失敗；而原本「應該」要有的樣子，最後有很高的機會變成「必須」、「一定」的信念。心理學家Ellis認為當人常會覺得自己「必須」怎麼樣時，往往會產生扭曲的非理性信念，導致情緒困擾，這些非理性的信念通常包括了對自己、對他人、對生活處境的要求。

不適合自己的面具，最後會導致內心的崩潰，甚至影響身心的健康，因為過分要求自己做不到的事情，使得精神上累積許多壓力。電影中Arthur說他「一出世就是要帶給人歡笑與歡樂」，這時候他人生的意義是「為世界帶來歡笑與歡樂」，因此也成為他必須要記得微笑，電影中他離開小丑工作室的樓梯間，看板上寫著「不要忘了微笑」（Don't forget to smile）。當他被老闆解雇離開前，他把牌子上的「forget to」塗掉，變成「不要笑」（Don't forget to smile.）。

這意謂著他不要再帶著戴給人歡笑與歡樂的假面具，而原本「必須」要帶給人快樂的信念也不需要存在。在他上Murray節目上，等候室的鏡子裡寫著「戴上快樂的笑臉（Put on a happy face）」，使他潛藏在內心裡的潛意識開始釋放出來。

圖片來源：《小丑》劇照

電影一開始其實就暗示著Arthur本身就不是快樂的人，他無法帶給別人快樂。人生當中我們往往無法給予別人我們自身缺乏的東西。一個沒有快樂的人，即便他的母親一直稱他的小名為「快樂」，他未必打從心裡能夠有快樂。而所有看得到的笑容，都只是一種面具，甚至是一種病症。

影片中常出現Arthur無法控制的狂笑是一種症狀，他在化妝鏡前需要用雙手拉開嘴角，才有辦法出現笑容，某一程度是種強顏歡笑。對小丑而言當笑變得是一種不得不得動作時，那已經失去了帶給別人歡笑的能力。

在這種狀況下，Arthur在日記寫著「人總期望你表現的沒有患病一樣」（The worst part about having a mental illness is people expect you to behave as if you don’t）。某一程度他知道自己有患病，只是他得用力用微笑來偽裝自己的痛苦。

他原以為的事實或所相信的事情，最後發現竟是他遭受到的欺騙，以及他母親的妄想，Arthur不是母親前老闆偉恩的孩子；看似好心的同事給了Arthur一把槍要他好好保護自己，但最後卻是挖了坑給他跳；他沒有和鄰居交往過，那一切只是他的想像。他發現自己是被母親領養，而且最後還發現自己小時候遭受到虐待，這一切當他明白後，他說：

原本我以為我的人生是一場悲劇，但現在我發現原來是一齣喜劇。

（I used to think my life was a tragedy, but now I realize, it’s a comedy）

會讓Arthur覺得人生是悲劇，因為他長久戴的面具不適合他，他也覺得自己期待和現實有落差，這種落差越大，失落的挫折也越大。但他發現這一切事實的真相時，他對於人生有了新的理解，這種理解讓他覺得生活的一切有了合理的解釋，他所戴的小丑面具，或許不再是帶給人歡笑的角色，而是重新詮釋他所處的社會中，被排斥的那群丑角找到了一個替他們發聲的管道，也就是Arthur最後的行為。

知道事情的真相，也接受了自己原本的樣子，對他來說或許是一種喜劇，對和他相同背景的人，他的行為造成了一股旋風，也是一種喜劇。只是這種喜劇在另外一群人眼裡，卻成了悲劇。

原本我以為我的人生是一場悲劇，但現在我發現原來是一齣喜劇；一個帶笑的畫面，也許也帶著淚。是悲是喜，只有自己的內心才會知道。

本文經林俊成授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航